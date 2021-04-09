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В России стартовал «Цифровой диктант 2021»

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

«Цифровой диктант 2021», организаторами которого являются РАЭК, Microsoft и ОНФ, пройдет с 9 по 24 апреля 2021 г. в онлайн-формате. Акция проводится уже третий год, и в этот раз ее поддержали «Университет 20.35» и «Кадры для цифровой экономики». Инициатива является самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в России. На сайте цифровойдиктант.рф пользователи всех возрастов смогут проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, соблюдение правил безопасности в сети и культуры общения.

В этом году, чтобы поддержать интерес пользователей, был разработан новый интерактивный формат тестирования для детей 7-13 лет и отдельный вариант диктанта для граждан старше 60 лет. Кроме того, на сайте проекта функционирует библиотека материалов по цифровой грамотности, а также представлены различные программы и курсы в различных форматах для повышения ее уровня.

«В 2020 г. количество участников акции увеличилось в восеьм раз. Надеемся, в этом году еще больше граждан пройдет тестирование и узнает свои зоны роста в цифровой грамотности, ведь, как мы видим, даже у самых опытных пользователей возникают сомнения при тестировании. Технологии и сервисы меняются ежегодно, поэтому важно не прекращать улучшать свои компетенции. Библиотека материалов по цифровой грамотности «Хочу все знать» и постоянно пополняющаяся «Карта цифровых возможностей» помогут освежить эти знания», — сказал Сергей Гребенников, руководитель проекта «Цифровой диктант».

«Часто, сталкиваясь с мошенничеством, обманом или буллингом в сети, теряются даже «цифровые профи». Поэтому, проводя цифровой диктант, мы стремимся предоставлять как можно больше практической информации и рекомендаций для защиты от онлайн-рисков и повышения общего уровня цифровой культуры. Вне зависимости от возраста или уровня пользования технологиями, каждый участник сможет узнать для себя что-то новое и полезное», — отметила Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными органами Microsoft в России.

«На сегодняшний день «Цифровой диктант» является не только самым масштабным инструментом проверки цифровой грамотности граждан, но и повышения цифровой культуры, укрепления знаний и навыков, которые необходимы людям для комфортной жизни. Касается это не только решения многочисленных бытовых нужд, к примеру, покупки различных товаров в онлайн, но и образования, занятости, получения государственных или муниципальных услуг», — отметил Алексей Комиссаров, сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», — «В настоящее время мультиплатформа «Цифрового диктанта» позволяет каждому пользователю найти на «Карте цифровых возможностей», созданной в 2020 г. по инициативе ОНФ, курсы повышения цифровой грамотности, которые помогут прокачать свои знания по различным направлениям. Более 20 регионов уже представили информацию о действующих программах. Все они доступны для населения регионов, и каждый, после тестирования и диагностики своих компетенций, сможет найти на сайте те курсы, которые помогут подтянуть знания в наиболее проблемных вопросах».

«Цифровой диктант 2021» будет состоять из четырех блоков. Первый блок посвящен вопросам цифрового потребления и основам компьютерной грамотности, второй — цифровым компетенциям, третий — цифровой безопасности, четвертый — новым технологиям. Напомним, что уже на следующий день после завершения акции, 25 апреля, на сайте проекта откроется работа над ошибками в личных кабинетах для всех участников, прошедших тестирования.

К акции уже присоединились партнеры: ЦБ РФ, «Ростелеком» и Пенсионный фонд России (проект «Азбука интернета»), Российская государственная библиотека для молодежи, Координационный центр доменов .RU/.РФ, RU-CENTER, Tiktok, «Лаборатория Касперского», Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики, «Европейская медиагруппа» (ЕМГ), Департамент информационных технологий города Москвы и другие. А также информационные партнеры: Rusbase, Kp.ru, «Российская газета», телеканал «Наука», Mel.fm, Просветительский проект «Курилка Гутенберга» и другие.

Следить за последними новостями «Цифрового Диктанта» вы можете на сайте акции, а также в социальных сетях VK, Instagram, FB и Youtube.

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