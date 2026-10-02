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Всероссийский цифровой диктант

СОБЫТИЯ


02.10.2026 Знания для киберзащиты: F6 стала партнером программы «Цифровое долголетие» 1
11.10.2024 Стали известны имена победителей конкурса сценариев для «Цифрового ликбеза» 2
11.10.2024 ДИТ Москвы: москвичи могут принять участие в «Цифровом Диктанте» 2
27.08.2024 «Авито» вошел в число соорганизаторов «Цифрового Диктанта 2024» 2
09.04.2021 В России стартовал «Цифровой диктант 2021» 4
23.03.2021 Всероссийский «Цифровой диктант 2021» пройдет с 9 по 24 апреля 3
09.02.2021 Исследование Microsoft: мировой уровень цифровой культуры повысился в год пандемии 1
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 3
26.03.2020 Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 6
11.02.2020 TikTok при поддержке РОЦИТ займется повышением знаний о безопасности в интернете 2
11.02.2020 Исследование Microsoft: россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками 1
11.02.2020 Исследование Microsoft: россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками 1
06.06.2019 РОЦИТ и Microsoft повысят цифровую грамотность россиян 1
05.06.2019 «Digital Диктант»: только 37% россиян знают, как противостоять кибермошенникам 2
16.04.2019 В России впервые пройдет Digital Диктант 3

Публикаций - 15, упоминаний - 34

Всероссийский цифровой диктант и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25867 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5720 4
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 521 3
Ростелеком 11037 2
HP Inc. 5907 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1013 2
Ruvents - Рувентс 4 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5060 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 124 1
Почта России ПАО 2392 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1771 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Maximum Education 5 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1823 1
ГПБ - Газпромбанк 1291 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 373 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 283 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2091 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13874 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5765 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4982 2
Фонд президентских грантов 17 2
Россия-страна возможностей АНО 25 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 407 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3726 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 11
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 10
ОНФ - Общероссийский народный фронт 47 7
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11950 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23787 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35818 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6681 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26848 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9685 3
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 531 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2837 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5905 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13804 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 474 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13809 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2024 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1002 1
Метавселенная - Metaverse 125 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6523 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10316 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26356 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2322 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14430 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24728 1
ByteDance - TikTok 363 5
Avito - Авито доставка - Авито логистика 101 1
Цифровая экономика АНО - Экспертный совет по цифровой грамотности и кибергигиене - Цифровой ликбез 13 1
Google YouTube - Видеохостинг 3018 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 932 1
VK - Mail.Ru Почта - Почта Mail 427 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 135 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 813 1
Гребенников Сергей 35 13
Ганеева Эльза 10 8
Комиссаров Алексей 26 2
Онтоев Дмитрий 15 2
Юматова Наталья 34 2
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 20 1
Лапина Надежда 1 1
Черкесова Бэлла 21 1
Сысикова Дарья 1 1
Элизбарян Владимир 1 1
Воробьев Андрей 202 1
Хинштейн Александр 148 1
Россия - РФ - Российская федерация 168339 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48050 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19761 3
Россия - УФО - Свердловская область 2004 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 737 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1573 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1817 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 58 1
Казахстан - Республика 6111 1
Европа 25026 1
Беларусь - Белоруссия 6354 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 815 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3619 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2104 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1026 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 929 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1104 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2410 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1494 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1789 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1681 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 921 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1383 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 988 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 664 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 476 1
Россия - СЗФО - Псковская область 705 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 553 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 795 1
Россия - ЦФО - Орловская область 376 1
Россия - ЦФО - Костромская область 488 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 201 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58410 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10985 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34281 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3815 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4464 5
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 349 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 472 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3820 3
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Поколение бэби-бумеров - baby boomers - поколение людей, родившихся в период с 1946 по 1964 годы 44 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3846 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2800 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1316 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1254 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 23 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54068 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 133 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3224 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2182 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5895 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6863 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 53 1
Российская газета 300 4
Комсомольская правда ИД 84 3
Rusbase 16 3
Курилка Гутенберга - Просветительский проект 2 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 206 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 5
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 773 13
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 97 3
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 115 2
Ростелеком - Азбука интернета 34 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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