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Всероссийский цифровой диктант
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 34
Всероссийский цифровой диктант и организации, системы, технологии, персоны:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 11
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 10
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 47 7
|Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 2
|Гребенников Сергей 35 13
|Ганеева Эльза 10 8
|Комиссаров Алексей 26 2
|Онтоев Дмитрий 15 2
|Юматова Наталья 34 2
|Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 20 1
|Лапина Надежда 1 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Сысикова Дарья 1 1
|Элизбарян Владимир 1 1
|Воробьев Андрей 202 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 5
|РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476642, в очереди разбора - 723983.
Создано именных указателей - 202273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476642, в очереди разбора - 723983.
Создано именных указателей - 202273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.