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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гребенников Сергей



31.01.2025 Известный деятель Рунета арестован по статье о производстве и сбыте наркотиков 2
11.10.2024 Стали известны имена победителей конкурса сценариев для «Цифрового ликбеза» 1
27.08.2024 «Авито» вошел в число соорганизаторов «Цифрового Диктанта 2024» 1
16.11.2022 «Твоя история с билайном»: оператор публикует истории клиентов 1
07.02.2022 Уровень цифровой культуры в России повысился на 6% 1
22.10.2021 Квантовые технологии, самолеты и пробки: участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач хакатона «Транспорт и логистика» 1
20.04.2021 Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева 1
09.04.2021 В России стартовал «Цифровой диктант 2021» 1
23.03.2021 Всероссийский «Цифровой диктант 2021» пройдет с 9 по 24 апреля 1
09.02.2021 Исследование Microsoft: мировой уровень цифровой культуры повысился в год пандемии 1
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1
07.04.2020 С днем рождения, .RU! Домену .RU исполнилось 26 лет 1
26.03.2020 Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 1
11.02.2020 TikTok при поддержке РОЦИТ займется повышением знаний о безопасности в интернете 1
11.02.2020 Исследование Microsoft: россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками 1
11.02.2020 Исследование Microsoft: россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками 1
06.06.2019 РОЦИТ и Microsoft повысят цифровую грамотность россиян 1
05.06.2019 «Digital Диктант»: только 37% россиян знают, как противостоять кибермошенникам 1
16.04.2019 В России впервые пройдет Digital Диктант 1
15.02.2019 Цифровая грамотность россиян резко пошла на спад 1
13.12.2018 РАЭК представила исследование «Рунет 2018: итоги года» 1
17.04.2018 «РОЦИТ» и Facebook займутся защитой пользователей соцсети от киберугроз 1
06.02.2018 В России цифровая культура женщин выше, чем у мужчин 1
30.11.2017 Развитие Рунета поручат борцу с торрентами, VPN и мессенджерами 1
21.07.2017 Советник президента заблокировал назначение директора Института развития интернета 2
08.06.2017 Orange Business Services и РОЦИТ открыли «Лаборатори связи и интернета» в детском городе «Мастерславль» 1
06.10.2015 Бывший PR-директор Ru-Center может возглавить регулятора зон .Ru и .РФ 1
22.09.2015 Домену .SU исполнилось 25 лет 1
27.10.2014 RIW 2014 и выставка Softool пройдут на одной площадке 1
01.08.2013 РАЭК открыла портал RuTakeDown 1
19.06.2013 Пользователи GetTaxi могут оплачивать поездки банковской картой прямо из приложения 1
27.11.2012 Экс-помощница Щеголева планирует войти в число регуляторов Рунета 1
23.12.2010 В Рунете 46,5 млн пользователей и 30 млн блогов 1
17.10.2008 На RIW–2008 будут разыграны 3G-коммуникаторы 1

Публикаций - 34, упоминаний - 36

Гребенников Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24640 12
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 6
Ростелеком 9713 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 3
Цифра ГК 2432 3
Meta Platforms - Facebook 4441 2
HP Inc. 5688 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Google LLC 11788 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Yandex - Яндекс 7367 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 624 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Salenames 11 1
Relcom Data - Релком Дата 49 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
Accenture plc 682 1
Ruvents - Рувентс 3 1
Почта России ПАО 2116 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 819 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 655 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1340 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 338 1
Maximum Education 5 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Альфа-Банк 1773 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 456 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 24 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 438 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 32 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 971 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 257 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 3
Россия-страна возможностей АНО 20 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 2
Фонд президентских грантов 15 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2184 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1967 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы 4 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 220 22
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 258 20
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 2
СОИ - Союз операторов интернета 31 2
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 22
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4871 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10523 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27512 6
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7591 5
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Google Android 14014 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7089 1
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
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Плуготаренко Сергей 80 5
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Юматова Наталья 16 2
Королюк Алексей 86 1
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Казарян Карен 74 1
Иванюк Александр 2 1
Кузьмичев Андрей 15 1
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Лапина Надежда 1 1
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Шкиттин Алексей 2 1
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Солдатов Алексей 98 1
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