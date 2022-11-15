Разделы

Телеком
|

«Твоя история с билайном»: оператор публикует истории клиентов

Конкурс, посвященный 30-летию билайна, выходит на финишную прямую — жюри конкурса отобрало лучшие истории клиентов билайна, они опубликованы на сайте проекта. В преддверии финала «Твоей истории с билайном» зрители конкурса могут поддержать своих земляков-авторов самых запоминающихся рассказов, проголосовав за вручение им приза зрительских симпатий.

В жюри конкурса вошли Константин Крюков, актер театра и кино, Ксения Стриж, ведущая, актриса театра и кино, а также Денис Кусков и Сергей Гребенников, специалисты телеком- и ИТ-отраслей. Ведущей проекта стала Ирена Понарошку.

Запись московского полуфинала «Твоей истории с билайном» уже появилась на сайте проекта. Полуфинал западного региона будет опубликован с 17 по 19 ноября, региона Центр — с 20 по 22 ноября, Восток — с 23 по 25 ноября, а южный полуфинал — с 26 по 28 ноября. Итоги народного голосования за приз зрительских симпатий — а это промокоды в интернет-магазин билайна — оператор подведет до 1 декабря.

Суперфинал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря, где все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а победитель — один миллион рублей. 15 декабря на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов.

Реклама.beeline.ru Токен: LatgBafFP

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Убийственное северокорейское ПО обновилось для атак на поставщиков ИТ-услуг и телеком по всему миру

CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации

Лучшие ИТ-проекты и решения получили премии CNews Awards 2022

Месть операторов связи. Бросившего Россию поставщика телеком-оборудования уничтожат в суде

Российское оборудование вытеснит из регионов иностранные базовые станции

Продукты бежавшей из России Microsoft, массово продаются «из-под полы» банкам и госкомпаниям

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

10 главных мифов об электромобилях

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Новые SSD от Digma: достойная альтернатива западным накопителям

Показать еще

Наука

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет
Показать еще