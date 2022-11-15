«Твоя история с билайном»: оператор публикует истории клиентов

Конкурс, посвященный 30-летию билайна, выходит на финишную прямую — жюри конкурса отобрало лучшие истории клиентов билайна, они опубликованы на сайте проекта. В преддверии финала «Твоей истории с билайном» зрители конкурса могут поддержать своих земляков-авторов самых запоминающихся рассказов, проголосовав за вручение им приза зрительских симпатий.

В жюри конкурса вошли Константин Крюков, актер театра и кино, Ксения Стриж, ведущая, актриса театра и кино, а также Денис Кусков и Сергей Гребенников, специалисты телеком- и ИТ-отраслей. Ведущей проекта стала Ирена Понарошку.

Запись московского полуфинала «Твоей истории с билайном» уже появилась на сайте проекта. Полуфинал западного региона будет опубликован с 17 по 19 ноября, региона Центр — с 20 по 22 ноября, Восток — с 23 по 25 ноября, а южный полуфинал — с 26 по 28 ноября. Итоги народного голосования за приз зрительских симпатий — а это промокоды в интернет-магазин билайна — оператор подведет до 1 декабря.

Суперфинал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря, где все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а победитель — один миллион рублей. 15 декабря на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов.

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