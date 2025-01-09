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Крюков Константин



09.01.2025 Каждая вторая популярная у российских разработчиков библиотека с открытым кодом содержит уязвимости. 1
16.11.2022 «Твоя история с билайном»: оператор публикует истории клиентов 1
31.08.2017 В «Одноклассниках» запустили карту Москвы с видеоэкскурсиями звезд 1
29.12.2006 «Жара» придет к абонентам МТС 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Крюков Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 11 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 522 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 221 1
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 33 1
Log4Shell - LogJam, LogJ - уязвимость 18 1
SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 114 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Python PyPI 29 1
Swordfish Security - AppSec Track 7 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 116 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Будина Ольга 1 1
Сотникова Аделина 1 1
Лисовец Владислав 3 1
Стриж Ксения 1 1
Чадов Алексей 2 1
Дружинин Егор 3 1
Шакуров Сергей 1 1
Понарошку Ирена 5 1
Ефремов Никита 3 1
Федчин Антон 12 1
Кусков Денис 221 1
Бондарчук Федор 16 1
Митрофанова Маргарита 1 1
Ребенок Александра 1 1
Панайотов Александр 2 1
Бахрушин Алексей 1 1
Третьяков Павел 2 1
Толстая Фекла 7 1
Толкалина Любовь 2 1
Федоров Сергей 15 1
Гармаш Сергей 2 1
Сергунина Наталья 368 1
Гребенников Сергей 33 1
Смолянинов Артур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1721 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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