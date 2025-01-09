Swordfish Security AppSec Track
Решение AppSec.Track (продукт класса Software Composition Analysis – SCA) для предотвращения атак на цепочку поставок ПО через компоненты с открытым исходным кодом позволяет анализировать и предотвращать уязвимости на стадии разработки кода.
Swordfish Security и организации, системы, технологии, персоны:
|Фефелов Владислав 13 2
|Сергеев Юрий 10 2
|Лазаренко Дмитрий 50 2
|Башарин Антон 4 1
|Калякин Сергей 1 1
|Крюков Константин 4 1
|Крючков Константин 1 1
|Соломатин Иван 10 1
|Фисенко Лев 26 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
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