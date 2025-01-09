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Swordfish Security AppSec Track


Решение AppSec.Track (продукт класса Software Composition Analysis – SCA) для предотвращения атак на цепочку поставок ПО через компоненты с открытым исходным кодом позволяет анализировать и предотвращать уязвимости на стадии разработки кода.


09.01.2025 Каждая вторая популярная у российских разработчиков библиотека с открытым кодом содержит уязвимости. 1
27.12.2024 Охота на российских разработчиков. Эксперты зафиксировали рост уязвимостей в открытом коде в ПО на 25% в 2024 году 1
18.11.2024 Решения AppSec Solutions сертифицированы для работы с VK Cloud 1
19.09.2024 AppSec Solutions и Inline Telecom Solutions подписали соглашение о сотрудничестве 1
17.09.2024 AppSec Solutions и «Кросс технолоджис» стали партнерами в безопасной разработке 1
01.08.2024 Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора 1
26.06.2024 VK Cloud интегрировали Dev Platform с инструментами безопасной разработки 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Swordfish Security и организации, системы, технологии, персоны:

Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 11 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 2
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 12 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
Sonatype 7 1
Snyk 4 1
JFrog 9 1
Checkmarx 9 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
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SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 15 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 3
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Swordfish Security - AppSec Hub 9 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 4
Swordfish Security - AppSec Code 6 3
Adata Swordfish SSD 17 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
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