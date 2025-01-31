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Заводовский Александр



31.01.2025 Подтверждена полная совместимость платформы управления исходными кодом AppSec.Code и IDP-платформы Marlin 1
17.12.2024 Платформа AppSec.Hub прошла интеграцию в среду безопасной разработки программного обеспечения AppSec.Code 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Заводовский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 12 1
Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 9 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4528 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1730 2
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 35 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 263 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 395 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 71 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 885 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 237 1
Стандартизация - Standardization 2135 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 739 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6263 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 310 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24195 1
Swordfish Security - AppSec Hub 10 2
Swordfish Security - AppSec Code 7 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 143 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 157 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4479 1
Россия - РФ - Российская федерация 144830 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52170 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8479 2
Реестр обязательных требований 76 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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