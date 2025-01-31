Заводовский Александр
|31.01.2025
|Подтверждена полная совместимость платформы управления исходными кодом AppSec.Code и IDP-платформы Marlin 1
|17.12.2024
|Платформа AppSec.Hub прошла интеграцию в среду безопасной разработки программного обеспечения AppSec.Code 1
Заводовский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 12 1
|Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144830 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52170 2
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