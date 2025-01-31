Подтверждена полная совместимость платформы управления исходными кодом AppSec.Code и IDP-платформы Marlin

AppSec.Code, решение для управления исходным кодом и разработки защищенного ПО российского разработчика программного обеспечения AppSec Solutions, и HD Tech подтвердили полную совместимость и корректность работы с отечественной IDP-платформой Marlin. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Интеграция отечественного репозитория исходного кода является очередным этапом развития платформы автоматизации разработки ПО (IDP-платформы) Marlin в рамках создания стандартизации процесса разработки. Так, возможность совместного использования Marlin и AppSec.Code обеспечивает автоматизацию всего процесса разработки программного обеспечения: написания и хранения исходного кода, сборку дистрибутивов с проведением проверок по типам, доставку дистрибутива и развертывание вплоть до продуктового, а также автоматизированное тестирование на каждой из сред.

«Ставя перед собой задачу создания экосистемы разработки программного обеспечения вокруг IDP-платформы, мы стремились построить партнерское сообщество разработчиков ПО. В результате этого мы получили универсальный набор инструментов, который не только позволит заместить иностранные решения, но и даст возможность существенно сократить срок вывода программного продукта на рынок», − сказал Степан Дудник, технический директор HD Tech.

AppSec.Code предоставляет привычный набор Git-функций: контроль версий кода и совместная работа над ним, единое хранилище, соответствующее всем требованиям регуляторов, а также механизмы ролей и прав управления доступом к коду.

«В разработке ПО одинаково важны безопасность и скорость запуска продукта, поэтому так важно реализовать полноценный DevSecOps, используя отечественные программные продукты, которые при этом совместимы между собой. Возможность применения инструментов разных вендоров в единой экосистеме существенно сокращает time-to-market и снижает риск ошибок при разработке. Помимо этого, клиенты получают комплексное решение «под ключ», протестированное и проверенное экспертами», − сказал директор продукта AppSec.Code Александр Заводовский, вендор AppSec.Solutions.

AppSec.Code - полноценная среда разработки программного обеспечения со встроенными функциями информационной безопасности благодаря интеграции с ASPM-платформой AppSec.Hub. Решение позволяет полностью заместить решение американской компании GitLab, заявившей об уходе с российского рынка в 2022 г. Платформа сохраняет весь функционал зарубежной платформы, превосходя ее в вопросах безопасности. AppSec.Code включен в реестр российского ПО.