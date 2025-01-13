Крайненко Дмитрий
|13.01.2025
|Fortis расширяет партнерские отношения с UserGate 1
|02.11.2023
|Fortis и ГК «Гарда» займутся развитием экосистем ИБ 1
Крайненко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Fortis - Фортис 29 2
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
|ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
|Мезенцев Сергей 3 1
|Иванов Александр 101 1
|Зенина Наталья 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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