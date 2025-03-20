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AppSec Solutions и дистрибьютор Fortis будут развивать российский рынок DevSecOps

AppSec Solutions, российский разработчик экосистемы решений DevSecOps, и VAD-дистрибутор Fortis подписали соглашение, которое позволит популяризировать решения AppSec Solutions в области DevSecOps. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Российский рынок DevSecOps находится в стадии роста. В связи с учащением кибератак и требованиями к безопасности при создании программного обеспечения, многие компании начинают активно внедрять практики DevSecOps.

Fortis стала одной из первых компаний, которая начала заниматься профессиональной дистрибуцией класса решений DevSecOps.

Дмитрий Крайненко, директор по продуктам и решениям Fortis: «Потенциал решений данного класса мы определили более пяти лет назад на этапе создания компании. Однако несмотря на растущий спрос на DevSecOps, по-прежнему ощущается дефицит компетенций и практических знаний. Уверен, что сотрудничество с AppSec Solutions позволит нам значительно усилить защиту приложений от киберугроз на всех этапах разработки, а нашим бизнес-партнерам предложить целостный подход к реализации DevSecOps и помочь восполнить нехватку компетенций в ИТ-отрасли».

«Авторизация нового дистрибутора – ответ на возрастающий спрос со стороны партнерского канала к направлению DevSecOps. Нам предстоит много совместных инициатив как в продвижении и популяризации практик безопасной разработки в целом, так и развития совместного бизнеса отдельно взятых инструментов из нашего продуктового портфеля. Мы видим успешное взаимодействие Fortis с ключевыми партнерами и уверены, что опыт коллег позволит нам сделать это быстро и эффективно», – сказал Владислав Фефелов, директор по работе с партнерами AppSec Solutions.

AppSec Solutions – российская экосистема решений для DevSecOps. В продуктовой линейке компании представлены решения для автоматизации задач выявления и устранения критических ошибок и уязвимостей. Сегодня это решения: «Стингрей» (платформа анализа защищенности мобильных приложений), AppSec.Hub (платформа управления безопасной разработкой ПО), AppSec.Track (решение для предотвращения атак на цепочку поставок ПО). AppSec.Code (среда разработки программного обеспечения со встроенными функциями информационной безопасности), AppSecCoPilot (ИИ-модель, способная в автоматическом режиме анализировать и сортировать уязвимости). Продукты AppSec Solutions используют компании из банковского, телекоммуникационного, логистического и других секторов экономики.

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