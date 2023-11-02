Fortis и ГК «Гарда» займутся развитием экосистем ИБ

Дистрибутор Fortis и производитель решений в сфере безопасности данных и сетевой инфраструктуры группа компаний «Гарда» договорились о развитии продуктов кибербезопасности. Партнеры будут расширять присутствие экосистем решений для построения комплексных систем безопасности в корпоративном сегменте российского рынка.

Решения группы компаний «Гарда» обеспечат защиту критически важных данных корпоративной безопасности.

Экосистема «Гарда» включает в себя порядка 20 продуктов в четырех направлениях: сетевая безопасность, защита данных, управление трафиком, аналитика и сервис. Продуктовый портфель построен на основе технологий собственной разработки, решения «Гарда» сертифицированы ФСТЭК и включены в реестр отечественного программного обеспечения. Они могут применяться в различных отраслях.

Компания Fortis займется популяризацией продуктов «Гарда» среди участников своей партнерской сети, таким образом, заказчики смогут оценить преимущества экосистемы в рамках пилотных проектов, а также получить всестороннюю техническую поддержку и сопровождение от экспертов компании.

«Мы стремимся регулярно пополнять дистрибьюторский портфель лучшими отечественными решениями в области кибербезопасности. Объединение значимых разработчиков систем сетевой и информационной безопасности в группу компаний «Гарда» позволило создать уникальное для российского рынка семейство продуктов. С ее помощью наши партнеры и их заказчики могут значительно повысить киберустойчивость бизнеса, что особенно важно в текущих условиях», – отметил Дмитрий Крайненко, директор по продуктам и решениям Fortis.

«Постоянно увеличивающаяся активность киберпреступников требует от бизнеса обеспечения всесторонней защиты информационных ресурсов как от внешних, так и от внутренних угроз. Взаимовыгодное сотрудничество с партнерами помогает нам создавать по-настоящему безопасный цифровой мир для наших заказчиков. Группа компаний «Гарда» предлагает своим партнерам широкие возможности по поддержке продаж, обучению, внедрению, модификации и сопровождению наших аппаратно-программных продуктов. Мы рады новому эффективному сотрудничеству с Fortis», – сказал Сергей Мезенцев, руководитель отдела по работе с партнерами компании «Гарда Технологии» (входит в группу компаний «Гарда»).