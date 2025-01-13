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Зенина Наталья



13.01.2025 Fortis расширяет партнерские отношения с UserGate 1
28.12.2024 ГК Softline выполнила проект по внедрению UserGate NGFW в одной из областных государственных организаций 1
29.07.2024 Направление по работе с партнерами UserGate возглавила Наталья Зенина 2
19.02.2008 Softline внедрит Microsoft Dynamics CRM в АН «Домострой» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Зенина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2810 2
Microsoft Corporation 24624 2
InnoSTage - Инностейдж 140 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
HPE Aruba Networks 88 1
8213 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 43 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Домострой ГК 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Fortis CyberRoom 1 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Microsoft Dynamics 1175 1
Пеньковский Михаил 13 1
Крайненко Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
Европа Восточная 3075 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 76 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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