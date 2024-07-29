Направление по работе с партнерами UserGate возглавила Наталья Зенина

Российский разработчик экосистемы ИБ-решений компания UserGate объявил о назначении Натальи Зениной на позицию директора по работе с партнерами. Наталья отвечает за развитие партнерских продаж, выстраивание долгосрочных отношений и новых направлений взаимодействия с партнерами таких как консалтинг, интеграция, сервис, технологическое партнерство и ряд других. Помимо этого, особое внимание Наталья уделит развитию программ лояльности и компетенции партнеров и дистрибуторов в части продуктов и услуг UserGate, а также разработке и внедрению соответствующих мотивационных программ.

Наталья обладает значительным опытом работы с сфере информационных технологий. В ее активе разработка и реализация стратегии развития отношений с вендорами, партнёрами и дистрибьюторами в группе компаний «Инностейдж» и холдинге «Т1». До этого в компании Hewlett-Packard Enterprise Наталья отвечала за формирование и рост партнерской экосистемы Aruba в России и странах Восточной Европы. Ранее – за продажи проектов консалтинга и технической поддержки в компании Microsoft для российских и зарубежных заказчиков.

«UserGate – очень динамично растущая компания с прогрессивными взглядами и подходами к разработке технологий и ведению бизнеса. Я рада стать частью команды и внести свой вклад в ее рост, развитие наших отношений с партнерами и дистрибьюторами, иметь возможность предложить рынку продукты и решения, работающие не только в области информационной безопасности, но и ИТ инфраструктуры, – сказала Наталья Зенина. – Мы планируем значительно расширить возможности и инструменты нашей партнерской программы и хотим стать вендором №1 для наших партнеров с точки зрения совместного развития бизнеса. К концу этого года мы планируем серьезно расширить текущий партнерский канал за счет привлечения новых партнеров и роста текущих, внедрения новых направлений и инструментов совместной работы».

«Партнеры – это очень важная часть бизнеса любой технологической компании. Пожалуй, не менее важная чем разработка и производство собственных продуктов и решений. Партнеры отлично знают свои сегменты рынка. Зачастую гораздо лучше понимают и тоньше чувствуют задачи и боли заказчика. При этом они обладают значительными компетенциями в области внедрения и технической поддержки, а объективный взгляд, основанный на работе с большим количеством вендоров и заказчиков, позволяет решать очень специфические задачи и подбирать для них наиболее оптимальные решения. Это всегда командная работа, в которой мы обогащаем друг друга знаниями и умениями в процессе создания нашего единого безопасного цифрового будущего, – отметил Михаил Пеньковский, вице-президент по продажам и маркетингу UserGate. – У нас большие амбиции и планы, и я уверен, что Наталья поможет нам их реализовать».