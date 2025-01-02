Пеньковский Михаил
|02.01.2025
|На сетевую защиту пришлась четверть ИБ-расходов 1
|02.01.2025
|В России более 50 ИБ-компаний с оборотом в миллиард рублей и более 1
|06.12.2024
|«ОБИТ» перевел дистрибьютора ЮСТА на отечественное решение UserGate 1
|29.07.2024
|Направление по работе с партнерами UserGate возглавила Наталья Зенина 1
|30.05.2024
|UserGate открывает офис в Белоруссии 1
|26.04.2024
|За рамками NGFW: UserGate расширяет компетенции 1
|25.04.2024
|За рамками NGFW: UserGate расширяет компетенции 1
|22.11.2023
|Все строят экосистемы: почему это важно для ИБ? 1
|17.10.2023
|Михаил Пеньковский назначен на должность вице-президента UserGate 2
|11.07.2008
|В «Юмисофте» назначен новый исполнительный директор 1
|26.03.2008
|Paragon Software и Agnitum объединились в защите ПК 1
|14.05.2007
|Agnitum выпустил официальную версию Outpost Security Suite Pro 1
|20.03.2007
|Вышел первый публичный бета-релиз Outpost Security Suite Pro 1
Пеньковский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернов Иван 28 3
|Кузеванов Дмитрий 17 2
|Комаров Константин 16 1
|Журавлев Сергей 16 1
|Курашев Дмитрий 54 1
|Куделко Артём 1 1
|Зенина Наталья 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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