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Пеньковский Михаил



02.01.2025 На сетевую защиту пришлась четверть ИБ-расходов 1
02.01.2025 В России более 50 ИБ-компаний с оборотом в миллиард рублей и более 1
06.12.2024 «ОБИТ» перевел дистрибьютора ЮСТА на отечественное решение UserGate 1
29.07.2024 Направление по работе с партнерами UserGate возглавила Наталья Зенина 1
30.05.2024 UserGate открывает офис в Белоруссии 1
26.04.2024 За рамками NGFW: UserGate расширяет компетенции 1
25.04.2024 За рамками NGFW: UserGate расширяет компетенции 1
22.11.2023 Все строят экосистемы: почему это важно для ИБ? 1
17.10.2023 Михаил Пеньковский назначен на должность вице-президента UserGate 2
11.07.2008 В «Юмисофте» назначен новый исполнительный директор 1
26.03.2008 Paragon Software и Agnitum объединились в защите ПК 1
14.05.2007 Agnitum выпустил официальную версию Outpost Security Suite Pro 1
20.03.2007 Вышел первый публичный бета-релиз Outpost Security Suite Pro 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Пеньковский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 7
Яндекс Agnitum - Агнитум 63 4
InnoSTage - Инностейдж 140 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 329 1
UMI - Umisoft - Юмисофт 16 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Veeam Software 318 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Microsoft Corporation 24625 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Крок - Croc 1777 1
Информзащита 756 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 7
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 276 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 298 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 1
Яндекс Agnitum Outpost Firewall 23 4
Яндекс Agnitum Outpost 49 3
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 3
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 2
Microsoft Outlook 1390 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
Яндекс Agnitum Outpost Antivirus - Outpost AV Service 25 1
Paragon Drive Backup - Paragon Adaptive Restore 29 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
Google Android 13994 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Чернов Иван 28 3
Кузеванов Дмитрий 17 2
Комаров Константин 16 1
Журавлев Сергей 16 1
Курашев Дмитрий 54 1
Куделко Артём 1 1
Зенина Наталья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 10
СССР - Ленинград 109 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 102 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Ближний Восток 2943 1
Румыния - Бухарест 53 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Беларусь - Минск 631 1
Европа Восточная 3075 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 32 1
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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