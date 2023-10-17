Михаил Пеньковский назначен на должность вице-президента UserGate

UserGate объявил о назначении на должность вице-президента по продажам и маркетингу Михаила Пеньковского. В его зоне ответственности масштабирование бизнеса компании, внедрение лучших мировых практик в области управления маркетингом и продажами. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Михаил Пеньковский начал управленческую карьеру в 2001 г. в компании Agnitum (известной по продукту Outpost Firewall), где отвечал за маркетинг и продажи — создал коммерческую функцию с нуля и сделал Outpost известным нишевым брендом в категории персональных файерволлов с международной партнерской сетью и рядом технологических альянсов (в дальнейшем компания была приобретена «Яндексом»).

С 2009 по 2023 гг. Пеньковский — вице-президент по продажам региона ЕМЕА в Veeam Software — разработчике ПО в области резервного копирования и восстановления данных. За это время компания прошла путь от стартапа с оборотом $8 млн до признанного глобального лидера (Gartner/IDC) с более чем $1,2 млрд оборота. В Veeam Михаил Пеньковский руководил командой продаж численностью 500 человек, распределенной по всей Европе и Ближнему Востоку, а также в ключевых хабах в Санкт-Петербурге и Бухаресте.

«Рад стать частью команды UserGate — коллектива профессионалов, увлеченных своим делом. Моя задача, используя весь мой опыт, заложить стратегический бизнес-фундамент и помочь отделам продаж и маркетинга раскрыть весь свой огромный потенциал как единому организму, вывести UserGate в лидеры ИБ рынка. Мой опыт отлично перекликается как с темой кибербезопасности, благодаря почти восьми годам за рулем бизнеса Agnitum с Outpost Firewall, так и с амбициями по масштабированию и лидерству за более чем четырнадцать лет в Veeam Software. Успешный бизнес невозможен без талантливых энтузиастов, именно такие люди подобраны в UserGate и именно таких мы продолжим приглашать в свою команду», — сказал Михаил Пеньковский.

«Мы, UserGate, делаем все возможное для того, чтобы быть лучшими в каждой области, где мы работаем. Михаил является большим профессионалом, он внес очень значимый вклад в рост Veeam Software, которая является одной из самых успешных ИТ-компаний с российскими корнями. Уверен, что этот опыт станет крайне полезным для нашего развития», — сказал директор-сооснователь UserGate Дмитрий Курашев.

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