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Румыния Бухарест

Румыния - Бухарест

СОБЫТИЯ


28.02.2025 Румынский энергогигант Electrica Group пострадал от атаки шифровальщика 1
17.10.2023 Михаил Пеньковский назначен на должность вице-президента UserGate 1
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 1
08.02.2021 Orange открывает сеть лабораторий для тестирования технологии 5G 1
05.11.2020 Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки 1
26.02.2020 «Мегафон» открыл доступ к услугам 5G в международном роуминге 1
04.09.2019 Минкомсвязи получило 130 миллионов на паспорта болельщиков на Euro 2020 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
28.03.2016 Нужно ли контролировать личные коммуникации на работе 1
15.07.2015 UniCredit Bank выбрал платформу Simformer для обучения сотрудников 1
13.02.2014 Luxoft открывает офис в Болгарии 1
25.01.2013 Румынское национальное телевидение уволит 20% персонала 1
13.02.2012 Европу сотрясли демонстрации против тайного закона о копирайте 1
10.06.2011 «Яндекс.Карты» добавили новые города на панорамных и спутниковых снимках 1
27.07.2010 В Румынии разбился израильский военный вертолет 1
12.05.2010 Assassin’s Creed: Brotherhood. Официальный анонс 1
03.03.2010 «Лаборатория Касперского»: продажи растут по всему миру, кроме Японии и Кореи 1
27.02.2010 «Аэрофлот» провёл первый электронный аукцион на площадке «Сбербанк-АСТ» 1
05.02.2010 ПРО в Румынии будет базироваться и в акватории Черного моря 1
19.11.2009 «Касперский»: наш офис в ЮАР покроет почти всю Африку 1
23.10.2009 Во ВНИИЭФ созданы новые сорбенты для очистки жидких радиоактивных отходов 1
19.05.2009 Luxoft открыл новый международный центр управления сетью в Евросоюзе 1
24.02.2009 В Бухаресте произошел взрыв в военной лаборатории 1
20.10.2008 «Лаборатория Касперского» открыла офис в Румынии 1
10.12.2007 Золотой "Жук" 1
08.11.2007 Отключилась АЭС в Румынии 1
26.06.2007 На Балканах установилась рекордная жара 1
31.05.2007 Ericsson открыл Глобальный центр профессиональных услуг в Румынии 2
28.03.2007 Nokia построит новый завод в Румынии 1
05.02.2007 Президент Румынии расхвалил пиратов перед Биллом Гейтсом 1
20.11.2006 На Балканах начинается борьба за киловатты 1
20.11.2006 На Балканах начинается борьба за киловатты 1
26.10.2006 Румынские студенты работают над созданием микроспутника "Голиаф" 1
26.10.2006 Румынские студенты работают над созданием микроспутника "Голиаф" 1
21.09.2006 Adobe открыл представительство в России 1
02.11.2004 9 декабря пройдет конференция, посвященная Business Intelligence 1
05.08.2004 Первый "троянец" для КПК родом из России 1
10.02.2004 11 марта пройдет конференция "Информационная безопасность предприятия: как противостоять новым угрозам?" 1

Публикаций - 55, упоминаний - 57

Румыния и организации, системы, технологии, персоны:

Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 7
Zebra Technologies 158 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Fujitsu-ICL 6 5
Monarch Marking Systems 6 5
ICL ГК - ICL Group 481 5
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 3
Microsoft Corporation 25775 3
Fujitsu 2105 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Orange Romania 6 3
Yandex - Яндекс 9216 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 2
Simformer 4 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Motorola Inc 1156 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
MicroStrategy 65 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 1
Actis Systems - Актис Системс - Actis Wunderman 44 1
Romtelecom - Румыния-телеком 10 1
Phoenix Technologies - Phoenix Software Associates - Phoenix NAP 25 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Nokia Alcatel-Lucent Fujitsu - Evolium SAS 11 1
Biodata IT 1 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
МегаФон 10742 1
Cisco Systems 5372 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Veeam Software 345 1
Intel Corporation 12811 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 7
X5 Group - Перекрёсток 640 7
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 7
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 6
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Киномир - Кодак-Киномир 12 4
X5 Group - Перекрёсток-Мини 4 4
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 12 4
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
Ароматный мир 8 2
Игналинская АЭС - Ignalinos atominė elektrinė 11 2
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 2
Черна Вода АЭС - Атомная электростанция 5 2
Stimson Center - Henry Stimson Center for public policy - Центр общественной политики Гарри Симпсона 2 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 1
РЕННА - АМКК - Алексеевский молочноконсервный комбинат 18 1
Ansaldo Energia 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Правительство Румынии - Вооруженные силы Румынии 6 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 3
Правительство Румынии 8 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
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ICL Team PoS 1 1
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Pervasive SQL 6 1
SITA WorldTracer 5 1
Microsoft WordArt 2 1
Kaspersky - RAV - Reliable AntiVirus 2 1
Google Android 15244 1
Linux OS 11533 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 154 1
Microsoft Office 4170 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Samsung Galaxy Note 702 1
Huawei Mate - серия смартфонов 453 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Google - Gmail 1021 1
DeviceLock DLP 82 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 105 1
NtechLab FindFace 56 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Adobe Photoshop 804 1
BBK vivo NEX - Серия смартфонов 21 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
Zyxel ZyWALL ATP - Zyxel ZyWALL UTM - Zyxel ZyWALL VPN Series - межсетевой экран 33 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 1
Microsoft ActiveX 212 1
SAP Sybase 292 1
Овчаров Румен 7 2
Powell Colin - Пауэлл Колин 15 2
Касперский Евгений 337 2
Фенёв Сергей 12 1
Черкашин Павел 38 1
Кутилов Евгений 22 1
Fotiadis Fokion - Фотиадис Фокион 1 1
Кондаков Гарри 35 1
Пеньковский Михаил 20 1
Райю Кости 11 1
Octavian Viorel Mihai - Октавиан Виорел Михай 1 1
Castelyn Sven - Кастелин Свен 1 1
Менщиков Сергей 1 1
Brennan Christopher - Бреннан Кристофер 5 1
Барбулеску Богдан 1 1
Суворов Василий 12 1
Crowley Philip - Кроули Филипп 2 1
Lynn Stuart - Линн Стюарт 18 1
Boagiu Anca - Боагиу Анка 1 1
Basescu Traian - Басеску Траян 2 1
Мельникова Анастасия 440 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Аитов Тимур 197 1
Самошкин Дмитрий 20 1
Вольфсон Влад 59 1
Кривозубов Павел 27 1
Фролов Павел 86 1
Экалов Екатерина 8 1
Вахонин Сергей 24 1
Федоров Андрей 31 1
Курашев Дмитрий 59 1
Румыния 753 30
Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
Европа 24964 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Венгрия - Будапешт 116 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Чехия - Прага 207 9
Украина 7928 8
Болгария - Республика 799 8
Великобритания - Лондон 2432 7
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 7
Европа Восточная 3138 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Польша - Варшава 111 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 5
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 197 5
Украина - Киев 1151 5
Болгария - София 64 5
Словакия - Братислава 39 4
Хорватия - Загреб 18 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Япония 13807 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Африка - Африканский регион 3641 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 4
Венгрия 855 4
Япония - Токио 1020 4
Европа Западная 1496 4
Сербия - Республика 375 4
Хорватия - Республика 287 4
Словакия - Словацкая Республика 482 4
Италия - Рим 208 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Словения - Республика 255 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Канада 5082 3
Бельгия - Королевство 1192 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли 17 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
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AP - Associated Press 2007 2
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