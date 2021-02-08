Orange открывает сеть лабораторий для тестирования технологии 5G

Группа Orange открывает в Европе девять лабораторий Orange 5G Labs. Представители бизнеса, государственных и муниципальных учреждений смогут протестировать работу сетей «пятого поколения», ближе познакомиться с возможностями 5G-экосистем.

Согласно исследованию Orange и исследовательской компании GlobalWebIndex, 72% организаций ожидают, что операторы смогут предоставить возможность протестировать сети 5G до их запуска в коммерческую эксплуатацию. Orange 5G Labs позволят оценить возможности и преимущества сетей «пятого поколения». На локальных площадках компании смогут протестировать в перспективной экосистеме уже используемые решения и услуги, заняться разработкой новых, подготавливая бизнес-модель и процессы к трансформации.

«Мы убеждены, что технология 5G будет стимулировать деловую активность и способствовать развитию стран. Мы участвуем в продвижении технологии и работаем над созданием практик будущего. Широкая география присутствия Orange 5G Labs — важный элемент нашей стратегии, направленной на поддержку цифровой трансформации и использование потенциала 5G», — говорит директор по технологиям и инновациям группы Orange Михаэль Траббия (Michäel Trabbia).

В течение 2021 года сеть Orange 5G Lab появится во Франции. Площадки будут развернуты в регионах, чтобы ими могли воспользоваться не только крупные корпорации, но и региональные власти, представители среднего и малого бизнеса, стартапов. Первая лаборатория 5G в Шатийоне (в пригороде Парижа) открылась в феврале 2021 года. Затем постепенно площадки будут запущены в Париже, Лилле, Марселе, Лионе, Тулузе и Ренне.

У некоторых лабораторий будет специализация. Например, на лионской площадке можно будет познакомиться с продуктами и сервисами Индустрии 4.0; парижская будет ориентирована на крупных корпоративных клиентов международного подразделения Orange Business Services.

В первой половине 2021 года прогрессивные лаборатории также появятся в других европейских странах, где присутствует Orange. В Бухаресте (Румыния) проект запускается для развития коммерческих, исследовательских и инновационных проектов в партнерстве с Политехническим университетом Бухареста. В Бельгии Orange 5G Lab расположится на территории морского порта Антверпена. Здесь будут демонстрироваться уже готовые продукты и решения, которые были созданы в сотрудничестве с промышленными партнерами, работающими на территории порта, например, дополненная рабочая среда или критические коммуникационные системы.

Кроме того, в конце февраля в Испании стартует конкурс разработчиков приложений под 5G-экосистему. Победители смогут опробовать свои разработки во французских Orange 5G Lab.

Услуги и поддержка, предоставляемые участникам Orange 5G Lab. Участие в курсах по теории и практическому использованию 5G, в тематических и образовательных вебинарах (5glab.orange.com). Возможность протестировать свои продукты и услуги в среде 5G перед их эксплуатацией или в коммерческой сети в реальных условиях. Доступность оборудования будущего: очков дополненной реальности, гарнитур виртуальной реальности, маршрутизаторов/роутеров, 5G-устройств и модулей. В отдельных лабораториях Orange 5G будут также предоставляться возможности Edge computing (технологии перефирийных/граничных вычислений) для тестирования сервисов, требующих, например, более короткого времени отклика.

Участники Orange 5G Lab смогут общаться с техническими, сетевыми и продуктовыми экспертами Orange, пользоваться преимуществами всей экосистемы лабораторий. Помимо физических площадок будет создана виртуальная 5G-инфраструктура, которая позволит всем заинтересованным компаниям принять участие в работе Orange 5G Lab. Причем, лаборатории доступны действующим и потенциальным клиентам Orange. Зарегистрироваться можно, связавшись с менеджерами Orange или пройдя регистрацию на сайте 5glab.orange.com.

Сеть Orange 5G Lab — это живая иллюстрация слогана коммуникационной кампании, которую Orange запустил в поддержку 5G: «Самое инновационное в технологии 5G — это то, что мы намерены с ней делать».