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Индексная книга (каталог) CNews*
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Франция Марсель

Франция - Марсель

СОБЫТИЯ


30.09.2026 Больше никакой Америки. Европа создаст суверенную платежную систему на замену Visa и Mastercard 1
30.07.2024 Олимпийская диверсия: По всей Франции перерезали оптоволоконные кабели 1
28.02.2024 Сергей Черемин: Правительство Москвы 1
25.01.2024 «Ак Барс Дом»: более 85% объемов работ можно получить из ТИМ-модели с помощью Tangl 1
16.06.2023 ГТЛК договорилась с Evocargo о сотрудничестве в сфере автономных грузоперевозок 1
15.06.2023 ПЭК автоматизирует складскую логистику с применением автономных грузовиков Evocargo 1
12.08.2022 «М.Видео-Эльдорадо» выводит на российский рынок новый французский бренд смартфонов Wiko 1
22.10.2021 Продукт российской дочки компании Tangem будет использоваться на первой в мире гибридной NFT платформе 1
08.02.2021 Orange открывает сеть лабораторий для тестирования технологии 5G 1
29.01.2020 «Леруа Мерлен» внедрит платформу на базе SAP Sucessfactors 1
02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт 1
10.08.2016 России пообещали будущее без интернета 1
23.12.2015 На лыжах от дрона-убийцы 1
07.02.2013 "Плащ-невидимка" сохранит здания во время землетрясений 1
25.09.2012 Miele соприкоснется с миром моды 1
13.09.2011 Демоверсия FIFA 12 1
20.01.2011 Navteq назвал десять европейских городов с самыми большими пробками 1
28.10.2010 Ассоциация April считает отказ от Linux в Марселе противоречащим законодательству о госзакупках 1
27.10.2010 Микрочип заменит спутниковые "тарелки" 1
26.10.2010 Гигантский вирус озадачил исследователей 1
22.06.2010 В ОПФР по Татарстану внедряют электронный документооборот на базе «БОСС-Референта»: завершен первый этап 1
25.01.2010 Россию в ITER будет представлять директор Курчатовского института 1
20.11.2009 Академик Евгений Велихов избран председателем совета ITER 1
18.09.2008 Netezza поможет Tesco управлять продажами 1
11.09.2008 Демоверсия FIFA 09 1
08.08.2008 Sputnik: потенциальный истребитель вирусов 1
11.07.2008 Управление регионами и неогеография: итоги конференции 1
29.05.2008 Люк Бессон создаст телеканал для мобильников во Франции 1
18.03.2008 Антуана де Сент-Экзюпери мог сбить поклонник его творчества 1
26.02.2008 Крупнейшая морская транспортная компания оптимизирует ИТ-инфраструктуру 1
20.11.2007 Создана модель мозга, работающего как спортивная команда 1
14.09.2007 Союз Gorenje и Ora-Ito: «Хороший понт дороже денег» 1
13.09.2007 Российский дирижабль Au-30 примет участие в полярной экспедиции 1
26.07.2007 Ship Simulator 2008: Демоверсия 1
20.07.2007 Обнаружен госчиновник с уникально малым мозгом 1
06.07.2007 В "Токамак" на юге Франции вложит средства Россия 1
22.03.2007 МТС: 3G-сети будут развивать швейцарцы 2
21.03.2007 В МТС назначен технический директор 1
06.03.2006 Airbus: ставка на пропеллеры 1

Публикаций - 57, упоминаний - 58

Франция и организации, системы, технологии, персоны:

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16105 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 2
Bouygues Telecom 65 1
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 1
Lighthouse Interactive Game Publishing B.V. 18 1
Wiko 5 1
Tangem 3 1
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 1
Прагма - Тангл - Tangl 35 1
Eurolan - Евролан 14 1
VPISystems 1 1
Monster Worldwide - TMP Worldwide - Monster.com 72 1
Samsung Electronics 11139 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5718 1
МегаФон 10930 1
SAP SE 5629 1
Cisco Systems 5381 1
Amazon Inc - Amazon.com 3305 1
Microsoft Corporation 25865 1
Xiaomi - Сяоми 2283 1
Apple Inc 13281 1
LG Electronics 3745 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 415 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9562 1
БАРС Груп 582 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1923 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 588 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
Deutsche Telekom 956 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 192 1
EA - Electronic Arts 1318 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 1
Legrand 82 1
ФОРС - Центр разработки 710 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 3
Правительство ЮАР - Government of South Africa- органы государственной власти 10 2
Airbus Military 2 2
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Evocargo - Эвокарго 46 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
LVMH Louis Vuitton 34 1
Ак барс дом 3 1
101Hotels.com 456 1
Принтбанк КБ 2 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 59 1
Боруссия - футбольный клуб, Дортмунд 4 1
Sotheby's - Сотбис 29 1
Christie's - Кристис 17 1
МЭИБ - Мосэксимбанк - Московский экспортно-импортный банк 1 1
Real Madrid Club de Fútbol - Реал Мадрид (футбольный клуб) 10 1
РЕННА - АМКК - Алексеевский молочноконсервный комбинат 18 1
Уральский трастовый банк 5 1
Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP - German Institute for International and Security Affairs 1 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
Газпром ПАО 1498 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2996 1
Adidas - Адидас 170 1
X5 Group - Перекрёсток 644 1
Ак Барс Банк 284 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 256 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 130 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 134 1
Nike 195 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 94 1
L’Oreal - Л'Ореаль 76 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
Miele - Миле 139 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6012 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6680 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1196 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 261 2
Судебная власть - Judicial power 2522 1
Правительство Москвы - ДВМС Москвы - Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 2 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13865 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3602 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3722 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2897 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5466 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1904 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4981 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 559 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1307 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 624 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2900 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Фонд Росконгресс 24 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 64 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 2
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IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 134 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 146 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35777 6
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8046 3
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4203 2
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EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 2
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Cisco WAAS - Cisco Wide-Area Application Services - услуги для приложений в глобальных сетях 12 1
EAST - Experimental Advanced Superconducting Tokamak 3 1
Wiko T 2 1
FreePik 1881 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 1
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 1
EA Sports - Player Impact Engine 14 1
Linux OS 11648 1
Microsoft Windows 7 2009 1
Microsoft Office 4220 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3124 1
Microsoft Windows 17005 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6387 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 709 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3730 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 59 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client - Cisco VPN - Cisco IPsec VPN Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 53 1
Eurocargo EVO-1 - электромобиль 3 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 161 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
Nokia Alcatel-Lucent Management Suite 6 1
Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 2
Heymans Marcel - Хейманс Марсель 2 2
Zavagno Annie - Завагно Анни 2 2
Bogaert Olivier - Богерт Оливье 3 2
Нигметзянов Марсель 18 2
Велихов Евгений 36 2
Кибальников Сергей 2 1
Голубчиков Юрий 4 1
Хронусов Валерий 8 1
Барышев Олег 1 1
Белькевич Андрей 28 1
Besson Luc - Бессон Люк 15 1
Legrand Marcel - Легран Марсель 1 1
Varma Sashank - Варма Сашанк 1 1
Brockle Chris - Брокл Крис 1 1
Филатов Вадим 4 1
Нигметязянов Марсель 1 1
Имамов Марсель 1 1
Гайнутдинов Марсель 1 1
Сунгатуллин Альберт 1 1
Eisnor Di-Ann - Эйснор Ди-Энн 2 1
Suttle Curtis - Саттл Кертис 1 1
Chatin Nicolas - Шатен Николя 1 1
Burgwal Marcel - Бургвал Марсель 1 1
Turner Andrew - Тёрнер Эндрю 3 1
Ferrari Marina - Феррари Марина 1 1
Morabito Ito - Морабито Ито 9 1
Путин Владимир 3470 1
Горяйнов Андрей 55 1
Меламед Александр 95 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 69 1
Меламед Леонид 150 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Ушацкий Андрей 105 1
Чурсин Дмитрий 91 1
Анкилов Константин 123 1
Ковальчук Михаил 24 1
Осадчая Екатерина 47 1
Дитрих Евгений 15 1
Асланян Сергей 104 1
Франция - Французская Республика 8201 32
Европа 25023 16
Россия - РФ - Российская федерация 168236 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55057 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48029 9
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19350 8
Германия - Федеративная Республика 13295 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13868 6
Индия - Bharat 5907 6
Бельгия - Королевство 1201 6
Испания - Королевство 3848 6
Европа Западная 1497 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4232 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 4
Германия - Берлин 738 4
Италия - Милан 167 4
Франция - Кадараш 22 3
Франция - Ницца 35 3
Казахстан - Республика 6108 3
Земля - планета Солнечной системы 10903 3
Южная Корея - Республика 7100 3
Азия - Азиатский регион 5953 3
Япония 13847 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3158 3
Африка - Африканский регион 3648 3
Ближний Восток 3168 3
Великобритания - Лондон 2434 3
Люксембург Великое Герцогство 452 3
Франция - Лион 22 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5521 3
Средиземное море - Средиземноморье 204 3
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 2
Дания - Королевство 1341 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19750 2
Канада 5094 2
Израиль 2870 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 465 2
Италия - Итальянская Республика 4519 2
Австрия - Вена 261 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58380 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34255 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6866 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21991 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6220 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4607 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54046 3
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8907 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4742 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11478 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5818 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6859 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3817 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6264 3
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18379 2
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7545 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1962 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2126 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1294 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1751 2
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1928 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1833 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1017 2
Газы 196 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7931 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10528 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27630 2
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 298 3
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