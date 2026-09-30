Индексная книга (каталог) CNews*
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Франция Марсель
СОБЫТИЯ
Публикаций - 57, упоминаний - 58
Франция и организации, системы, технологии, персоны:
|Flight International 64 2
|Le Figaro 20 1
|AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2736 1
|WikiLeaks 120 1
|The Register - The Register Hardware 1800 1
|РИА Новости 1045 1
|The Guardian - Британская газета 412 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
|Nature 834 1
|Российская газета 300 1
|Sputnik 59 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|New Scientist 1448 1
|Le Monde 30 1
|Dow Jones - MarketWatch 334 1
|Total Telecom 613 1
|Mercury Center 309 1
|ScienceDaily 399 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Kaspersky Security Bulletin 4 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476114, в очереди разбора - 724105.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476114, в очереди разбора - 724105.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.