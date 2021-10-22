Продукт российской дочки компании Tangem будет использоваться на первой в мире гибридной NFT платформе

Компания Tangem объявила о начале сотрудничества с первой в мире гибридной платформой NFT (NFTH) Mostexpensive. Платформа была презентована на крупнейшем мероприятии рынка NFT и цифровых активов на Ближнем Востоке WOW саммите в Дубае.

Mostexpensive предлагает редкие предметы с подтвержденной подлинностью. NFTH — это неразделимые, не взаимозаменяемые токены, обеспеченные реальными (подлинными) предметами. NFTH объединяет предмет и цифровой сертификат, подтверждающий право собственности на него.

Сразу после запуска платформы на ней были представлены первый гибридный NFT в истории тенниса - мяч и ракетка с автографом Даниила Медведева, которыми он играл в Марселе и победил. Планируется создание целой цифровой экосистемы для коллекционеров с предложениями редких автомобилей, предметов искусства и личного имущества знаменитостей – иными словами, создание цифрового аналога аукционов Sotheby’s и Christie’s.

«Аппаратные кошельки Tangem будут необходимы в гибридных NFT-платформах для хранения цифровых NFT-токенов совместно с привязанными к ним физическими предметами. Наше решение гарантирует уникальность токена и позволяет безопасно проводить транзакции с помощью смарт-контрактов платформы Mostexpensive. С помощью технологии NFT можно удостовериться в подлинности изделия и отследить историю его продаж. Это новый опыт, который будет востребован у инвесторов и коллекционеров, а в дальнейшем сможет получить признание у широкой аудитории», — говорит сооснователь и CTO Tangem Андрей Куренных.

Для покупки лотов на платформе Mostexpensive необходимо иметь криптовалютный кошелек и выбрать понравившийся товар

