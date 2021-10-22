Разделы

Интеграция Внедрения
|

Продукт российской дочки компании Tangem будет использоваться на первой в мире гибридной NFT платформе

Компания Tangem объявила о начале сотрудничества с первой в мире гибридной платформой NFT (NFTH) Mostexpensive. Платформа была презентована на крупнейшем мероприятии рынка NFT и цифровых активов на Ближнем Востоке WOW саммите в Дубае.

Mostexpensive предлагает редкие предметы с подтвержденной подлинностью. NFTH — это неразделимые, не взаимозаменяемые токены, обеспеченные реальными (подлинными) предметами. NFTH объединяет предмет и цифровой сертификат, подтверждающий право собственности на него.

Сразу после запуска платформы на ней были представлены первый гибридный NFT в истории тенниса - мяч и ракетка с автографом Даниила Медведева, которыми он играл в Марселе и победил. Планируется создание целой цифровой экосистемы для коллекционеров с предложениями редких автомобилей, предметов искусства и личного имущества знаменитостей – иными словами, создание цифрового аналога аукционов Sotheby’s и Christie’s.

«Аппаратные кошельки Tangem будут необходимы в гибридных NFT-платформах для хранения цифровых NFT-токенов совместно с привязанными к ним физическими предметами. Наше решение гарантирует уникальность токена и позволяет безопасно проводить транзакции с помощью смарт-контрактов платформы Mostexpensive. С помощью технологии NFT можно удостовериться в подлинности изделия и отследить историю его продаж. Это новый опыт, который будет востребован у инвесторов и коллекционеров, а в дальнейшем сможет получить признание у широкой аудитории», — говорит сооснователь и CTO Tangem Андрей Куренных.

Для покупки лотов на платформе Mostexpensive необходимо иметь криптовалютный кошелек и выбрать понравившийся товар

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа

«Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro

В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты

Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще