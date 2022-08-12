«М.Видео-Эльдорадо» выводит на российский рынок новый французский бренд смартфонов Wiko

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, выводит на российский рынок французско-китайский бренд Wiko. Первой доступной моделью новой марки на отечественном рынке станет смартфон Wiko Т3 в ценовом сегменте 10-15 тыс. руб., осенью ритейлер добавит еще три модели смартфонов, а также наушники и аксессуары. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Французский бренд Wiko был основан в 2011 г. в Марселе, с 2017 г. бренд принадлежит Tinno Mobile Technology, продается более чем в 35 странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии. Wiko занимает шестое место по продажам в Западной Европе и входит в топ-5 на своем основным рынке – во Франции, где бренд знаком 72% покупателей.

Первым в России поступит в продажу безрамочный смартфон Wiko Т3 в двух цветах – «элегантный золотой» и «классический черный» стоимостью 12 999 руб. Эта модель отличается не только дизайном и экраном (6,6 дюйма), но также аккумулятором емкостью 5000 мАч и тройной камерой с поддержкой искусственного интеллекта. Высокую скорость работы, надежность и удобную разблокировку устройства обеспечивает боковой сканер отпечатка пальца.

Wiko Т3

Основной объектив камеры 48 МП, ультраширокоугольный объектив 5 МП и объектив для измерения глубины сцены 2 МП позволяют детально запечатлеть кадр, обеспечивают подсветку и широкий угол обзора. С помощью карты microSD внутреннюю память смартфона можно увеличить до 512 ГБ.

Дизайн смартфонов разрабатывается в Париже, а исследование и разработка происходит на базе четырех научно-исследовательских центров в Китае. C 2021 г. бренд Wiko перешел на полностью перерабатываемую бумажную упаковку своей продукции.

Руководитель департамента «Телеком» «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский: «Российский рынок в настоящее время интересен большому числу новых брендов электроники из самых разных регионов, и “М.Видео-Эльдорадо”, как один из ведущих игроков в этом сегменте, знакомит покупателей с качественными новинками. Недавно мы объявляли о партнерстве с компанией “Артел”, и вот – еще один новый игрок приходит в Россию. Сейчас в наших магазинах доступно около 500 моделей от порядка 20 брендов, цены при этом вернулись на уровень начала года и даже ниже. Выход европейского производителя на российский рынок также подтверждает постепенную стабилизацию российского рынка смартфонов. Наши исследования показывают, больше 80% российских потребителей готовы покупать новые бренды техники и электроники».

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В целом за шесть месяцев 2022 г. на российском рынке было продано порядка 11 млн смартфонов на сумму около 280 млрд руб., в топ-5 самых популярных брендов вошли Samsung, Xiaomi, Realme, Apple, Honor. Во II квартале 2022 г. наблюдается снижение средней цены на российском рынке смартфонов, что было обусловлено, в том числе, ростом популярности более доступных китайских моделей. На смартфоны до 25 тыс. рублей в первом полугодии 2022 г. пришлось порядка 73% российского рынка в натуральном выражении, и доля недорогих девайсов растет.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.Видео») — российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г.. По состоянию на 31 марта 2022 г. группа объединяет 605 магазинов под брендом «М.Видео», 664 магазина под брендом «Эльдорадо» в более чем 375 городах России. Общая площадь магазинов группы составляет 2 157 тыс. кв. м.