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Арнест ГК ОПХ Объединенные пивоварни–холдинг Heineken Объединенные Пивоварни Хейнекен

Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» - российское подразделение голландского концерна Heineken N.V. – производителя пива и сидра, представленного в 70 странах мира. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда была приобретена первая пивоварня в Санкт-Петербурге. Heineken принадлежит семь пивоварен на территории России. В портфеле компании более 30 международных, национальных и региональных брендов, в том числе Heineken, Amstel, Krušovice, Affligem, Gösser, «Три медведя», «Охота», «Окское», «Степан Разин» и другие. В российском подразделении компании работает около 1800 человек.

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Красноярские ученые внедряют спутниковые и беспилотные технологии в сельское хозяйство 1
01.11.2024 Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы 1
15.03.2024 ГК Softline реализовала проект по усилению информационной безопасности компании «Объединенные Пивоварни» 5
21.02.2023 ОПХ перешли на безбумажный кадровый ЭДО 3
09.08.2022 NOVARDIS запускает сервис аутсорсинга ИТ-специалистов и проектных команд 1
27.07.2022 Минпромторг и пивоваренная отрасль договорились начать маркировку пива с апреля 2023 года 1
08.02.2022 «Heineken Россия» внедрила BI-модуль для повышения эффективности работы полевых команд 4
21.01.2022 ЦРПТ и AB InBev Efes подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции 1
01.11.2021 Александр Шуляк: Даже секунда простоя ведет к миллионным финансовым потерям 1
26.11.2020 Heineken протестировала технологии виртуальной реальности в обучении персонала 1
31.03.2020 Платформа Virto Commerce для онлайн-торговли в партнерстве с «Первым битом» выходит на российский рынок 1
26.02.2020 Российский ИИ-стартап привлек $1,5 млн на цифровизацию мерчандайзинга 1
16.08.2019 В «Связном» назначен старший вице-президента по финансам 1
01.08.2019 «Закрома Родины» массово переходят на «Мой офис» 1
05.02.2019 Heineken внедрил SAP EWM в России и тиражирует его на заводы в Европе 1
14.11.2018 Aruba, «Сименс» и HPE объявили партнерство в сфере интегрированных сетей 2
12.05.2017 «Белтел» модернизировал сетевую инфраструктуру российского подразделения Heineken 1
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. 1
08.09.2016 Рост базы корпоративных клиентов МТС обеспечили конвергентные услуги и дополнительные сервисы 1
30.05.2016 Navicon автоматизировал подготовку отчетов для коммерческого контроллинга в Heineken Россия 1
24.05.2016 Иван Котов -

Система управления транспортом должна превратиться в гибкую систему поддержки принятия решений

1
01.03.2016 Общее количество транспортных средств, оснащенных системой «Скаут», превысило 200 тыс. единиц 1
10.11.2015 Система «Скаут» поможет в управлении безопасностью автопарка Heineken Russia 5
17.08.2015 SAP помогает международным компаниям модернизировать работу с кадрами 1
12.02.2015 «Первый БИТ» создал систему автоматизации продаж для российского подразделения Heineken 5
17.04.2014 Разработчик ПО для интернета вещей получил $50 млн инвестиций 1
17.10.2013 Спутник обеспечит видеосвязь с золотыми рудниками в Африке 1
03.07.2013 Яркая жизнь с бутылкой Heineken 1
01.07.2013 Heineken выбрал Orange в качестве единого поставщика телеком-услуг 1
24.06.2013 Юлия Бардина назначена директором по персоналу «Tele2 Дальний Восток» 1
12.02.2010 БИТ автоматизировал деятельность регионального дистрибьютора «Хейнекен» 1
18.01.2010 Роспатент признал Mail.Ru общеизвестным товарным знаком 1
15.12.2009 Лучшая бытовая техника в подарок: от пивного аппарата до выпрямителя волос 1
29.05.2009 В Госдуме объединили инфоресурсы 1
28.05.2009 Heineken в России строит единую систему управления персоналом на базе «БОСС-Кадровика» 1
17.09.2008 Комбик из пивной бочки 1
14.09.2007 Союз Gorenje и Ora-Ito: «Хороший понт дороже денег» 1
21.08.2007 HP предоставит Heineken услуги по управлению инфраструктурой 1
23.05.2007 Heineken в России управляет бизнесом вместе с «1С» 4
19.03.2007 System Management Server внедрили в ООО «Пивоварня Хайнекен» 3

Публикаций - 47, упоминаний - 74

Арнест ГК и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5352 5
Microsoft Corporation 24927 5
HP Inc. 5724 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 546 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 848 3
8554 3
IBM - International Business Machines Corp 9484 3
СКАУТ 77 3
Novardis - Новардис Консалтинг 61 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13411 2
Navicon - Навикон 303 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2993 2
Amazon Inc - Amazon.com 3062 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1525 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 2
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 94 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 226 2
Intelligence Retail 6 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
GitHub 890 1
HPE Aruba Networks 88 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
Ростелеком 10024 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Cisco Systems 5168 1
LG Electronics 3642 1
Sony 6583 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Yandex - Яндекс 7880 1
Meta Platforms - Facebook 4480 1
Accenture plc 687 1
Oracle Corporation 6771 1
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 821 1
Citrix Systems 824 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 5
Volvo Cars 253 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 3
Coca-Cola Company 256 3
Связной ГК 1375 2
Почта России ПАО 2182 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 2
Ford 416 2
Транснефть 314 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2554 2
GFG - Lamoda - Купишуз 172 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 284 2
Nike 188 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 63 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 212 2
РЖД - Российские железные дороги 1951 1
Евросеть 1412 1
Русский стандарт Банк 455 1
Finsight Ventures - венчурный фонд 5 1
ExpoCapital 1 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 905 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1804 1
ОВК ВСЗ - ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2906 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
Walt Disney Company 629 1
Мултон - Российская компания, производитель соков, нектаров, морсов, пюре и сокосодержащих напитков 3 1
Adidas - Адидас 163 1
BMW Group 460 1
Microsoft - LinkedIn 667 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 940 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 279 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 168 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 305 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 300 1
Royal Dutch Shell - Шелл 217 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1084 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1819 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3169 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 264 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 160 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1002 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2765 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3450 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5090 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2608 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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