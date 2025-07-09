Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» - российское подразделение голландского концерна Heineken N.V. – производителя пива и сидра, представленного в 70 странах мира. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда была приобретена первая пивоварня в Санкт-Петербурге. Heineken принадлежит семь пивоварен на территории России. В портфеле компании более 30 международных, национальных и региональных брендов, в том числе Heineken, Amstel, Krušovice, Affligem, Gösser, «Три медведя», «Охота», «Окское», «Степан Разин» и другие. В российском подразделении компании работает около 1800 человек.