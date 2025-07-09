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Арнест ГК ОПХ Объединенные пивоварни–холдинг Heineken Объединенные Пивоварни Хейнекен
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» - российское подразделение голландского концерна Heineken N.V. – производителя пива и сидра, представленного в 70 странах мира. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда была приобретена первая пивоварня в Санкт-Петербурге. Heineken принадлежит семь пивоварен на территории России. В портфеле компании более 30 международных, национальных и региональных брендов, в том числе Heineken, Amstel, Krušovice, Affligem, Gösser, «Три медведя», «Охота», «Окское», «Степан Разин» и другие. В российском подразделении компании работает около 1800 человек.
УПОМИНАНИЯ
Арнест ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Низник Александр 20 1
|Никитин Иван 6 1
|Петунин Алексей 58 1
|Морозов Максим 11 1
|Helmrich Klaus - Хельмрих Клаус 4 1
|Гарюнов Алексей 4 1
|Калинкин Роман 14 1
|Мильштейн Дмитрий 13 1
|Гульцев Дмитрий 3 1
|Григуль Евгений 1 1
|Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 1
|Красная Екатерина 1 1
|Останина Мария 3 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Сульгин Сергей 46 1
|Лившиц Дмитрий 23 1
|Висневский Юрий 15 1
|Нечай Елена 34 1
|Лебедев Павел 35 1
|Шуляк Александр 1 1
|Скоробогатов Виктор 7 1
|Котов Иван 11 1
|Осипенко Владимир 5 1
|Захаров Максим 13 1
|Петерсон Ольга 8 1
|Низамиди Яна 4 1
|Озеров Максим 9 1
|Опилкин Максим 8 1
|Кондрашов Александр 8 1
|Бардина Юлия 1 1
|Прокофьева Людмила 2 1
|Белов Сергей 5 1
|Сухов Александр 2 1
|Эрдман Евгений 1 1
|Иванова Наталья 5 1
|Дубин Михаил 48 1
|Приезжева Екатерина 3 1
|Ефимов Евгений 2 1
|Махлин Дмитрий 106 1
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