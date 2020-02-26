Российский ИИ-стартап привлек $1,5 млн на цифровизацию мерчандайзинга

Стартап Intelligence Retail привлек $1,5 млн от венчурных фондов Finsight Ventures и ExpoCapital. Российская компания с прикладными технологиями распознавания фотоизображений на базе AI закрыла раунд А. Покупателями инновационного решения стали производители FMCG и ритейл. С его помощью можно решить проблемы контроля ассортимента полок в оффлайн магазине – оцифровать функционал мерчандайзеров и исключить сбор информации вручную.

В основе продукта – компьютерное зрение. Благодаря ему Intelligence Retail научились повышать эффективность использования полочного пространства в магазине. Технология позволяет повысить точность распознавания ассортимента до 99% и снизить трудозатраты персонала в торговом зале на 80%. По статистике для увеличения товарооборота на 1% нужно повысить наполняемость полок на 3%. Клиенты российского стартапа уже добились увеличения продаж за счет внедрения инновации на 2-5%.

Контроль ассортимента полки, цен и другой информации происходит в режиме онлайн. Intelligence Retail смогли сократить время на получение электронного отчета с аудитом одной торговой секции до десяти секунд. Сегодня сервис распознает до 2,5 млн фотографий в месяц, число пользователей системой превышает 3 тыс. Продукт интегрирован более чем с десятью SFA-решениями. Библиотека изображений содержит порядка 100 тыс. единиц продуктового и прочего FMCG-ассортимента.

Продукт Intelligence Retail уже востребован в компаниях Danone, Heineken, Perfetti Van Melle, Action group и др. в России, СНГ и Восточной Европе, Евросоюзе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Из топ-50 компаний по производству товаров повседневного спроса, 12 используют решение Intelligence Retail, еще восемь работают с сервисом в пилотном режиме. В случае с Danone период подготовки системы к работе составил один месяц, еще столько же понадобилось для опытной эксплуатации. В итоге точность распознания ассортимента доходила до 95%.

Итоговая рекуррентная выручка компании за 2019 год превысила $1 млн. Это трехкратный рост по сравнению с 2018 годом. Число постоянных клиентов также выросло в три раза. Доля международной выручки – увеличивается. К концу 2021 года Intelligence Retail планирует довести ее до 50%. Активная экспансия за пределы России потребует и расширения штата сотрудников. На данный момент в компании работает более 40 человек.

Фонды ExpoCapital и Aii Сorporation, как и бизнес-ангелы, уже финансировали стартап ранее. Но Finsight Ventures, на счету которого проекты Badoo и Banki.ru, взял на себя роль лид-инвестора. Еще совсем недавно Intelligence Retail подписал крупный роллаут-контракт на 12 стран Латинской Америки с лидером фармацевтической индустрии. Все привлеченные средства предназначены для развития, в том числе, сервиса рекомендаций по выкладке товаров на базе анализа больших данных.

Максим Морозов, СЕО Intelligence Retail, отметил: «Полученные средства мы направим на развитие продукта, которое предполагает повышение точности распознавания, а также полную автоматизацию процесса обучения нейронных сетей новому ассортименту. Это позволит снизить стоимость запуска решения и откроет возможность для использования не только крупным производителям, но и начать массовое использование. В будущем решение будет не только собирать информацию и замерять уровень несоответствия планограмм с фактическим положением на полке, но и давать рекомендации по построению идеальной выкладки товаров на базе анализа больших данных».

Алексей Гарюнов, генеральный партнер Finsight Ventures, сказал: «Мы наблюдали за командой Intelligence Retail на протяжении года. Этот бизнес демонстрирует хорошую динамику. На рынке существует ряд аналогичных международных проектов. Однако этот российский стартап смог запустить высококонкурентное предложение для развивающихся рынков. Другие игроки создавали свои продукты в США и Западной Европе в соответствии с особенностями локального рынка труда и ритейла. В основном они фокусируются на расширении функционала с использованием ручного «дораспознавания», что приводит к существенным задержкам. Команда Intelligence Retail предложила альтернативную модель – на 100% автоматизированное распознавание в режиме реального времени. Распознавание на основе компьютерного зрения – следующий этап в процессе роботизации труда. Он сопровождается повышением эффективности и снижением затрат. Мы считаем необходимым участвовать в этом тренде и надеемся, что Intelligence Retail сможет применить свои компетенции в различных областях с низкой долей цифровизации, например, логистический фулфилмент и производство».