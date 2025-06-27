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Нечай Елена


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Nikoliers и «Ростелеком» проанализировали ключевые тенденции развития цифровизации на рынке недвижимости 1
30.11.2023 Во весь голос: «Ростелеком» внедрил функцию озвучивания сообщений в виртуальной АТС 1
10.07.2023 «Ростелеком» запускает сервис авторизации пользователей по звонку в виртуальной АТС 1
06.02.2023 Клиенты ВАТС «Ростелекома» смогут подключить защиту от телефонных атак 1
17.08.2022 «Ростелеком» предлагает новый сервис видеосвязи для компаний любого масштаба 1
31.05.2022 «Ростелеком» открывает виртуальную АТС для перехода с сохранением номера 1
25.05.2022 Гостеприимное облако: «Ростелеком» открывает виртуальную АТС для перехода с сохранением номера 1
01.04.2022 Новые возможности виртуальной АТС «Ростелекома» помогут компаниям повысить эффективность коммуникаций с клиентами 1
30.09.2018 Российский телеком пока растет медленнее мирового 1
10.05.2017 МТС представила коробочное решение «Бизнес под контролем» 1
12.10.2016 МТС предложила новый способ «обнулить» трафик 1
08.09.2016 Рост базы корпоративных клиентов МТС обеспечили конвергентные услуги и дополнительные сервисы 1
31.08.2016 МТС начала пакетировать интернет и облачные сервисы для бизнес-клиентов 1
15.08.2016 МТС предложит корпоративным клиентам флагманы Samsung со скидкой до 30% 1
10.03.2016 МТС запускает электронный документооборот для корпоративных клиентов 1
06.08.2015 МТС продает смартфоны Samsung за 1 руб. 1
19.09.2014 МТС занялась «умным страхованием» автомобилистов 1
10.09.2014 МТС запустила федеральную программу «Бизнес Абонемент» для СМБ 1
02.04.2014 МТС открыла новый ЦОД в Москве 1
17.01.2014 МТС начинает продавать электронную подпись 1
10.12.2012 МТС начала продажи новых моделей смартфонов BlackBerry 1
07.09.2012 МТС предлагает услуги для корпоративных клиентов оптом 1
03.11.2011 МТС снижает стоимость сервисов BlackBerry 1
15.09.2011 МТС запустила специализированный портал для управления телематическими сервисами 1
09.09.2011 МТС запустила федеральный тариф «Единый бизнес» для компаний с региональной сетью 1
05.08.2011 Елена Нечай: Инновации для нас – не пустое слово 1
26.07.2011 МТС представила сервис мобильной АТС для СМБ-компаний 1
26.07.2011 МТС представила сервис «@втосекретарь» для малого и среднего бизнеса Московского региона 1
11.07.2011 МТС торгует "готовыми офисами" 1
19.05.2011 Акционеры МГТС утвердили выплату 18,9 млрд руб. дивидендов за 2010 г. 1
19.10.2010 Разработанная МТС и «Ситрониксом» услуга «Ника» поможет клиентам РОСНО сэкономить на страховке от угона 1
12.10.2010 «Комстар» запустил под брендом МТС федеральную линейку тарифов «Интернет в офис» 1
09.06.2010 МТС запускает предложение «Готовый офис – комплект для малого бизнеса» 1
04.06.2010 «Комстар» и МТС запустили новую услугу «FMC – короткий номер» для корпоративных абонентов 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Нечай Елена и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13363 26
Ростелеком 9999 8
МегаФон 9374 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8953 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Samsung Electronics 10394 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 2
Amazon Inc - Amazon.com 3055 1
Alibaba Group 437 1
Apple Inc 12303 1
Meta Platforms - Facebook 4477 1
VK - Mail.ru Group 3488 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 777 1
Сател 151 1
Google LLC 11988 1
Dr.Web - Доктор Веб 1263 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 1
TrueConf - ТруКонф 410 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 122 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 486 1
Airbnb 93 1
Uber 333 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2543 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 33 1
Газпром добыча Иркутск 3 1
Газпром трансгаз 147 1
Ренессанс Страхование 165 1
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 8 1
ГСПТС ГБУ - Государственная служба перемещения транспортных средств 7 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 115 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2994 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1243 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 171 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12161 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 343 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14138 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28366 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22010 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8223 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8319 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25003 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24824 8
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1131 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 903 6
Web Interface - Веб-интерфейс 1743 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4689 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8676 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3018 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10957 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11477 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4944 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12983 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21250 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10786 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13045 5
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1588 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16338 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16490 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 539 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2146 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32216 4
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 312 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8721 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12924 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30760 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3151 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8441 3
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 695 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11572 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2990 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6971 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1124 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25017 2
МТС Мобильные сотрудники 114 3
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 70 2
МТС Автосекретарь 67 1
МТС Коммуникатор 31 1
Apple iOS 8003 1
Google Android 14340 1
Kaspersky Internet Security 463 1
BlackBerry Хостинг 3 1
BlackBerry Internet Service - BIS 24 1
BlackBerry Curve 31 1
Samsung Galaxy 970 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5051 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 1
BlackBerry OS 172 1
Blackberry Bold 57 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 239 1
NVision Барьер 681 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 139 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 327 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 1
BlackBerry - серия коммуникаторов 57 1
Сечкин Алексей 19 1
Романов Роман 41 1
Куликов Дмитрий 10 1
Иванов Сергей 391 1
Марков Константин 27 1
Лапицкий Дмитрий 11 1
Бродский Никита 10 1
Поповский Александр 90 1
Свирский Олег 7 1
Горячкин Алексей 6 1
Ибрагимов Руслан 35 1
Кузнецов Дмитрий 67 1
Багдасарян Дмитрий 24 1
Хренков Владимир 24 1
Мальковская Мария 2 1
Самойленко Максим 66 1
Станкевич Виктор 5 1
Бычковский Максим 4 1
Швыдченко Антон 1 1
Миронченко Татьяна 1 1
Белова Мария 3 1
Кутуков Сергей 1 1
Матузок Павел 1 1
Баринов Владимир 1 1
Травков Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150229 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44431 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7794 8
Россия - СФО - Иркутская область 1173 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2837 2
Россия - УФО - Челябинская область 1300 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3355 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 613 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3122 1
Россия - СФО - Новосибирск 4466 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3029 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2541 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3241 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1634 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2577 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3159 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1286 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 913 1
Россия - ПФО - Пензенская область 610 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 664 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 737 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52694 1
Земля - планета Солнечной системы 10483 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1757 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1455 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 574 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 785 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11327 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5904 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6581 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6399 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52993 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7075 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19397 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24953 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2524 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6028 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5282 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5384 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3660 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6193 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7461 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1010 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4098 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 226 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3578 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 219 1
Экономический эффект 1124 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10250 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3013 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1280 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3699 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2529 1
Энергетика - Energy - Energetically 5276 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5698 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1498 1
Паспорт - Паспортные данные 2612 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 409 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2126 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1282 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1757 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2834 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2557 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1177 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 125 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 247 1
День молодёжи - 27 июня 946 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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