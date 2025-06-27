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Нечай Елена
УПОМИНАНИЯ
Нечай Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Сечкин Алексей 19 1
|Романов Роман 41 1
|Куликов Дмитрий 10 1
|Иванов Сергей 391 1
|Марков Константин 27 1
|Лапицкий Дмитрий 11 1
|Бродский Никита 10 1
|Поповский Александр 90 1
|Свирский Олег 7 1
|Горячкин Алексей 6 1
|Ибрагимов Руслан 35 1
|Кузнецов Дмитрий 67 1
|Багдасарян Дмитрий 24 1
|Хренков Владимир 24 1
|Мальковская Мария 2 1
|Самойленко Максим 66 1
|Станкевич Виктор 5 1
|Бычковский Максим 4 1
|Швыдченко Антон 1 1
|Миронченко Татьяна 1 1
|Белова Мария 3 1
|Кутуков Сергей 1 1
|Матузок Павел 1 1
|Баринов Владимир 1 1
|Травков Владимир 2 1
|IDC - International Data Corporation 4922 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 125 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 247 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
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