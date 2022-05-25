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Гостеприимное облако: «Ростелеком» открывает виртуальную АТС для перехода с сохранением номера

«Ростелеком» расширяет возможности для компаний-клиентов услуги «Виртуальная АТС» — теперь к сервису можно подключить номера любых операторов. Заказчики смогут расширить коммуникации со своими клиентами и сохранят важные контакты, используя привычные номера. Все полезные дополнительные функции виртуальной АТС, такие как запись разговоров, голосовая почта или аналитика речи, на ранее подключенных номерах будут доступны сразу после подключения к услуге. Обработка входящих звонков будет выполняться инструментами «Виртуальной АТС». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Предприниматели хотят повышать надежность сервиса и качество обслуживания своих клиентов с помощью анализа разговоров или равномерного распределения звонков. Переход на многоканальную виртуальную АТС с привычным номером решает все возникающие трудности», — сказала директор продуктового офиса «Телефония» «Ростелекома» Елена Нечай.

Услуга «Виртуальная АТС» — одно из самых востребованных облачных решений «Ростелекома» для бизнеса любого масштаба. Воспользоваться услугой могут компании, работающие более чем в 500 городах России. Номера любых операторов уже можно подключить к ВАТС в любом из них. Подробные условия подключения сервиса доступны на сайте компании.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

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