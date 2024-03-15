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ГК Softline реализовала проект по усилению информационной безопасности компании «Объединенные Пивоварни»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, внедрил систему контроля защищенности информационных систем для компании «Объединенные Пивоварни» (ООО «ОПХ»). Об этом CNews сообщили представители Softline.

После отделения от международного холдинга компания «Объединенные Пивоварни» столкнулась с необходимостью внедрения нового комплексного ИТ-решения, которое обеспечило бы надежную защиту данных и информационных ресурсов предприятия.

В качестве ИТ-партнера проекта выступила ГК Softline. Нужно было предоставить комплексное решение: не только подобрать оптимальный отечественный продукт в соответствии с задачами заказчика, но и обеспечить его сопровождение. Для выбора оптимального решения специалисты компании предоставили клиенту анализ рынка систем сканирования и информацию о продуктах, доступных в отечественном ИТ-контуре: об их стоимости, функциональных возможностях, характеристиках. «Объединенные Пивоварни» остановили выбор на одном из лидеров рынка кибербезопасности и, в частности, систем управления уязвимостями.

В ходе внедрения сканера специалисты Softline помогли «Объединенным Пивоварням» подготовить ИТ-инфраструктуру и отладили его работу на тестовом участке, прежде чем распространить решение на всю компанию. Команде удалось выделить аналитические ресурсы для дальнейшей поддержки клиента. Сейчас специалисты компании работают с отчетами системы сканирования, проводят их анализ и дают заказчику развернутые рекомендации по устранению уязвимостей.

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«За годы работы на рынке информационной безопасности Softline приобрела большие компетенции и ресурсы для оказания практических любых услуг в этой области. Благодаря этому мы можем сделать комплексное предложение: не просто поставить ПО, но и выстроить процесс внедрения и дальнейшего сопровождения системы. Это позволяет заказчику снять часть задач с ИТ-отдела, делегировав их Softline. Таким образом, клиент не нуждается в найме отдельных специалистов под эти задачи, что обеспечивает экономию и бизнес-выгоду от нашего партнерства», — сказал Денис Сизов, менеджер по работе с ключевыми партнерами в ГК Softline.

«Мы довольны результатами партнерства с Softline. Благодаря внедренному решению мы получили возможность определить слабые места инфраструктуры, идентифицировать потенциальные риски и свести их к минимуму. Отдельно хочется отменить профессиональный и структурированный подход команды, а также внимание к потребностям бизнеса заказчика», — сказала Татьяна Веремеенко, менеджер по аудиту и информационной безопасности в ООО «ОПХ».

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