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Иванова Наталья
Иванова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Курносов Евгений 2 2
|Тагиров Рамиль 2 2
|Тимошенко Любовь 19 2
|Кульмухаметов Энгельс 2 2
|Гайсин Салават 3 2
|Грибов Сергей 3 2
|Ибрагимов Рафаиль 3 2
|Квашнин Петр 2 2
|Чесский Владимир 2 2
|Зарипов Тимур 6 1
|Курбатов Геннадий 3 1
|Ефремов Сергей 18 1
|Рыскулов Раиф 1 1
|Петерсон Ольга 8 1
|Гомонов Александр 6 1
|Колбин Борис 1 1
|Юрьев Владимир 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 2
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 1
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