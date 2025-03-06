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Иванова Наталья


06.03.2025 ГК Softline оснастила новый корпус центра детского технического творчества «Охта» в Санкт-Петербурге 1
26.10.2016 SAP провел практикум по разработке программных решений на базе SAP HCP 1
04.06.2004 В новом совете директоров ОАО "Башинформсвязь" нет независимых директоров 1
18.03.2004 Утверждены кандидатуры в совет директоров ОАО "Башинформсвязь" 1
22.12.2003 Agilisys покупает infor и теряет имя 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Иванова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5293 2
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 141 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Microsoft Corporation 24695 1
Oracle Corporation 6719 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Infor - infor business AG 240 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Epicor Software Corporation 160 1
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 94 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
Golden Gate Capital 17 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1408 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4779 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1258 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 763 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12058 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1117 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2910 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1487 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 382 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24641 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 1
Oracle PeopleSoft 418 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 78 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
EPFL - Scala - Язык программирования 143 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 75 1
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Ефремов Сергей 18 1
Рыскулов Раиф 1 1
Петерсон Ольга 8 1
Гомонов Александр 6 1
Колбин Борис 1 1
Юрьев Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1243 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 74 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 359 1
Германия - Федеративная Республика 12715 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14233 1
Швеция - Королевство 3626 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 1
Европа 21820 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2998 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5193 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4496 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 1
Аудит - аудиторский услуги 2702 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4054 1
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Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 1
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Химическая промышленность - Chemical industry 273 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 193 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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