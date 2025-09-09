Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183516
ИКТ 14267
Организации 11083
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3511
Системы 26254
Персоны 78850
География 2956
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2722
Мероприятия 873

Куделина Елена


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Куделина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 18 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 525 1
GFG - Lamoda - Купишуз 184 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 218 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2084 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 191 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1214 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1469 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22088 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33096 1
Каськов Валентин 15 1
Гоц Станислав 11 1
Савин Олег 4 1
Иванова Наталья 8 1
Тульчинский Станислав 75 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6105 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще