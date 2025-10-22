Разделы

«МТС Линк» и IPR Media создадут единую цифровую среду для учебных заведений

«МТС Линк», компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и группа компаний IPR Media, архитектор образовательной среды для университетов и колледжей, подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие цифровой образовательной среды в регионах. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

«МТС Линк» и IPR Media планируют совместно создать единую электронную информационную среду, которая объединит ключевые цифровые сервисы для учебных заведений. Такое интегрированное решение позволит проводить занятия и вебинары, использовать материалы из ЭБС (электронно-библиотечной системы), формировать программы дисциплин и анализировать вовлеченность студентов. Преподаватели, студенты и администраторы получат возможность решать практически все задачи в одной системе.

«Сокращение цифрового неравенства между регионами — одна из наших приоритетных задач. Партнерство с «МТС Линк» помогает решать ее системно: интеграция дает любым вузам и колледжам инструменты для работы на уровне ведущих федеральных университетов. Это не просто обмен технологиями, а создание прочного цифрового фундамента образования в регионах», — сказала генеральный директор группы компаний IPR Media Наталья Иванова.

«МТС Линк поддерживает цифровизацию российской системы образования. Мы создаем инструменты, которые помогают учебным заведениям повышать качество, скорость и эффективность обучения. Например, искусственный интеллект на нашей платформе помогает преподавателям экономить время, а студентам — быстрее усваивать материал. Партнерство с IPR Media продолжает эту работу: интеграция позволит объединить платформы в единую электронную информационную среду, которая обеспечит удобные коммуникации и централизованное управление обучающим контентом. Это станет шагом к более прозрачному обмену данными и ускорит цифровую трансформацию отрасли», — отметила директор по работе с организациями образования «МТС Линк» Татьяна Федотова.

