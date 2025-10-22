IPR MEDIA - Ай ПИ АР Медиа

Получите все материалы CNews по ключевому слову
IPR MEDIA — аккредитованная российская IT-компания (№ АО-20220310-3775333561-3), основанная в 2005 году, входит в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП). Компания является разработчиком и владельцем Специализированных образовательных платформ — IPR SMART для вузов и IPR РКИ для иностранных студентов, а также Цифрового кампуса DATALIB.
|22.10.2025
|«МТС Линк» и IPR Media создадут единую цифровую среду для учебных заведений 1
|20.12.2024
|Выручка топ-10 крупнейших игроков рынка EdTech в 2023 г. достигла ₽11,5 млрд 1
