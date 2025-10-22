IPR MEDIA - Ай ПИ АР Медиа

IPR MEDIA — аккредитованная российская IT-компания (№ АО-20220310-3775333561-3), основанная в 2005 году, входит в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП). Компания является разработчиком и владельцем Специализированных образовательных платформ — IPR SMART для вузов и IPR РКИ для иностранных студентов, а также Цифрового кампуса DATALIB.