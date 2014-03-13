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Diebold Nixdorf Agilis
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.03.2014
|Diebold предоставит «Альфа-Банку» ПО и услуги для банкоматов 3
|25.05.2011
|Diebold и ITV | AxxonSoft выводят безопасность банкоматов на новый уровень 2
|28.10.2010
|Diebold будет поставлять банкоматы и ПО турецкому банку Vakifbank 2
|09.06.2010
|Diebold и «Золотая Корона» представили совместное решение для банкоматов 3
|15.12.2008
|Diebold поможет Dexia переоборудовать банкоматную сеть 2
|18.05.2007
|Технологии Open Source внедряются в банкоматах 1
|23.12.2004
|Оборот Infor Global Solutions составил $500 млн. 1
|26.03.2004
|"ЭпикРус" представил решение для российских пищевиков 1
|17.03.2004
|Компания Agilisys покупает daly.commerce 1
|11.03.2004
|Agilisys завершил слияние с infor 1
|22.12.2003
|Agilisys покупает infor и теряет имя 1
|09.12.2003
|На рынке ERP-решений появится крупнейший игрок 1
Публикаций - 13, упоминаний - 20
Diebold Nixdorf и организации, системы, технологии, персоны:
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.