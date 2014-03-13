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Diebold Nixdorf Agilis

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.03.2014 Diebold предоставит «Альфа-Банку» ПО и услуги для банкоматов 3
25.05.2011 Diebold и ITV | AxxonSoft выводят безопасность банкоматов на новый уровень 2
28.10.2010 Diebold будет поставлять банкоматы и ПО турецкому банку Vakifbank 2
09.06.2010 Diebold и «Золотая Корона» представили совместное решение для банкоматов 3
15.12.2008 Diebold поможет Dexia переоборудовать банкоматную сеть 2
18.05.2007 Технологии Open Source внедряются в банкоматах 1
23.12.2004 Оборот Infor Global Solutions составил $500 млн. 1
26.03.2004 "ЭпикРус" представил решение для российских пищевиков 1
17.03.2004 Компания Agilisys покупает daly.commerce 1
11.03.2004 Agilisys завершил слияние с infor 1
22.12.2003 Agilisys покупает infor и теряет имя 1
09.12.2003 На рынке ERP-решений появится крупнейший игрок 1

Публикаций - 13, упоминаний - 20

Diebold Nixdorf и организации, системы, технологии, персоны:

Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 6
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 95 6
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 5
Broadcom - VMware 2610 1
SAP SE 5601 1
Microsoft Corporation 25775 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Fujitsu 2105 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
TietoEVRY - Tieto 145 1
Epicor Software Corporation 166 1
Альфа-Банк 1979 2
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 2
Golden Gate Capital 19 2
ВТБ - Почта Банк 514 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Coca-Cola Company 261 1
IKEA - ИКЕА 171 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Hyosung - Nautilus Hyosung - Hyosung TNC Corporation - Hyosung Heavy Industries Corporation - Hyosung Chemical Corporation - Hyosung TNS Corporation 15 1
Электрогорскмебель 2 1
Emfa Фабрика - ЭМФА - Энгельсская мебельная фабрика 1 1
Бурятзолото 12 1
Мастер-Банк 35 1
Катюша МК - Катюша Мебельный комбинат - Катюша Кухни 2 1
Первая мебельная фабрика - Мебель-Сити, Мебель-Сити-2, Мебель-Сити Москва, Гарден-Сити - Шанс Арена 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 1
Diebold Nixdorf - Opteva 17 3
ITV Group - АТМ-Интеллект 4 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Oracle PeopleSoft 426 1
HPE SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 40 1
Schaper Jim - Шарпер Джим 7 2
Kirchner Dieter - Киршнер Дитер 1 1
Дарёшин Максим 13 1
Рассказов Сергей 41 1
Петерсон Ольга 8 1
Киреев Андрей 4 1
Иванова Наталья 11 1
Wetzel Dave - Ветцель Дэйв 3 1
Гомонов Александр 6 1
Schultz Jürgen - Шульц Юрген 4 1
Стригин Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Европа 24964 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Швеция - Королевство 3782 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Монголия 382 1
Италия - Милан 166 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 3
Химическая промышленность - Chemical industry 309 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 26 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 97 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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