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Hyosung Nautilus Hyosung Hyosung TNC Corporation Hyosung Heavy Industries Corporation Hyosung Chemical Corporation Hyosung TNS Corporation

Hyosung - Nautilus Hyosung - Hyosung TNC Corporation - Hyosung Heavy Industries Corporation - Hyosung Chemical Corporation - Hyosung TNS Corporation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.06.2025 В России создают самый сложный и не имеющий отечественных аналогов узел банкоматов 1
30.05.2024 Создан вирус, заставляющий банкоматы выдать всю наличность 1
13.03.2024 В России создан первый банкомат с отечественным ПО для выявления поддельных купюр 1
11.09.2023 Сбербанк переходит на китайские банкоматы, хотя недавно обещал российские 1
09.09.2020 Райффайзенбанк обновит банкоматную сеть 1
27.03.2019 «Первый бит» помог ускорить бизнес-процессы в российском представительстве Hyosung 2
02.11.2018 Сбербанк и южнокорейская Hyosung TNS создадут банкомат нового поколения специально для России 2
27.10.2016 «ЛАН АТМсервис» представила решения для обеспечения безопасности банковских устройств самообслуживания 2
13.09.2016 «Ланит» зарегистрировал ряд собственных решений в Едином реестре отечественного ПО 1
27.08.2012 «ЛАН АТМсервис» займется обслуживанием банкоматов от Nautilus Hyosung на территории России 2
19.06.2012 «Дельта-Системы» поставят банковское оборудование для нового офиса «Сбербанка» на острове Русский 2
12.05.2012 «Дельта-Системы» начали поставку новых ресайклинг-банкоматов от Nautilus Hyosung 2
15.03.2012 «Сбербанк России» выбирает разработчиков средств защиты от скимминга: завершен первый этап конкурса 1

Публикаций - 15, упоминаний - 22

Hyosung и организации, системы, технологии, персоны:

NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 8
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Ланит - ЛАН АТМсервис 37 4
SAGA Technologies - САГА Технологии 21 3
Delta Systems - Дельта-Системы НПП 9 3
GRG Banking 8 3
Defender 159 2
БФС - Банковские и финансовые системы - АТМ маркет - BFS - Banking Financial Systems 23 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
Fujitsu 2105 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
IOActive 15 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 1
Проектная практика 51 1
МТС - Гольфстрим Электро 3 1
OKI Electric Industry 21 1
СмартКард-Сервис 14 1
Samsung Electronics 11065 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Broadcom - VMware 2610 1
Apple Inc 13156 1
9594 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
PayPal 671 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 1
Код Безопасности 812 1
Zebra Technologies 158 1
OKI - ОКИ Системс Рус 174 1
TietoEVRY - Tieto 145 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 22 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
Агросоюз АКБ 5 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Русский стандарт Банк 509 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
IKEA - ИКЕА 171 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 177 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 486 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 54 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 1
Black Box - имитация атаки на общедоступные ресурсы заказчика 48 1
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 101 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Ланит - ЛАН АТМсервис - M3 Operation - M3 Defender - M3 ATM Monitoring System 9 2
NCR SelfServ Checkout 12 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Canon CR2 - формат RAW-снимков цифровых фотоаппаратов фирмы 13 1
Diebold Nixdorf - Opteva 17 1
NCR APTRA - программный комплекс для банкоматов 12 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
Diebold Nixdorf - Agilis 13 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 40 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Войлуков Алексей 21 2
Трачук Аркадий 18 1
Галкина Татьяна 49 1
Худяков Константин 9 1
Бойко Алексей 138 1
Владимиров Андрей 19 1
Яковлев Игорь 19 1
Билан Андрей 1 1
Шишнев Данил 1 1
Ученов Алексей 3 1
Устимов Денис 1 1
Белоусов Сергей 254 1
Зайцев Михаил 345 1
Ведяхин Александр 180 1
Грибов Владимир 31 1
Стенников Алексей 5 1
Кононович Владимир 4 1
Копейка Ольга 2 1
Легостаева Светлана 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Южная Корея - Республика 7052 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Япония 13807 2
США - Джорджия - Атланта 265 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 71 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Грузия 1332 1
Монголия 382 1
США - Джорджия 335 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 26 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 58 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 321 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Ведомости 1466 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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