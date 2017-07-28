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Diebold Nixdorf Opteva

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.07.2017 Из-за пассивности производителя банкоматов хакеры опубликовали инструкцию по их очистке от денег 1
13.03.2014 Diebold предоставит «Альфа-Банку» ПО и услуги для банкоматов 1
06.02.2013 Хакеры атаковали американскую сеть быстрого питания 1
04.12.2012 ИБ-решение SafenSoft TPSecure 3.7 протестировано на совместимость с банкоматами Diebold 1
16.03.2012 Российские банки внедряют технологию, отбирающую «хлеб» у инкассаторов 1
22.02.2012 Банкоматы Diebold с функцией кэш-ресайклинга сертифицированы ЦБ РФ 2
27.12.2011 Diebold анонсировала новую серию банкоматов Opteva Flex Performance 5
14.11.2011 Diebold представил новые решения для предотвращения скимминговых атак на банкоматы 4
19.04.2011 Diebold поставит «Совкомбанку» более 200 банкоматов 3
31.03.2011 Прекратив продавать Diebold, «Ланит» рассказывает банкам об опасности его банкоматов 2
21.02.2011 Diebold представила новый уличный банкомат Opteva 522 2
28.10.2010 Diebold будет поставлять банкоматы и ПО турецкому банку Vakifbank 2
26.04.2010 Diebold предоставит услуги аутсорсинга «Ситибанку» 2
15.12.2008 Diebold поможет Dexia переоборудовать банкоматную сеть 3
02.12.2008 Банкоматы Diebold обеспечат обмен валюты в системе «Золотая Корона» 2
15.04.2008 Банк «Электроника» приобретет 100 банкоматов Diebold 2

Публикаций - 17, упоминаний - 36

Diebold Nixdorf и организации, системы, технологии, персоны:

Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Broadcom - VMware 2610 1
Microsoft Corporation 25775 1
Информзащита 941 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Fujitsu 2105 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
TietoEVRY - Tieto 145 1
Leta Group - Лета Групп 282 1
Ланит - Лантер 37 1
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 59 1
IOActive 15 1
Ланит - ЛАН АТМсервис 37 1
Альфа-Банк 1979 3
Совкомбанк ПАО 316 2
Мастер-Банк 35 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
American Express - Amex 338 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
JCB International 146 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Hyosung - Nautilus Hyosung - Hyosung TNC Corporation - Hyosung Heavy Industries Corporation - Hyosung Chemical Corporation - Hyosung TNS Corporation 15 1
Barnes & Noble 171 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
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FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 1
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Финансовый сектор - Инкассация 42 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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