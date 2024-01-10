Ланит ЛАН АТМсервис

Компания «ЛАН АТМсервис» работает на рынке технологий банковского самообслуживания c 1995 года, когда был создан департамент банковских технологий ЛАНИТ, с 2010 года подразделение выделено в самостоятельную компанию в составе группы. «ЛАН АТМсервис» поставляет и технически обслуживает устройства самообслуживания для банков и ритейла, а также предоставляет сервисы для повышения эффективности эксплуатации оборудования. В 2022 году в «ЛАН АТМсервис» работают более 500 человек. На обслуживании у компании находятся более 60 тыс. единиц оборудования (банкоматов и платежных терминалов) различных производителей, расположенных в 1500 городах и населенных пунктах России.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 18 дел, на cумму 119 291 469 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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