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Ланит ЛАН АТМсервис

Ланит - ЛАН АТМсервис

Компания «ЛАН АТМсервис» работает на рынке технологий банковского самообслуживания c 1995 года, когда  был создан департамент банковских технологий ЛАНИТ, с 2010 года подразделение выделено в самостоятельную компанию в составе группы. «ЛАН АТМсервис» поставляет и технически обслуживает устройства самообслуживания для банков и ритейла, а также предоставляет сервисы для повышения эффективности эксплуатации оборудования. В 2022 году в «ЛАН АТМсервис» работают более 500 человек. На обслуживании у компании находятся более 60 тыс. единиц оборудования (банкоматов и платежных терминалов) различных производителей, расположенных в 1500 городах и населенных пунктах России. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 18 дел, на cумму 119 291 469 ₽*

Судебные дела (18) на сумму 119 291 469 ₽*
в качестве истца (9) на сумму 30 644 952 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 88 494 353 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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10.01.2024 В «ЛАН АТМсервис» провели первую транзакцию на банкомате на российском ПО 1
29.11.2023 Российский считыватель бесконтактных карт ВСАМ-01 — новый продукт в портфеле «ЛАН АТМсервис» 1
21.09.2023 «ЛАН АТМсервис» - поставщик оборудования ATEC AP в России 1
07.02.2022 Программное решение для банкоматов M3 ATMvideo «ЛАН АТМсервис» внесено в Единый реестр отечественного ПО 1
20.05.2019 Банк Зенит запустил сервис онлайн-инкассации для ритейла 1
21.08.2017 «ЛАН АТМсервис» будет обслуживать информационно-платежные терминалы «Ренессанс Кредит» 1
17.04.2017 Программные решения для банкоматов «ЛАН АТМсервис» внесены реестр отечественного ПО 2
10.03.2017 «Лан АТМсервис» представила новое банкоматное оборудование NCR на Road Show 2017 1
14.12.2016 Решение M3 Operation вошло в Реестр отечественного ПО 1
27.10.2016 «ЛАН АТМсервис» представила решения для обеспечения безопасности банковских устройств самообслуживания 1
03.10.2016 «ЛАН АТМсервис» стал эксклюзивным поставщиком видеорегистраторов LTV-DVR производства «Луис+» 1
13.09.2016 «Ланит» зарегистрировал ряд собственных решений в Едином реестре отечественного ПО 1
20.05.2016 Произошла крупнейшая отмена тендера в истории прозрачных закупок Сбербанка 1
12.05.2015 Среднерусский банк Сбербанка передал банкоматы на аутсорсинг в «ЛАН АТМсервис» 1
10.04.2015 «ЛАН АТМсервис» и «Луис+» представят системы безопасности для банкоматов 1
06.04.2015 «ЛАН АТМсервис» принял на комплексное техническое обслуживание более 70% банкоматов и терминалов Поволжского «Сбербанка» 1
25.03.2015 «Байкальский банк Сбербанка» передал банкоматы на обслуживание «ЛАН АТМсервис» 1
19.02.2015 Владимир Путин поощрил «Ланит» в третий раз за последние три месяца 1
26.01.2015 «ЛАН АТМсервис» продолжит обслуживать банкоматы «Московского банка Сбербанка» 1
22.04.2014 «ЛАН АТМсервис» и «Луис+» представили компактную систему видеонаблюдения для банкоматов 4
16.04.2014 «Ланит»: упала выручка от госсектора и ТЭК, выросла — от банков и строительных компаний 1
24.09.2013 «Ансер Про» поставит около 8 тыс. устройств антискимминговой защиты для «Сбербанка России» 1
25.07.2013 Новое ПО от «ЛАН АТМсервис» позволит банкам удаленно управлять антискимминговой защитой 1
15.04.2013 Программные комплексы M3 сертифицированы на соответствие стандарту PCI DSS 1
11.04.2013 «ЛАН АТМсервис» и «Луис+» создали новое поколение систем видеонаблюдения для банкоматов   1
03.04.2013 «ЛАН АТМсервис» займется поставкой банкоматов NCR для банка «Агросоюз» 1
13.03.2013 Новая версия M3 Operation облегчает удаленное управление банкоматами и платежными терминалами  2
27.02.2013 Maykor приобрел седьмую компанию за год 1
06.12.2012 «Росбанк» усилил безопасность своих банкоматов с помощью «ЛАН АТМсервиса» 2
26.11.2012 Artezio создает департамент банковских технологий 1
15.10.2012 M3 Operation от «ЛАН АТМсервис» позволяет удаленно управлять банкоматами 1
20.09.2012 «ЛАН АТМсервис» займется обслуживанием банкоматов банка «Уралсиб» 2
27.08.2012 Крупный российский разработчик ПО для банков продается полякам 1
27.08.2012 «ЛАН АТМсервис» займется обслуживанием банкоматов от Nautilus Hyosung на территории России 1
31.03.2011 Прекратив продавать Diebold, «Ланит» рассказывает банкам об опасности его банкоматов 1
24.12.2010 МВД подтвердило факт проверки в «Ланите» 1

Публикаций - 37, упоминаний - 44

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 34
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 12
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 11
ЛУИС+ - LUIS+ 10 4
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 3
Ланит - Лантер 37 3
DORS 15 3
Delta Systems - Дельта-Системы НПП 9 2
Defender 159 2
SFOUR 13 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 2
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 2
Ланит - Artezio - Артезио 97 2
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Ланит Консалтинг 14 1
Россервис 55 1
Проектная практика 51 1
Ланит - SafeLine 40 1
Ланит - Evident Point Software 12 1
Maykor - Амфител Плюс 5 1
Maykor - ДВ-СТС 5 1
Maykor - PST Company 10 1
Maykor - Инфосервис 13 1
Maykor - Expertek - Экспертек 32 1
МТС - Гольфстрим Электро 3 1
NCR Russia - ЭН. СИ. АР. Россия 5 1
Авиталь-Сервис 1 1
Asseco 23 1
СмартКард-Сервис 14 1
Microsoft - Tellme Networks 31 1
Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 32 1
Samsung Electronics 11065 1
Apple Inc 13156 1
Информзащита 941 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Fujitsu 2105 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Hyosung - Nautilus Hyosung - Hyosung TNC Corporation - Hyosung Heavy Industries Corporation - Hyosung Chemical Corporation - Hyosung TNS Corporation 15 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Maykor - Автотанк-Сервис 7 1
Агросоюз АКБ 5 1
GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Варшавская фондовая биржа 7 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1993 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
American Express - Amex 338 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 1
Русский стандарт Банк 509 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
JCB International 146 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 54 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 3
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 3
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 130 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 3
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 177 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1171 1
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 1
Ланит - ЛАН АТМсервис - M3 Operation - M3 Defender - M3 ATM Monitoring System 9 9
NCR SelfServ Checkout 12 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 2
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 40 2
HPE SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 40 2
Diebold Nixdorf - Opteva 17 1
МТС - Гольфстрим Электро - StopSkimmer 1 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 1
Ланит - Лантер - LAN-4Tap - Lan4Tap - Платежный модуль 10 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 1
Владимиров Андрей 19 12
Лимасов Сергей 4 4
Ахтанин Дмитрий 2 2
Генс Георгий 79 2
Грибов Владимир 31 2
Филиппов Александр 15 2
Горянский Павел 31 1
Архипова Мария 21 1
Яковлев Игорь 19 1
Изместьев Дмитрий 7 1
Медведев Андрей 23 1
Пилипчук Андрей 3 1
Барковский Сергей 1 1
Филиппов Михаил 6 1
Ветчинкин Денис 1 1
Арефьев Лев 1 1
Камалетдинов Ильяс 4 1
Grzybowski Piotr - Гржибовски Петр 1 1
Путин Владимир 3454 1
Сульгин Сергей 47 1
Маршанкулов Мурат 19 1
Антонов Алексей 17 1
Белов Алексей 28 1
Вирцер Евгений 43 1
Адылин Павел 18 1
Семенова Ирина 43 1
Юрин Дмитрий 6 1
Дуброво Игорь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Южная Корея - Республика 7052 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Канада 5082 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Польша - Республика 2031 1
Польша - Варшава 111 1
Израиль 2856 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Украина 7928 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 1
Россия - ПФО - Пензенская область 637 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 1
Россия - Восточная Сибирь 309 1
США - Джорджия 335 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 26 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 101 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Мурзилка 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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