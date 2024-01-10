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Ланит ЛАН АТМсервис
Компания «ЛАН АТМсервис» работает на рынке технологий банковского самообслуживания c 1995 года, когда был создан департамент банковских технологий ЛАНИТ, с 2010 года подразделение выделено в самостоятельную компанию в составе группы. «ЛАН АТМсервис» поставляет и технически обслуживает устройства самообслуживания для банков и ритейла, а также предоставляет сервисы для повышения эффективности эксплуатации оборудования. В 2022 году в «ЛАН АТМсервис» работают более 500 человек. На обслуживании у компании находятся более 60 тыс. единиц оборудования (банкоматов и платежных терминалов) различных производителей, расположенных в 1500 городах и населенных пунктах России.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 18 дел, на cумму 119 291 469 ₽*
СОБЫТИЯ
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Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Владимиров Андрей 19 12
|Лимасов Сергей 4 4
|Ахтанин Дмитрий 2 2
|Генс Георгий 79 2
|Грибов Владимир 31 2
|Филиппов Александр 15 2
|Горянский Павел 31 1
|Архипова Мария 21 1
|Яковлев Игорь 19 1
|Изместьев Дмитрий 7 1
|Медведев Андрей 23 1
|Пилипчук Андрей 3 1
|Барковский Сергей 1 1
|Филиппов Михаил 6 1
|Ветчинкин Денис 1 1
|Арефьев Лев 1 1
|Камалетдинов Ильяс 4 1
|Grzybowski Piotr - Гржибовски Петр 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Сульгин Сергей 47 1
|Маршанкулов Мурат 19 1
|Антонов Алексей 17 1
|Белов Алексей 28 1
|Вирцер Евгений 43 1
|Адылин Павел 18 1
|Семенова Ирина 43 1
|Юрин Дмитрий 6 1
|Дуброво Игорь 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
|Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
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