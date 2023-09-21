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«ЛАН АТМсервис» - поставщик оборудования ATEC AP в России

Компания на рынке технологий банковского самообслуживания «ЛАН АТМсервис» (входит в группу «Ланит») в сентябре 2023 г подписала соглашение с корейской компанией ATEC AP на поставку банкоматов и оборудования для автоматизации денежного обращения в ритейле. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

ATEC AP – компания по производству платформ для автоматизации, имеющая собственный завод. Ассортимент вендора представлен банкоматами с функцией рециркуляции, автоматами по выдаче наличных, электронными кассирами, а также оборудованием для автоматизации бэк-офиса и фронт-линии в ритейле и другими решениями, повышающими эффективность бизнеса всех сегментов розничной торговли.

Банкоматы ATEC AP, функционирующие в рециркуляционном режиме, прошли испытание по проверке функции чтения и сравнения серийных номеров банкнот в Банке России и рекомендованы для применения кредитными организациями, филиалами и их внутренними структурными подразделениями. Все оборудование доступно клиентам для тестирования.

«Мы гордимся началом нашего партнерства с ATEC AP. Подписание соглашения стало возможным благодаря репутации «ЛАН АТМсервис» как эксперта рынка технологий банковского самообслуживания и ИТ-решений. Мы внимательно следим за лучшими мировыми практиками и предъявляем самые высокие требования к оборудованию, сервису и уровню профессионализма нашей команды. Эти же ценности разделяет и компания АТЕС АР. Уверен, что партнерство станет долгосрочным и продуктивным», – сказал Сергей Лимасов, генеральный директор компании «ЛАН АТМсервис».

«ЛАН АТМсервис» не только будет поставлять оборудование ATEC AP в Россию, но и обеспечит гарантийное и постгарантийное обслуживание и техническую поддержку устройств в любом регионе страны.

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Компания «ЛАН АТМсервис» более 25 лет работает на рынке технологий банковского самообслуживания. В 1995 г. был создан департамент банковских технологий «Ланит», с 2010 г. подразделение выделено в самостоятельную компанию в составе группы. «ЛАН АТМсервис» предоставляет услуги по сервисному обслуживанию банкоматов и терминалов, поставке оборудования, разработке программных и программно-аппаратных решений для повышения эффективности и безопасности работы сети устройств.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.

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