Российский считыватель бесконтактных карт ВСАМ-01 — новый продукт в портфеле «ЛАН АТМсервис»

«ЛАН АТМсервис» (входит в группу «Ланит») объявила о подписании эксклюзивного договора с компанией «Социальные системы», которая является разработчиком и правообладателем бесконтактного считывателя банковских карт ВСАМ-01. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

ВСАМ-01 — российская разработка. Продукт успешно прошел испытания на надёжность и отказоустойчивость в системах оплаты городского транспорта в регионах с высокой температурой и влажностью. «Социальные системы» имеют собственную производственную базу в России.

«Сейчас компании, работающие в банковском сегменте, понимают, что сотрудничать надежнее с российскими производителями, которые могут обеспечить технологический суверенитет. Использование отечественных устройств снижает риски бизнеса в сфере приёма банковских платежей по сравнению с использованием импортных аналогов. Цель нашей компании — способствовать продвижению отечественных продуктов на российском рынке», — сказал Сергей Лимасов, генеральный директор компании «ЛАН АТМсервис».

«Российский считыватель бесконтактных карт ВСАМ-01 имеет широкую сферу применения — это банкоматы, оплата проезда в городском транспорте, магазинах, вендинговых аппаратах, считывание небанковских карт стандарта Mifare. Безусловным преимуществом данного устройства является цена», — сказал Дмитрий Ахтанин, руководитель управления продаж компании «ЛАН АТМсервис».

Летом 2023 г. ВСАМ-1 получил заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории России.

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«ЛАН АТМсервис» — более 25 лет работает на рынке технологий банковского самообслуживания. В 1995 г. был создан департамент банковских технологий «Ланит», с 2010 г. подразделение выделено в самостоятельную компанию в составе группы. «ЛАН АТМсервис» является экспертом рынка технологий банковского самообслуживания предоставляя полный комплекс услуг — сервисное обслуживание банкоматов и терминалов, поставка оборудования, разработка программных и программно-аппаратных решений для повышения эффективности и безопасности работы сети устройств.

«Ланит» («Лаборатория Новых Информационных Технологий») — многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. Команда «Ланит» — около 13,5 тыс. человек.

«Социальные системы» — одна из ведущих компаний России, занимающихся разработкой, производством и поставкой систем контроля оплаты проезда. Компания, основанная в 2004 году, сочетает в своей деятельности инновационные разработки, производство уникального для российского рынка оборудования и создание программно-аппаратных комплексов.