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NCR Russia ЭН. СИ. АР. Россия

NCR Russia - ЭН. СИ. АР. Россия

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.09.2026 Олег Лиманский возглавил коммерческое направление Cloud.ru на этапе роста крупных облачных и ИИ-проектов 1
20.05.2016 Произошла крупнейшая отмена тендера в истории прозрачных закупок Сбербанка 1
29.06.2015 Российская сеть супермаркетов «Виктория» внедряет технологию кассового самообслуживания 1
20.10.2014 NCR включила в поддержку глобальной версии Aptra NDC решение eKassir ATM WebHost 1
17.04.2013 Топ-менеджер Inpas стал региональным директором «Эн. Си. Ар., NCR A/O» по продажам финансовых решений в России и СНГ 2
22.05.2012 NCR анонсировала новый POS-терминал на базе процессоров Intel Core второго поколения 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

NCR Russia и организации, системы, технологии, персоны:

NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 177 4
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 1
Авиталь-Сервис 1 1
NCR - uGenius Technology 4 1
МТС ИнтерКом 32 1
Delta Systems - Дельта-Системы НПП 9 1
Ланит - ЛАН АТМсервис 37 1
Intel Corporation 12851 1
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Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 32 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 1
NDC Technologies 43 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 326 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1814 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8946 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 230 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6083 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2320 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4378 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8713 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 239 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12268 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1276 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7927 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13312 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5930 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4686 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5320 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22703 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6490 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 369 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23185 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6291 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3395 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2546 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5549 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28438 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3698 1
NCR APTRA - программный комплекс для банкоматов 12 1
eKassir Omnichannel Digital Banking Platform - eKassir ATM WebHost - eKassir ATM Customer - eKassir ATM Terminal - eKassir ATM API - eKassir Bank Payments Hub 20 1
Microsoft Windows Embedded 208 1
NCR RealPOS 50 1
Intel Core - Семейство процессоров 1254 1
Microsoft Windows 7 2009 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Intel Turbo Boost Technology 216 1
Хоткин Константин 4 2
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Стуканов Игорь 4 1
Жуников Олег 1 1
Арефьев Лев 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 2
Европа Восточная 3140 1
Венгрия 857 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 1
Европа 25003 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 3
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9104 2
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2200 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1330 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3144 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5536 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 668 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7887 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 860 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1511 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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