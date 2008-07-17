Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 153812
ИКТ 12031
Организации 9570
Ведомства 1436
Ассоциации 906
Технологии 3294
Системы 23495
Персоны 64308
География 2490
Статьи 1477
Пресса 1121
ИАА 662
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2417
Мероприятия 837

Microsoft Windows XP Professional



17.07.2008 Кировское РЖА закупает Windows XP

Кировское РЖА проводит электронный аукцион на закупку операционной системы Windows XP Professional XP Russian OpenLicensePack Nolevel Get Genuine. Дата проведения аукци
23.06.2008 Городская поликлиника №37 закупает вычислительную технику

вскрытия заявок - 4 июля 2008 г. Лимит финансирования - 500 тыс. руб. Требуется поставить: 14 комплектов из системного блока, монитора, ИБП и лазерного принтера, а также системы ввода и ОS Microsoft Windows XP Professional RUS SP2 OEM.
28.11.2007 Лесотехническая академия закупает ПО

та Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicensePack NoLevel Academic Edition и один экземпляр Windows XP Professional Russian Disk Kit MVL CD Windows/Service Park . Кроме того,требуется п
21.11.2007 УФНС Карелии закупает оборудование для удостоверяющего центра

HDD SATA RAID 1, DVD-RW, FDD, сетевой адаптер – Ethernet 10/100/1000 Mbit/sec Base-TX с автоматическим выбором скорости передачи, монитор LCD 17”, Электронный замок «Соболь-PCI». Предустановленная ОС Windows XP Professional SP2 rus – 1 шт. Лазерный принтер формата - А4, LJ P2015dn (или аналог) со скоростью печати не менее 26 страниц/мин., встроенный сервер печати для сетей Fast Ethernet, оп
20.11.2007 Мурманский Ростехнадзор закупает ПО

ПО: Windows XP Professional XP Russian OpenLicensePack NoLevel Get Genuine или эквивалент – 75 шт. Windows XP Professional Russian Disk Kit MVL CD Windows/ServicePack 2 – 1 шт.
04.10.2007 Microsoft поможет «узаконить» пиратские Windows XP Professional

Microsoft объявила о всемирной инициативе - «Соглашении о легализации Windows» (GGWA) для корпоративных пользователей, которые решили «узаконить» пиратские копии Windows XP Professional и желают избежать судебного преследования со стороны софтверного гиганта. Легализация обойдется в $200 за копию. Предложение действует в течение двух месяцев. По словам

26.09.2007 СЗАГС закупает ПО

шт. Microsoft Windows Server CAL 2003 Russian Academic OPEN No Level Device CAL - 847 шт. Microsoft Windows XP Professional Starter Edition - 974 шт. Microsoft Windows XP Professional Disk Kit

19.09.2007 ББТУ Росрыболовства закупает ПО

ние Росрыболовства объявило запрос котировок на поставку программного обеспечения. Лимит финансирования – 320 тыс. руб., дата окончания подачи заявок – 27 сентября. Необходимо поставить следующее ПО: MS Windows XP Professional Edition, Rus, CD, OEM - 15 шт. MS Office 2007 Professional Plus, Rus, OLP, лицензия - 15 шт. ПО ABBY Lingvo англо–русская версия, пакет ПО с минимальной стоимостью -

05.09.2007 Администрация Мурманской области закупает ПО

Microsoft Windows Server 2003 Russian Standart Edition OLP NL - 1 шт. Microsoft SQL Server Standard Edt 2005 OLP NL 1 Proc - 1 шт. Microsoft SQL Server Standard Edt 2005 Win32 Disk Kit MVL CD - 1 шт. Windows XP Professional SP2 Russian CD OEM - 14 шт. Microsoft Office 2007 Standard, Rus, OLP, лицензия - 20 шт. Microsoft Office 2007 Standard, Rus, CD, BOX - 1 шт. SPSS Base (русская версия) -
08.06.2007 ИВК поставит компьютеры для ФСТЭК

плекте с монитором, лазерным принтером, клавиатурой, мышью, сетевым фильтром и предустановленной ОС Microsoft Windows XP Professional SP2, а также 32 комплекта рабочих станций ИВК Platinum Pro

17.04.2007 МГКБ объявил конкурс на поставку ПО

дицинской помощи объявила запрос котировок на поставку ПО. Лимит финансирования – лимит финансирования – 205.16 тыс. руб., дата окончания подачи заявок – 23 апреля. Необходимо поставить следующее ПО: Microsoft WINDOWS XP Professional Edition, RUS, CD, OEM - 15 шт. Microsoft Office 2003 Professional Edition, RUS, CD, OEM - 4 шт. Microsoft Office 2007 Enterprise, RUS, OLP - 1 шт. Mail Server

22.02.2007 Вышла бета-версия F-Secure Client Security 7.1 с поддержкой Vista

фера Бизнес Системы», эксклюзивного поставщика решений F-Secure в России и СНГ. Новая бета-версия F-Secure Client Security поддерживает ОС: Windows Vista 32-bit Windows XP Home Edition SP0, SP1, SP2  Windows XP Professional Edition SP0, SP1, SP2  Windows XP Media Center Edition SP1  Windows 2000 Workstation SP4 Rollup 1 и выше. Корпоративным клиентам предлагается для тестирования скачать бе
08.12.2006 Представительство Softline в СибФО поставит офисное ПО в администрацию Томска

х серверов на базе четырех процессоров Intel Xeon и 153 клиентских лицензий и поставку ОС Microsoft Windows XP Professional для 62 персональных компьютеров на базе процессоров Intel Pentium 4.

15.02.2006 В Windows Media Player найдена уязвимость

имы Microsoft Windows 2000 Service Pack 4; Microsoft Windows XP Service Pack 1 and Microsoft Windows XP Service Pack 2; Microsoft Windows Server 2003 and Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1; Microsoft Windows XP Professional x64 Edition; Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition. Для использования уязвимости нет эксплойта. Для решения проблемы установите исправление с сайта произво
09.12.2005 ФСБ одобрила Windows XP с русской криптографией

ьных заключений экспертной организации на соответствие требованиям ФСБ России программных продуктов Microsoft Windows XP Professional SP2 и Windows Server 2003 SP1 с интегрированными российским
08.12.2005 ФСБ одобрила Windows XP с российской криптографией

ьных заключений экспертной организации на соответствие требованиям ФСБ России программных продуктов Microsoft Windows XP Professional SP2 и Windows Server 2003 SP1 с интегрированными российским
16.06.2005 Крупнейшие поставщики ПК отказались от поддержки Windows XP N

управлением ОС Windows со встроенными мультимедийными возможностями», — рассказал сотрудник Dell. Остальные компании выразили сходную точку зрения. «В текущем году HP не планирует устанавливать Windows XP Professional Edition N на свои ноутбуки», — сказал представитель Hewlett-Packard. Менеджер Lenovo отметил, что «пока инсталляция новой ОС на компьютеры не планируется, но мы про
27.04.2005 Nvidia представила графический драйвер для Windows x64

еспечивая пользователям улучшенную поддержку и более широкие возможности. Windows Server 2003 x64 и Windows XP Professional x64 позволяют работать с 32-битными и 64-битными приложениями, а такж
25.04.2005 64-битная версия Windows стала доступной

м, ранее Microsoft сделала доступным для скачивания бета-версии продуктов Windows Server 2003 x64 и Windows XP Professional x64. В конце марта Windows XP Professional x64 уже нельзя было
13.04.2005 В продуктах Microsoft "залатано" множество критических уязвимостей

ver 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Web Edition, Windows XP Professional. Уязвимости присвоен рейтинг опасности «высокая». Для ее использовани
29.03.2005 Microsoft и ЕС выбрали имя для новой Windows

тернативного ПО для демонстрации фильмов и музыки таких фирм как RealNetworks, Apple и  других. Горацио Гутиерес, главный юрист Microsoft в Европе, сказал, что названия «Windows XP Home Edition N» и «Windows XP Professional Edition N» были приняты после отклонения 10 предыдущих, предложенных Комиссией. Версия уже продается некоторым производителям компьютеров и будет доступна для остальных

09.12.2004 Microsoft выпустила патч RC1 SP1 для 64-битной Windows

rvice Pack 1 (SP1) для 32-битного Windows Server 2003 и 64-битных Windows Server 2003 x64 Edition и Windows XP Professional x64 Edition. Финальный выпуск SP1 для 64-битных систем появится в пер
02.07.2004 Dell дополнил линейку корпоративных ПК двумя моделями

панели) Корпуса Compact Minitower, Small Desktop, Small Form Factor Операционная система Microsoft Windows XP Professional Гарантия 3 года Технические характеристики Dell OptiPlex SX280: Проце
13.02.2004 Windows XP сертифицирован на соответствие требованиям безопасности РФ

Microsoft в России и СНГ объявили о том, что завершена сертификация операционной системы Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1a) на соответствие российским требованиям по безопасно
21.06.2003 HP представил новинки для корпоративных пользователей

а DDR SDRAM ёмкостью до 4 ГБ, различные накопители DVD-ROM и CD-RW и операционная система Microsoft Windows XP Professional.   Еще одна представленная модель - HP Compaq d330 выпускается в двух
14.03.2003 Acer обновляет и расширяет линейку мобильных ПК "все-в-одном"

модемом на 56 Кб/с, портами USB 2.0 На эти ноутбуки предустановленна операционная система Microsoft Windows XP Professional или Home. Клавиатура оборудована 4 программируемыми клавишами, предна
05.01.2003 Microsoft выпустил пакет с украинским интерфейсом для Windows XP Pro

Microsoft объявляет о выпуске Windows Ukrainian Interface Language Pack для русской версии Windows XP Professional. Украинский Interface Pack позволит пользователям получить локализова

Публикаций - 235, упоминаний - 330

Microsoft Windows XP Professional и организации, системы, технологии, персоны:

ИВК - Информационная внедренческая компания 181 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4701 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 776 2
МегаФон 8299 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2175 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12443 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9012 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6369 3
Intel Core Quad 123 1
JavaScript - JS - язык программирования 1136 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16840 7
Казахстан - Республика 5410 6
Европа Восточная 3054 5
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1303830, в очереди разбора - 790990.
Создано именных указателей - 153812.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024