Кировское РЖА закупает Windows XP Кировское РЖА проводит электронный аукцион на закупку операционной системы Windows XP Professional XP Russian OpenLicensePack Nolevel Get Genuine. Дата проведения аукци

Городская поликлиника №37 закупает вычислительную технику вскрытия заявок - 4 июля 2008 г. Лимит финансирования - 500 тыс. руб. Требуется поставить: 14 комплектов из системного блока, монитора, ИБП и лазерного принтера, а также системы ввода и ОS Microsoft Windows XP Professional RUS SP2 OEM.

Лесотехническая академия закупает ПО та Windows Vista Business Russian Upgrade OpenLicensePack NoLevel Academic Edition и один экземпляр Windows XP Professional Russian Disk Kit MVL CD Windows/Service Park . Кроме того,требуется п

УФНС Карелии закупает оборудование для удостоверяющего центра HDD SATA RAID 1, DVD-RW, FDD, сетевой адаптер – Ethernet 10/100/1000 Mbit/sec Base-TX с автоматическим выбором скорости передачи, монитор LCD 17”, Электронный замок «Соболь-PCI». Предустановленная ОС Windows XP Professional SP2 rus – 1 шт. Лазерный принтер формата - А4, LJ P2015dn (или аналог) со скоростью печати не менее 26 страниц/мин., встроенный сервер печати для сетей Fast Ethernet, оп

Мурманский Ростехнадзор закупает ПО ПО: Windows XP Professional XP Russian OpenLicensePack NoLevel Get Genuine или эквивалент – 75 шт. Windows XP Professional Russian Disk Kit MVL CD Windows/ServicePack 2 – 1 шт.

Microsoft поможет «узаконить» пиратские Windows XP Professional Microsoft объявила о всемирной инициативе - «Соглашении о легализации Windows» (GGWA) для корпоративных пользователей, которые решили «узаконить» пиратские копии Windows XP Professional и желают избежать судебного преследования со стороны софтверного гиганта. Легализация обойдется в $200 за копию. Предложение действует в течение двух месяцев. По словам

СЗАГС закупает ПО шт. Microsoft Windows Server CAL 2003 Russian Academic OPEN No Level Device CAL - 847 шт. Microsoft Windows XP Professional Starter Edition - 974 шт. Microsoft Windows XP Professional Disk Kit

ББТУ Росрыболовства закупает ПО ние Росрыболовства объявило запрос котировок на поставку программного обеспечения. Лимит финансирования – 320 тыс. руб., дата окончания подачи заявок – 27 сентября. Необходимо поставить следующее ПО: MS Windows XP Professional Edition, Rus, CD, OEM - 15 шт. MS Office 2007 Professional Plus, Rus, OLP, лицензия - 15 шт. ПО ABBY Lingvo англо–русская версия, пакет ПО с минимальной стоимостью -

Администрация Мурманской области закупает ПО Microsoft Windows Server 2003 Russian Standart Edition OLP NL - 1 шт. Microsoft SQL Server Standard Edt 2005 OLP NL 1 Proc - 1 шт. Microsoft SQL Server Standard Edt 2005 Win32 Disk Kit MVL CD - 1 шт. Windows XP Professional SP2 Russian CD OEM - 14 шт. Microsoft Office 2007 Standard, Rus, OLP, лицензия - 20 шт. Microsoft Office 2007 Standard, Rus, CD, BOX - 1 шт. SPSS Base (русская версия) -

ИВК поставит компьютеры для ФСТЭК плекте с монитором, лазерным принтером, клавиатурой, мышью, сетевым фильтром и предустановленной ОС Microsoft Windows XP Professional SP2, а также 32 комплекта рабочих станций ИВК Platinum Pro

МГКБ объявил конкурс на поставку ПО дицинской помощи объявила запрос котировок на поставку ПО. Лимит финансирования – лимит финансирования – 205.16 тыс. руб., дата окончания подачи заявок – 23 апреля. Необходимо поставить следующее ПО: Microsoft WINDOWS XP Professional Edition, RUS, CD, OEM - 15 шт. Microsoft Office 2003 Professional Edition, RUS, CD, OEM - 4 шт. Microsoft Office 2007 Enterprise, RUS, OLP - 1 шт. Mail Server

Вышла бета-версия F-Secure Client Security 7.1 с поддержкой Vista фера Бизнес Системы», эксклюзивного поставщика решений F-Secure в России и СНГ. Новая бета-версия F-Secure Client Security поддерживает ОС: Windows Vista 32-bit Windows XP Home Edition SP0, SP1, SP2 Windows XP Professional Edition SP0, SP1, SP2 Windows XP Media Center Edition SP1 Windows 2000 Workstation SP4 Rollup 1 и выше. Корпоративным клиентам предлагается для тестирования скачать бе

Представительство Softline в СибФО поставит офисное ПО в администрацию Томска х серверов на базе четырех процессоров Intel Xeon и 153 клиентских лицензий и поставку ОС Microsoft Windows XP Professional для 62 персональных компьютеров на базе процессоров Intel Pentium 4.

В Windows Media Player найдена уязвимость имы Microsoft Windows 2000 Service Pack 4; Microsoft Windows XP Service Pack 1 and Microsoft Windows XP Service Pack 2; Microsoft Windows Server 2003 and Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1; Microsoft Windows XP Professional x64 Edition; Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition. Для использования уязвимости нет эксплойта. Для решения проблемы установите исправление с сайта произво

ФСБ одобрила Windows XP с русской криптографией ьных заключений экспертной организации на соответствие требованиям ФСБ России программных продуктов Microsoft Windows XP Professional SP2 и Windows Server 2003 SP1 с интегрированными российским

ФСБ одобрила Windows XP с российской криптографией ьных заключений экспертной организации на соответствие требованиям ФСБ России программных продуктов Microsoft Windows XP Professional SP2 и Windows Server 2003 SP1 с интегрированными российским

Крупнейшие поставщики ПК отказались от поддержки Windows XP N управлением ОС Windows со встроенными мультимедийными возможностями», — рассказал сотрудник Dell. Остальные компании выразили сходную точку зрения. «В текущем году HP не планирует устанавливать Windows XP Professional Edition N на свои ноутбуки», — сказал представитель Hewlett-Packard. Менеджер Lenovo отметил, что «пока инсталляция новой ОС на компьютеры не планируется, но мы про

Nvidia представила графический драйвер для Windows x64 еспечивая пользователям улучшенную поддержку и более широкие возможности. Windows Server 2003 x64 и Windows XP Professional x64 позволяют работать с 32-битными и 64-битными приложениями, а такж

64-битная версия Windows стала доступной м, ранее Microsoft сделала доступным для скачивания бета-версии продуктов Windows Server 2003 x64 и Windows XP Professional x64. В конце марта Windows XP Professional x64 уже нельзя было

В продуктах Microsoft "залатано" множество критических уязвимостей ver 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Web Edition, Windows XP Professional. Уязвимости присвоен рейтинг опасности «высокая». Для ее использовани

Microsoft и ЕС выбрали имя для новой Windows тернативного ПО для демонстрации фильмов и музыки таких фирм как RealNetworks, Apple и других. Горацио Гутиерес, главный юрист Microsoft в Европе, сказал, что названия «Windows XP Home Edition N» и «Windows XP Professional Edition N» были приняты после отклонения 10 предыдущих, предложенных Комиссией. Версия уже продается некоторым производителям компьютеров и будет доступна для остальных

Microsoft выпустила патч RC1 SP1 для 64-битной Windows rvice Pack 1 (SP1) для 32-битного Windows Server 2003 и 64-битных Windows Server 2003 x64 Edition и Windows XP Professional x64 Edition. Финальный выпуск SP1 для 64-битных систем появится в пер

Dell дополнил линейку корпоративных ПК двумя моделями панели) Корпуса Compact Minitower, Small Desktop, Small Form Factor Операционная система Microsoft Windows XP Professional Гарантия 3 года Технические характеристики Dell OptiPlex SX280: Проце

Windows XP сертифицирован на соответствие требованиям безопасности РФ Microsoft в России и СНГ объявили о том, что завершена сертификация операционной системы Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1a) на соответствие российским требованиям по безопасно

HP представил новинки для корпоративных пользователей а DDR SDRAM ёмкостью до 4 ГБ, различные накопители DVD-ROM и CD-RW и операционная система Microsoft Windows XP Professional. Еще одна представленная модель - HP Compaq d330 выпускается в двух

Acer обновляет и расширяет линейку мобильных ПК "все-в-одном" модемом на 56 Кб/с, портами USB 2.0 На эти ноутбуки предустановленна операционная система Microsoft Windows XP Professional или Home. Клавиатура оборудована 4 программируемыми клавишами, предна