Минтранс РФ Росжелдор ИрГУПС Иркутский государственный университет путей сообщения


УПОМИНАНИЯ


Названы тренды развития продуктов CAD и CAE 1
17.05.2024 «Аскон» открыла офис в Иркутске 2
13.12.2022 Лидеры российского матмоделирования хотят занять ведущие позиции на мировом рынке 1
28.06.2021 Андрей Антонов -

В европейских офисах струйные принтеры уже вытеснили лазерную технику

 1
20.02.2012 ТТК предоставил доступ в интернет Красноярскому институту железнодорожного транспорта 2
24.08.2010 Лицензии на ПО ЭОС переданы еще трем российским вузам 1
25.12.2008 Softline поставила ПО Microsoft в Забайкальский институт железнодорожного транспорта 2
08.08.2007 «Байкал-Транстелеком» подвел итоги I полугодия 2
22.05.2007 "Байкал-Транстелеком" строит корпоративную сеть для ИрГУПС 2

Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2066 3
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 139 2
Advance Engineering - Адванс Инжиниринг 2 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 1
Microsoft Corporation 25046 1
Softline - Софтлайн 3116 1
Seiko Epson Corporation 899 1
Ростех - Автоматика Концерн 1709 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 420 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 42 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 2
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 21 1
Амик Кэш ЭНД Керри 2 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 162 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 34 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9536 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 459 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 2
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 157 2
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 149 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2120 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 524 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1208 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1507 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6018 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1699 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3448 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1350 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 1
Принтер - скорость печати 588 1
Принтер струйный - Inkjet printer 728 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4388 1
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 58 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1830 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 353 1
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 21 1
Монохромное изображение - Monochrome image 631 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 332 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 109 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
Microsoft Office 2007 240 1
Seiko Epson WorkForce - Seiko Epson WF - серия принтеров 31 1
Epson Фабрика печати 21 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
MyQ - MyQ Print Server 10 1
Солнцева Екатерина 58 2
Лихачев Алексей 44 2
Массух Илья 235 2
Фомичев Дмитрий 25 2
Гордин Михаил 12 2
Савченко Евгений 12 1
Баженов Михаил 39 1
Маслов Никита 1 1
Антонов Андрей 21 1
Воловик Борис 1 1
Ванюшин Павел 1 1
Казакова Ирина 2 1
Абдуллин Ринат 1 1
Нестерова Елена 3 1
Божко Екатерина 1 1
Барышева Юлия 4 1
Сардоева Ангелина 1 1
Шагалиев Рашит 4 1
Подвербный Вячеслав 1 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1201 7
Россия - РФ - Российская федерация 152955 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2616 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1772 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1490 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 969 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 629 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 2
Казахстан - Республика 5729 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 1
Украина 7733 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1209 1
Молдавия - Республика Молдова 719 1
Монголия 361 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 261 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 377 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 103 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 179 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Европа 24508 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 674 1
Европа Западная 1487 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 753 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 800 1
Арктика - Северный полюс 178 1
Монголия - Улан-Батор 17 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Северобайкальск 14 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1612 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 647 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1309 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 677 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 983 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1436 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 109 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС КрИЖТ - Красноярский институт железнодорожного транспорта 2 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 646 2
ИГУ - Иркутский государственный университет 23 2
Воронежский ГАУ имени императора Петра I - Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 3 1
ЗабИЖТ - Забайкальский институт железнодорожного транспорта 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 22 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 28 1
РАНХиГС - Дальневосточный институт управления - Дальневосточная государственная академия экономики и управления 8 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 35 1
