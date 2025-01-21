CAPP Computer-Aided Process Planning Планирование производственных технологических процессов
- IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов
CAPP и организации, системы, технологии, персоны:
|Комиссаров Кирилл 8 4
|Кирюшин Сергей 83 3
|Тарасов Сергей 40 3
|Славин Борис 34 3
|Макевнин Борис 44 3
|Осипов Фаддей 7 3
|Журавлев Илья 4 3
|Горохов Сергей 11 2
|Массух Илья 232 2
|Заренин Андрей 47 2
|Легостаева Светлана 82 2
|Ложкин Руслан 34 2
|Кривоносов Евгений 13 2
|Андриченко Андрей 8 1
|Поликарпова Наталья 7 1
|Путин Владимир 3171 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Кирсанов Владимир 2 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Крохин Валентин 32 1
|Фомичев Дмитрий 22 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Растопшин Павел 46 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Зарипов Равиль 2 1
|Гордин Михаил 10 1
|Нестерова Елена 3 1
|Александров Анатолий 9 1
|Юрьев Константин 2 1
|Тузиков Иван 6 1
|Толстых Антон 3 1
|Трошкин Семён 2 1
|Фурсов Петр 6 1
|Козлов Сергей 38 1
|Лазарев Николай 19 1
|Овсянникова Ксения 6 1
|Кураксин Сергей 3 1
|Русин Максим 4 1
|Токарева Ольга 4 1
|9to5Mac 70 1
|9to5Google 48 1
|АиФ - Аргументы и факты 46 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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