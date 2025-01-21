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Индексная книга (каталог) CNews*
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CAPP Computer-Aided Process Planning Планирование производственных технологических процессов


  • IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов

21.01.2025 Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен» 1
06.03.2024 Владельцы КИИ строят инфраструктуру на компьютерах и программных продуктах АО «ИВК»: итоги 2023 года 1
27.10.2023 «Топ системы» продемонстрировала Linux-версию T-FLEX CAD 1
17.10.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
15.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
01.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
Названы тренды развития продуктов CAD и CAE 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
20.02.2023 Экс-топ-менеджер ГК «Цифра» запускает интеграционный бизнес в поддержку импортозамещения на базе компании «Ультиматек» 1
03.12.2021 Затраты на развитие в России новых производственных технологий урезали в четыре раза 1
30.10.2019 Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей 1
14.11.2017 Сергей Горохов -

Как предприятия борются с фальшивыми «аватарами» в своих системах

 1
25.10.2017 Как власти России хотят развивать квантовые вычисления, суперкомпьютеры и виртуальную реальность 1
29.05.2015 ИТ-специалисты ОПК ликвидируют зависимость от зарубежного софта в сфере производства и эксплуатации военной техники 1
13.03.2015 Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан вступило в проект по разработке ГИПК СУ ПЖЦ 1
04.10.2011 «Астерос» и SDI Solution предложат совместные решения по управлению производственными процессами 1
22.04.2011 Решения SDI Solution в области технологической подготовки производства интегрируют в продукты Autodesk 1
17.07.2008 LETA IT-company представит новую ИТ-услугу для промышленных предприятий 1
21.06.2007 IBM помогает Linux проникнуть в госсектор 1
03.03.2006 T-FLEX CAD 10: началось бета-тестирование 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

CAPP и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
8213 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 3
Top Systems - Топ Системы 64 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 3
Dassault Systemes 221 2
SAP SE 5279 2
Autodesk 609 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 2
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 18 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 2
Прогноз 1650 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 45 2
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 6 2
ANSYS 76 1
Digital Brainware 2 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Red Hat 1305 1
Компас 20 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 119 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Advance Engineering - Адванс Инжиниринг 2 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Цифра ГК 2426 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 1
Microsoft Corporation 24628 1
Ростелеком 9703 1
Миранда-Медиа 59 1
МегаФон 8807 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Сател 125 1
Optimacros - Оптимакрос 55 1
Монолит-Инфо 121 1
УльтимаТек - UltimaTec. 18 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 4
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Абсолют Банк 230 2
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Газпром ПАО 1342 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Нефтиса НК 2 1
Автобан ДСК ГК 15 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Татнефть 226 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 28 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 422 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 7 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 14
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 399 13
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 197 13
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 335 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 13
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 7
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 4
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 145 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1080 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9376 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3157 4
SPDM - Simulation Processes and Data Management - Системы управления расчетными данными - Управление процессами расчетных обоснований 8 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 549 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 398 3
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 133 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
Linux OS 9940 2
Siemens Teamcenter 67 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 2
Top Systems T-Flex CAD 24 2
Top Systems T-Flex PLM 17 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 23 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
Autodesk AutoCAD 337 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 215 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
Autodesk Developer Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 1
SELinux - Security Enhanced Linux 24 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Dassault Systemes - SolidWorks 120 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 17 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 8 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 323 1
Siemens FiberSIM 3 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 1
Нанософт - nanoCAD 94 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 44 1
Мобильный обходчик 18 1
Aspen aspenONE 27 1
OSIsoft PI System 10 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 21 1
Microsoft Windows 15659 1
Комиссаров Кирилл 8 4
Кирюшин Сергей 83 3
Тарасов Сергей 40 3
Славин Борис 34 3
Макевнин Борис 44 3
Осипов Фаддей 7 3
Журавлев Илья 4 3
Горохов Сергей 11 2
Массух Илья 232 2
Заренин Андрей 47 2
Легостаева Светлана 82 2
Ложкин Руслан 34 2
Кривоносов Евгений 13 2
Андриченко Андрей 8 1
Поликарпова Наталья 7 1
Путин Владимир 3171 1
Минниханов Рустам 118 1
Кирсанов Владимир 2 1
Солнцева Екатерина 58 1
Крохин Валентин 32 1
Фомичев Дмитрий 22 1
Лихачев Алексей 44 1
Растопшин Павел 46 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Емельченков Сергей 140 1
Зарипов Равиль 2 1
Гордин Михаил 10 1
Нестерова Елена 3 1
Александров Анатолий 9 1
Юрьев Константин 2 1
Тузиков Иван 6 1
Толстых Антон 3 1
Трошкин Семён 2 1
Фурсов Петр 6 1
Козлов Сергей 38 1
Лазарев Николай 19 1
Овсянникова Ксения 6 1
Кураксин Сергей 3 1
Русин Максим 4 1
Токарева Ольга 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 1
Япония 13283 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 121 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 7
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8637 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 4
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5096 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1899 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5351 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
Паспорт - Паспортные данные 2508 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 2
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