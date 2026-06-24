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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кураксин Сергей

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Компании «Топ Системы» и «Цифровая мануфактура» создают единую систему проектирования печатных плат 1
11.10.2024 «Группа Астра» и «Топ Системы» подписали соглашение: T‑FLEX PLM заработает под Astra Linux без Wine 1
27.10.2023 «Топ системы» продемонстрировала Linux-версию T-FLEX CAD 1
03.06.2015 «Топ Системы» участвуют в проекте «Гербарий» ФПИ по созданию инженерной программной платформы 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Кураксин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Top Systems - Топ Системы 88 4
Промтех ГК - Цифровая мануфактура 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 2
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 146 2
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 251 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 392 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 21 1
Эмулятор - Emulation 298 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 376 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 107 1
Top Systems - T-Flex CAD - T‑Flex CAE 42 3
Top Systems - T-Flex PLM 33 3
Top Systems - T-Flex Docs 21 2
Linux OS 11533 2
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
Top Systems - RGK Гетрическое ядро - Russian Geometric Kernel 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
Microsoft Windows 16882 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 10 1
Козлов Сергей 49 3
Баранов Леонид 4 1
Ерофеев Михаил 4 1
Климов Андрей 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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