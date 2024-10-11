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«Группа Астра» и «Топ Системы» подписали соглашение: T‑FLEX PLM заработает под Astra Linux без Wine

«Группа Астра» и разработчик инженерного ПО «Топ Системы» заключили соглашение, призванное вывести их партнерство на новый уровень. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Флагманский продукт компании «Топ Системы» — это программный комплекс T-FLEX PLM, предназначенный для автоматизированного управления полным жизненным циклом изделий, включая проектирование, производство, создание документации и эксплуатацию. Раньше для корректной работы ряда ее компонентов в среде ОС Astra Linux требовался эмулятор Wine, однако все признавали, что это промежуточный этап, и заказчикам нужна возможность пользоваться комплексным решением без каких-либо вспомогательных средств.

Подписанный вендорами меморандум предполагает, что продукция «Топ Системы» всегда будет проходить тщательное тестирование и сертификацию в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. На сегодня без эмуляторов и виртуальных сред под Astra Linux уже работают система управления инженерными данными T-FLEX DOCs 17, сертифицированная ФСТЭК России по четвертому уровню доверия, а также прототип САПР T-FLEX CAD 18. Ожидается, что после заключения соглашения спектр таких программных стеков будет расти, а процесс миграции на них станет более быстрым и комфортным для клиентов.

Помимо проактивной адаптации T-FLEX PLM для Astra Linux, партнеры договорились расширить спектр направлений совместной деятельности. Теперь он охватывает не только создание и развитие ПО, продвижение продуктов на рынок, но и просветительскую работу, популяризацию импортозамещения и т.д.

«Расширение сотрудничества с «Группой Астра» и дальнейшая совместная работа по использованию нашего инженерного программного обеспечения на отечественной ОС Astra Linux дает нам уверенность, что достижение полного технологического суверенитета в области программного обеспечения для промышленного проектирования и управления жизненным циклом изделия реально. Компания «Топ Системы» видит в этом одну из важных целей развития своего программного комплекса T-FLEХ PLM, и с учетом этого мы выстраиваем и развиваем партнерство с ведущими российскими ИТ-компаниями», – сказал генеральный директор компании «Топ Системы» Сергей Кураксин.

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«Мы проводим адаптацию и разработку продуктов комплекса T-FLEX PLM для работы на Astra Linux без использования вспомогательных инструментов и эмуляторов. Нам важно, чтобы наши приложения работали на операционной системе Linux, задействуя все ее возможности. Это сейчас ключевое направление наших усилий», – отметил директор по разработке компании «Топ Системы» Сергей Козлов.

«Сейчас перед всеми вендорами стоит масштабная и стратегически важная задача: как можно скорее насытить рынок собственными продуктами, способными полноценно заменить зарубежные аналоги. При этом необходимо сделать так, чтобы все они, включая инженерные платформы, ОС и прочий сложный софт, стабильно работали в связке, составляя функциональные, производительные и удобные программные стеки. Справиться с такой работой в одиночку физически невозможно, поэтому всем, особенно ведущим ИТ-производителям, крайне важно объединить усилия. Только коллаборация позволит нам достигнуть желаемого результата: обеспечить технологическую независимость предприятий страны. Поэтому мы искренне благодарны компании «Топ Системы» за открытость к сотрудничеству, вместе мы сможем намного больше, чем порознь», – сказал Андрей Климов, директор по работе с ключевыми клиентами «Группы Астра».

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