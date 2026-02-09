Разделы

Козлов Сергей


СОБЫТИЯ


09.02.2026 «ЕСА Про»: около 20% всех атак на бизнес в 2025 году были атаками с вымогательством 1
08.10.2025 Компания «Топ Системы» выпустила новое поколение САПР T-Flex CAD и систем инженерного анализа. 1
08.10.2025 Обновление отечественной облачной системы для бизнеса «Мегаплан» 2
16.09.2025 Обновление отечественной облачной системы для бизнеса «Мегаплан» 2
16.05.2025 ИТ-компания «Мегаплан» представила «Базу знаний» — стратегический инструмент для руководителей 1
23.10.2024 Российских программистов массово отлучают от разработки ядра Linux 1
11.10.2024 «Группа Астра» и «Топ Системы» подписали соглашение: T‑FLEX PLM заработает под Astra Linux без Wine 1
05.09.2024 T-FLEX CAD + IOSO = решение задач оптимизации любой сложности 1
27.10.2023 «Топ системы» продемонстрировала Linux-версию T-FLEX CAD 1
03.04.2020 «Мегаплан» выяснил, что раздражает россиян в работе на удаленке 1
31.03.2020 «Мегаплан» поможет бизнесу контролировать работу сотрудников на удаленке 1
12.02.2020 Выпускники акселератора Сбербанка и 500 Startups привлекли дополнительные инвестиции 1
05.08.2019 «Ростелеком» и «Мегаплан» будут развивать облачные сервисы для бизнеса Татарстана 1
13.09.2017 АМТ-Груп и Riverbed успешно протестировали SD-WAN решение SteelConnect 1
13.02.2017 Российская компания «Мегаплан» открывает представительство в Казахстане 1
12.01.2017 «Мегаплан» впервые рассказал о своей выручке 1
12.01.2017 Оборот «Мегаплана» достиг 171 млн руб. в 2016 г. 1
21.11.2016 «Мегаплан» предоставит грант на разработку приложений для бизнеса 2
08.08.2016 Tele2 инвестирует более 500 млн руб. в развитие услуг связи в Бурятии 1
08.02.2016 В X5 Retail Group объем электронных документов за 2015 г. вырос более чем на 50% 1
23.10.2015 Объем трафика электронных счетов-фактур в системе Exite-Evolution составил около 9 млн документов 1
03.06.2015 «Топ Системы» участвуют в проекте «Гербарий» ФПИ по созданию инженерной программной платформы 2
10.03.2015 При пополнении счетов «ОТП Банка» через Qiwi средства зачисляются моментально 1
02.12.2014 «АМТ-Груп» создала систему обеспечения информационной безопасности для «Витабанка» 1
25.02.2014 Моментальные сервисы: проблемы интеграции в ИТ-ландшафт 1
07.11.2013 Банк «Надра» запустил новый интернет-банк на базе решения Compass Plus 1
28.10.2011 Генштаб: ГЛОНАСС догонит GPS по точности к 2015 г. 1
20.04.2011 Путин высказался о закрытии интернета 1
08.04.2011 ФСБ хочет запретить Skype, у российских разработчиков есть альтернатива 1
12.01.2011 Российским чиновникам запрещают использовать Skype 1
11.05.2010 Чичваркин - Медведеву: милиция виновна в смерти главы Motorola и грабежах 1
11.05.2010 Чичваркин просит Медведева остановить преступную деятельность подразделения «К» 1
12.02.2008 Архангельские милиционеры хотят 166 млн. руб. на видеонаблюдение 1
17.01.2007 Российское представительство Motorola сменило руководство 1
24.08.2006 Буш вернул россиянам арестованные телефоны? 1
24.08.2006 "Евросеть-Опт" возвращена арестованная в марте 2006 г. партия мобильников Motorola 1
24.05.2006 Motorola приступает к защите от русских 1
09.04.2004 Высокая квалификация и низкий доход сделают Россию значимым игроком на рынке ПО 1
27.01.2004 Motorola объявила о новых назначениях в представительстве в РФ и СНГ 1
18.11.2003 Motorola хочет вкладывать в российский НИОКР 1

Публикаций - 43, упоминаний - 48

Козлов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3531 11
Мегаплан 91 10
Motorola Inc 1150 6
Top Systems - Топ Системы 79 5
Google LLC 12332 2
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 20 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 212 2
Ростелеком 10409 2
Microsoft Corporation 25328 2
AMT Group - АМТ-Груп 353 2
Cirrus Logic Inc 56 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 52 1
IDT 59 1
VanguardMS - Vanguard Managed Solutions - Codex - Vanguard Networks 8 1
IntellectMoney 25 1
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 64 1
Метротек НТЦ - Metrotek 8 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 19 1
NetUP - НетАП 9 1
СИГМА Технология 1 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 822 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3154 1
Dell EMC 5105 1
Yandex - Яндекс 8584 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14583 1
Apple Inc 12730 1
Intel Corporation 12577 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
9108 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2588 1
VK - Mail.ru Group 3538 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 400 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
TrueConf - ТруКонф 432 1
EY - Ernst & Young Global 382 1
PayPal 663 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 492 1
Аурига - Auriga 75 1
Евросеть 1417 4
Верный - торговая сеть 310 2
Клаустрофобия - Международная сеть интерактивных развлечений 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 2
NanduQ - Qiwi 1007 2
Visa International 1976 2
Лента - Сеть розничной торговли 2289 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 270 2
Совкомбанк Совесть 277 2
Crocus Group - Крокус Групп 14 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 1
36,6 - аптечная сеть 92 1
Dräger Medical - Drägerwerk AG & Co - Drager - Дрегер 8 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 59 1
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 332 1
Магнолия - сеть супермаркетов 19 1
Урал-Пресс - УралПресс 9 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 99 1
Елисей ТС - торговая сеть 3 1
КидБург ГК 13 1
Витабанк - Вита Банк 2 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Boeing 1020 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5037 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6337 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 3
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13024 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3478 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3510 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 280 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 2
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 492 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 53 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 73 1
Судебная власть - Judicial power 2411 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1484 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3569 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 51 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 1
ЛДПР 110 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7657 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17183 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 6
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 478 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13389 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1908 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 4
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1283 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4516 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31991 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5688 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8145 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2873 2
Repository - Репозиторий 1053 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 2
Оповещение и уведомление - Notification 5384 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25692 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 2
Top Systems - T-Flex CAD - T‑Flex CAE 34 4
Google - Gmail 990 4
Top Systems - T-Flex PLM 26 3
Linux OS 11011 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2106 3
Top Systems - T-Flex Docs 17 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 2
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 2
Мегаплан CRM 11 2
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 117 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Acer Aspire - серия ноутбуков 329 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Top Systems - T-Flex Динамика 2 1
Top Systems - T-Flex Viewer 2 1
YORSO - B2B-маркетплейс в сфере морепродуктов 3 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
Riverbed SteelConnect 12 1
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
Wallet One - Единый кошелек 58 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 1
PayPal Here 4 1
Pixabay 210 1
Top Systems - RGK Гетрическое ядро - Russian Geometric Kernel 2 1
Synopsys DWC Controller 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 251 1
Compass Plus - TranzWare 24 1
Microsoft Windows 16430 1
Apple - App Store 3018 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 896 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 1
Synopsys DesignWare 2 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 413 1
Apple iPhone 6 4861 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 347 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 250 1
Кураксин Сергей 3 3
Медведев Дмитрий 1664 2
Левин Борис 57 2
Мачабели Константин 13 2
Освальдо Дмитрий 2 2
Рогов Юрий 3 2
Курашова Екатерина 2 2
Иконникова Наталья 2 2
Андреечкин Александр 3 2
Путин Владимир 3382 2
Мирошников Борис 63 2
Левин Леонид 133 2
Массух Илья 235 2
Чичваркин Евгений 162 2
Онищук Александр 11 1
Климов Андрей 88 1
Леонов Владимир 17 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Лебедев Игорь 8 1
Стрижаков Вадим 1 1
Bush George - Буш Джордж 335 1
Баранов Леонид 4 1
Волков Леонид 14 1
Хайруллов Эмиль 5 1
Стоклицкая Анна 24 1
Бяхов Олег 59 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Ковалев Виктор 40 1
Носаков Василий 12 1
Якупов Лев 11 1
Юрченко Константин 4 1
Лубнин Кирилл 29 1
Баранов Андрей 10 1
Овчаренко Сергей 8 1
Поликарпов Вячеслав 3 1
Кукушкин Михаил 1 1
Борисов Борис 6 1
Сухарев Алексис 1 1
Семин Сергей 4 1
Broom Stuart - Брум Стюарт 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18787 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14543 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53571 4
Европа 24678 4
Беларусь - Белоруссия 6075 4
Украина 7814 4
Россия - УФО - Свердловская область 1792 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18353 2
Казахстан - Республика 5839 2
Европа Восточная 3124 2
Африка - Африканский регион 3579 2
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 916 1
Болгария - Пловдив 25 1
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 75 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3256 1
Армения - Республика 2381 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1875 1
Сингапур - Республика 1915 1
Индия - Bharat 5729 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Ближний Восток 3051 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
Турция - Турецкая республика 2504 1
Грузия 1292 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1709 1
Болгария - Республика 788 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1079 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 714 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 777 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 689 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 285 1
Москва - ЮВАО - Марьино 69 1
США - Массачусетс 514 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15244 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 3
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 110 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 3
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 2
Аудит - аудиторский услуги 3114 2
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 47 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10425 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3746 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2558 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 161 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 230 1
Сноб 7 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11442 2
Regnum - Регнум 112 1
Bloomberg 1554 1
РИА Новости 1002 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 2
Mobile Research Group 85 1
Gartner - Гартнер 3621 1
SimilarWeb 58 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 609 2
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 6 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 296 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 106 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 680 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
