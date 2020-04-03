«Мегаплан» выяснил, что раздражает россиян в работе на удаленке

Три четверти сотрудников российских компаний (76%) используют голосовые сообщения в рамках корпоративной коммуникации и «тихо ненавидят» такой способ связи. По данным опроса, проведенного онлайн-сервисом для управления бизнесом «Мегаплан», среди 2849 сотрудников российских компаний, две трети (68%) респондентов не хотят получать голосовые сообщения по работе. Но и полностью отказаться от этого инструмента коммуникации они не готовы.

В связи с переходом многих компаний на дистанционную работу вопросы эффективного взаимодействия внутри коллектива выходят на первый план. Так, по данным «Мегаплана», подавляющее большинство сотрудников используют мессенджеры в работе (94,4%) и для общения с близкими (98,2%).

Большинству респондентов (68%) не нравится получать голосовые сообщения в рабочих чатах — они предпочитают коммуницировать исключительно посредством текстовых сообщений или звонков друг другу. Больше половины опрошенных (54%) признались, что им сложно воспринимать информацию из голосовых сообщений на слух. Всего 7% относятся к ним положительно, а оставшимся 26% не принципиально в каком виде получать информацию.

Чаще всего аудиосообщениями обмениваются сотрудники на равных позициях (45% респондентов получают голосовые сообщения именно от коллег, равных по должности). Чуть больше четверти опрошенных получают их от клиентов, 16% — от руководителей, а наименьшая доля респондентов (12%) — от подчиненных.

66% опрошенных никогда не отправляли голосовые сообщения в ходе рабочей переписки. 27% делали это в единичных случаях и всего 6% убеждены, что общаться без аудиосообщений невозможно.

Среди преимуществ аудиосообщений сотрудники чаще всего (62%) отмечали возможность услышать интонацию говорящего, а 58% опрошенных признали, что голосовые сообщения удобно слушать за рулем или в дороге. Тем не менее каждый второй участник опроса (59%) не видит никаких плюсов у такого формата общения.

«Нелюбовь сотрудников к аудиосообщениям можно понять. Как показало наше исследование, чаще всего такие месседжи сложно найти в архиве или страдает качество самой записи. Однако они незаменимы в дороге и когда нужно отправить объемное сообщение, — отметил генеральный директор "Мегаплана" Сергей Козлов, — В нашем сервисе работают аудиосообщения, но с одной особенностью, которая выгодно отличает их от других мессенджеров. Прежде чем отправить войс собеседнику, запись можно прослушать и решить, надо ли ее отправлять или лучше наговорить заново».

Несмотря на неприязнь большинства респондентов к голосовым сообщениям, они не готовы отказаться от них полностью. К голосовым сообщениям как к инструменту коммуникации во внерабочее время сотрудники российских компаний относятся терпимее. 44% опрошенных предпочитают сохранить их как альтернативный способ общения, а 40% отметили, что хотели бы контролировать, кто и когда мог бы отправлять им сообщения. Запретить голосовые сообщения как опцию в мессенджерах хотели бы только 17% респондентов.