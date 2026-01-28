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1С Мегаплан
Мегаплан — российская компания, разрабатывающая облачные SaaS-решения для автоматизации бизнеса, в частности для малого и среднего предпринимательства. Продуктовый набор «Мегаплана» включает CRM (систему управления взаимоотношениями с клиентами), инструменты управления задачами и проектами, корпоративные коммуникации, документооборот, а также «Базу знаний» — решение для систематизации бизнес-процессов, ориентированное на руководителей. Система объединяет задачи, проекты, документы, CRM и внутренние коммуникации в единой платформе.
Компания является частью группы компаний «1С»: в 2012 году «1С» приобрела 51% акций «Мегаплана», а позднее — блокирующий пакет (27,06%), став мажоритарным владельцем. Генеральным директором компании на момент ряда анонсов выступал Сергей Козлов, ранее эту должность занимал Александр Волчек.
«Мегаплан» развивает интеграции с российскими сервисами. В частности, реализована прямая интеграция с мессенджером Max, позволяющая подключать до пяти чат-ботов для клиентской и внутренней коммуникации. Также налажено взаимодействие с провайдерами облачной телефонии: «Телфин», Zadarma, «Ростелеком». Эти интеграции обеспечивают автоматическую фиксацию входящих и исходящих звонков, отслеживание пропущенных вызовов, отображение карточки клиента при звонке и запись разговоров — всё это в рамках CRM «Мегаплана».
Компания предоставляет бесплатные инструменты для удалённой работы, включая менеджер задач, корпоративный чат, календарь и 10 ГБ облачного хранилища. Также «Мегаплан» проводит опросы, анализируя особенности дистанционной коммуникации — например, выяснил, что 68% сотрудников не хотят получать рабочие голосовые сообщения.
В 2024 году компания открыла собственное представительство в Казахстане (Алматы), ранее работая через дистрибьюторов. Также «Мегаплан» участвует в партнёрских программах: например, с «Калуга Астрал» и Softline, а также поддерживает стандарт APS для распространения через онлайн-магазины провайдеров.
Важно отметить, что в мае 2024 года компания «ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис») зафиксировала фишинговые атаки, направленные на пользователей CRM-систем, включая «Мегаплан». От атак пострадали 25 компаний, что указывает на повышенные риски информационной безопасности при использовании таких систем.
Технологически «Мегаплан» использует облачную архитектуру, поддерживает мобильные приложения, API для интеграций, а также применяет веб-интерфейс, разработанный при участии «Студии Артемия Лебедева».
Конкурирующие компании на рынке CRM и систем управления бизнесом в России:
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СОБЫТИЯ
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|28.01.2026
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«Телфин» расширила возможности интеграции АТС «Телфин.Офис» с CRM «Мегаплан»
Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» выпустил новую версию АТС «Телфин.Офис» с системой «Мегаплан». Обновленная функциональность позволяет персонализировать обработку обращений за счет назначения основного ответственного. Новая версия интеграции АТС «Телфин.Офис» с CRM «Мегаплан
|23.01.2026
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«Мегаплан» запустил прямую интеграцию с мессенджером Max
Система управления бизнесом «Мегаплан» запустила прямую интеграцию с российским мессенджером Max. Решение разработано кома
|08.10.2025
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Обновление отечественной облачной системы для бизнеса «Мегаплан»
Разработчик «Мегаплан» провел комплексное обновление системы, затронувшее ключевые аспекты продукта: пользовательский интерфейс, архитектуру и тарифную политику. Об этом CNews сообщили представители «Мег
|16.09.2025
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Обновление отечественной облачной системы для бизнеса «Мегаплан»
о, а сотрудники тратят время на поиск информации вместо того, чтобы заниматься реальной работой. Все это напрямую отражается на скорости принятия решений и, в конечном счете, на результатах бизнеса. «Мегаплан» решает эти проблемы комплексно. В системе объединены задачи, проекты, документы, CRM и корпоративные коммуникации. Ключевые изменения в обновленной системе управления бизнесом «Мег
|16.05.2025
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ИТ-компания «Мегаплан» представила «Базу знаний» — стратегический инструмент для руководителей
ИТ-компания «Мегаплан», российский разработчик цифровых решений для бизнеса, объявляет о выходе нового упр
|22.04.2025
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Обновлена интеграция сервисов «Телфин» и «Мегаплан»
Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет функциональные возможности интеграции виртуальной АТС и CRM «Мегаплан». Теперь всем пользователям интеграции доступна функция отслеживания пропущенных звонков, что позволяет повысить продажи и уровень удовлетворенности клиентов. Об этом CNews сообщили пр
|08.04.2025
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Справочная сеть аптек «ЛекМос» автоматизировала обработку звонков с помощью сервисов «Телфин» и «Мегаплан»
оматизировал управление коммуникационной сетью компании «ЛекМос». Была реализована многоканальная телефонная связь для общения с покупателями на всей территории России и ее интеграция с CRM-системой «Мегаплан». Как результат, повысился уровень персонализации в работе с клиентами, число пропущенных звонков сократилось, поток повторных обращений увеличился на 20%. Об этом CNews сообщили предс
|03.04.2020
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«Мегаплан» выяснил, что раздражает россиян в работе на удаленке
авидят» такой способ связи. По данным опроса, проведенного онлайн-сервисом для управления бизнесом «Мегаплан», среди 2849 сотрудников российских компаний, две трети (68%) респондентов не хотят
|31.03.2020
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«Мегаплан» поможет бизнесу контролировать работу сотрудников на удаленке
Разработчики CRM-системы «Мегаплан» запустили бесплатный сервис для контроля за работой удаленных сотрудников. Платформ
|05.08.2019
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«Ростелеком» и «Мегаплан» будут развивать облачные сервисы для бизнеса Татарстана
«Ростелеком» и разработчик облачных сервисов «Мегаплан» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере решений для корпоративных клиентов. Д
|18.06.2018
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Zadarma запустила официальную интеграцию телефонии с CRM Мегаплан
Вышла официальная интеграция бесплатной облачной АТС Zadarma с популярной CRM-системой Мегаплан. Как и всегда - интеграция абсолютно бесплатна и работает без дополнительных модулей
|13.02.2017
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Российская компания «Мегаплан» открывает представительство в Казахстане
«Мегаплан» объявила об открытии представительства в Казахстане. Как рассказали CNews в компании, ранее компания работала в Казахстане через своих представителей-дистрибьюторов. Теперь же «Мег
|12.01.2017
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«Мегаплан» впервые рассказал о своей выручке
Рост оборота «Мегаплана»Оборот компании «Мегаплан», российского разработчика CRM-решений, достиг в 2016 г. 171 млн руб., сообщил CNews
|12.01.2017
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Оборот «Мегаплана» достиг 171 млн руб. в 2016 г.
p171 млн достиг в 2016 г. оборот компании «Мегаплан», разработчика одноименной CRM-системы. В прошлом году компания продала более 5 тыс.
|21.11.2016
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«Мегаплан» предоставит грант на разработку приложений для бизнеса
«Мегаплан» объявил о планах предоставления гранта на разработку бизнес-приложений для бизнеса. Как рассказали CNews в компании, ИТ-стартап или команда разработчиков, создающих CRM-решения для би
|15.04.2016
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Sferiq продала «1С» блокирующий пакет акций «Мегаплана»
Инвестиционная компания Sferiq продала блокирующий пакет (27,06%) в компании «Мегаплан», игроке российского SaaS-рынка. Покупателем пакета стал мажоритарный акционер «Мега
|10.07.2014
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АТС «Телфин.Офис» интегрирована с системой автоматизации бизнеса «Мегаплан»
Компания «Телфин», провайдер облачной телефонии, сообщила об интеграции решений «Телфин» и «Мегаплан». Облачная АТС «Телфин.Офис» и система автоматизации бизнеса «Мегаплан» интегрированы на базе сервиса «Простые звонки», говорится в заявлении «Телфин», поступившем в редакцию CN
|29.03.2012
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"1С" купила "Мегаплан"
"1С" приобрела 51% "Мегаплан" – одного из лидеров российского рынка облачных сервисов для бизнеса, сообщили компа
|24.02.2012
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Облачный каталог ActiveCloud by Softline пополнился продуктами «Мегаплана»
Компания ActiveCloud by Softline объявила о старте продаж программных продуктов компании «Мегаплан» по схеме Software-as-a-Service (SaaS). Линейка продуктов компании-разработчика «
|10.02.2012
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«Мегаплан»: выручка в 2011 г. выросла в 4 раза
Компания «Мегаплан», один из лидеров российского рынка SaaS (программное обеспечение как услуга), подве
|16.01.2012
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«Мегаплан» лидирует среди инструментов для управления проектами на рынке веб-разработок
ынке веб-разработок. Первую строку чарта с большим отрывом от конкурентов заняли продукты компании «Мегаплан». Так, почти каждая четвертая компания рынка использует для автоматизации своих проц
|25.11.2011
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Пользователи «Мегаплана» и «Астрала» смогут вести бизнес в едином пространстве
Компания «Мегаплан», специализирующаяся на разработке и продаже SaaS-решений для управления бизнесом, и
|08.11.2011
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«Русоникс» начинает продажи решений «Мегаплана»
платформе «Русоникс» планирует также предоставлять и другие востребованные в России SaaS-сервисы. «Мегаплан» станет первым приложением продаваемым «Русониксом», затем планируется продажи «Эльб
|17.08.2011
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«Мегаплан» готов к продаже через онлайн-магазины провайдеров благодаря стандарту APS
Компания «Мегаплан», специализирующаяся на разработке и продаже SааS-решений для управления бизнесом, о
|10.08.2011
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Россия: Бизнес заманивают в «облака» халявой
«Мегаплан» открыл бесплатный доступ к двум своим «облачным» бизнес-приложениям: системе управл
1С и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Сергей 49 11
|Волчек Александр 12 7
|Тюрина Мария 59 4
|Макаров Станислав 118 4
|Смолянов Михаил 6 4
|Аникин Леонид 61 3
|Попова Мария 141 3
|Серова Елена 320 3
|Ткачёв Роман 27 3
|Вожегова Мария 28 3
|Виктор Копченков 3 3
|Винярская Татьяна 3 3
|Орловский Виктор 407 3
|Анохин Сергей 120 3
|Халяпин Сергей 96 2
|Салов Антон 38 2
|Волков Максим 34 2
|Токовинин Михаил 4 2
|Козлов Михаил 181 2
|Костров Дмитрий 39 2
|Подкопаев Олег 30 2
|Афанасьев Денис 77 2
|Мраморов Дмитрий 36 2
|Севастьянов Алексей 25 2
|Широких Алексей 72 2
|Степанов Антон 71 2
|Безкоровайный Денис 16 2
|Торшин Дмитрий 11 2
|Ермишкин Михаил 4 2
|Мирон Андрей 2 2
|Уштей Станислав 4 2
|Шубина Дарья 3 2
|Курахтанов Олег 3 2
|Путин Владимир 3452 2
|Коптелов Андрей 134 2
|Нуралиев Борис 298 2
|Соколовский Александр 40 2
|Прохоров Александр 102 2
|Симаков Олег 113 2
|Харитонов Александр 69 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11554 3
|ТАСС Телеком 38 2
|CNews TV 747 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|Forbes - Форбс 997 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Bloomberg 1620 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 687 1
|Комсомольская правда ИД 83 1
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