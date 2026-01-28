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Мегаплан

1С - Мегаплан

Мегапланроссийская компания, разрабатывающая облачные SaaS-решения для автоматизации бизнеса, в частности для малого и среднего предпринимательства. Продуктовый набор «Мегаплана» включает CRM (систему управления взаимоотношениями с клиентами), инструменты управления задачами и проектами, корпоративные коммуникации, документооборот, а также «Базу знаний» — решение для систематизации бизнес-процессов, ориентированное на руководителей. Система объединяет задачи, проекты, документы, CRM и внутренние коммуникации в единой платформе.

Компания является частью группы компаний «»: в 2012 году «» приобрела 51% акций «Мегаплана», а позднее — блокирующий пакет (27,06%), став мажоритарным владельцем. Генеральным директором компании на момент ряда анонсов выступал Сергей Козлов, ранее эту должность занимал Александр Волчек.

«Мегаплан» развивает интеграции с российскими сервисами. В частности, реализована прямая интеграция с мессенджером Max, позволяющая подключать до пяти чат-ботов для клиентской и внутренней коммуникации. Также налажено взаимодействие с провайдерами облачной телефонии: «Телфин», Zadarma, «Ростелеком». Эти интеграции обеспечивают автоматическую фиксацию входящих и исходящих звонков, отслеживание пропущенных вызовов, отображение карточки клиента при звонке и запись разговоров — всё это в рамках CRM «Мегаплана».

Компания предоставляет бесплатные инструменты для удалённой работы, включая менеджер задач, корпоративный чат, календарь и 10 ГБ облачного хранилища. Также «Мегаплан» проводит опросы, анализируя особенности дистанционной коммуникации — например, выяснил, что 68% сотрудников не хотят получать рабочие голосовые сообщения.

В 2024 году компания открыла собственное представительство в Казахстане (Алматы), ранее работая через дистрибьюторов. Также «Мегаплан» участвует в партнёрских программах: например, с «Калуга Астрал» и Softline, а также поддерживает стандарт APS для распространения через онлайн-магазины провайдеров.

Важно отметить, что в мае 2024 года компания «ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис») зафиксировала фишинговые атаки, направленные на пользователей CRM-систем, включая «Мегаплан». От атак пострадали 25 компаний, что указывает на повышенные риски информационной безопасности при использовании таких систем.

Технологически «Мегаплан» использует облачную архитектуру, поддерживает мобильные приложения, API для интеграций, а также применяет веб-интерфейс, разработанный при участии «Студии Артемия Лебедева».

Конкурирующие компании на рынке CRM и систем управления бизнесом в России:

  1. Битрикс24
  2. amoCRM
  3. Pipedrive
  4. FreshOffice
  5. RetailCRM
  6. ПланФикс
  7. bpm’online (now Creatio)
  8. Salesforce
  9. Microsoft Dynamics
  10. МойСклад
Обзор «Мегаплан» на Market.CNews

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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28.01.2026 «Телфин» расширила возможности интеграции АТС «Телфин.Офис» с CRM «Мегаплан»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» выпустил новую версию АТС «Телфин.Офис» с системой «Мегаплан». Обновленная функциональность позволяет персонализировать обработку обращений за счет назначения основного ответственного. Новая версия интеграции АТС «Телфин.Офис» с CRM «Мегаплан
23.01.2026 «Мегаплан» запустил прямую интеграцию с мессенджером Max

Система управления бизнесом «Мегаплан» запустила прямую интеграцию с российским мессенджером Max. Решение разработано кома
08.10.2025 Обновление отечественной облачной системы для бизнеса «Мегаплан»

Разработчик «Мегаплан» провел комплексное обновление системы, затронувшее ключевые аспекты продукта: пользовательский интерфейс, архитектуру и тарифную политику. Об этом CNews сообщили представители «Мег
16.09.2025 Обновление отечественной облачной системы для бизнеса «Мегаплан»

о, а сотрудники тратят время на поиск информации вместо того, чтобы заниматься реальной работой. Все это напрямую отражается на скорости принятия решений и, в конечном счете, на результатах бизнеса. «Мегаплан» решает эти проблемы комплексно. В системе объединены задачи, проекты, документы, CRM и корпоративные коммуникации. Ключевые изменения в обновленной системе управления бизнесом «Мег
16.05.2025 ИТ-компания «Мегаплан» представила «Базу знаний» — стратегический инструмент для руководителей

ИТ-компания «Мегаплан», российский разработчик цифровых решений для бизнеса, объявляет о выходе нового упр
22.04.2025 Обновлена интеграция сервисов «Телфин» и «Мегаплан»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет функциональные возможности интеграции виртуальной АТС и CRM «Мегаплан». Теперь всем пользователям интеграции доступна функция отслеживания пропущенных звонков, что позволяет повысить продажи и уровень удовлетворенности клиентов. Об этом CNews сообщили пр
08.04.2025 Справочная сеть аптек «ЛекМос» автоматизировала обработку звонков с помощью сервисов «Телфин» и «Мегаплан»

оматизировал управление коммуникационной сетью компании «ЛекМос». Была реализована многоканальная телефонная связь для общения с покупателями на всей территории России и ее интеграция с CRM-системой «Мегаплан». Как результат, повысился уровень персонализации в работе с клиентами, число пропущенных звонков сократилось, поток повторных обращений увеличился на 20%. Об этом CNews сообщили предс
03.04.2020 «Мегаплан» выяснил, что раздражает россиян в работе на удаленке

авидят» такой способ связи. По данным опроса, проведенного онлайн-сервисом для управления бизнесом «Мегаплан», среди 2849 сотрудников российских компаний, две трети (68%) респондентов не хотят

31.03.2020 «Мегаплан» поможет бизнесу контролировать работу сотрудников на удаленке

Разработчики CRM-системы «Мегаплан» запустили бесплатный сервис для контроля за работой удаленных сотрудников. Платформ
05.08.2019 «Ростелеком» и «Мегаплан» будут развивать облачные сервисы для бизнеса Татарстана

«Ростелеком» и разработчик облачных сервисов «Мегаплан» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере решений для корпоративных клиентов. Д
18.06.2018 Zadarma запустила официальную интеграцию телефонии с CRM Мегаплан

Вышла официальная интеграция бесплатной облачной АТС Zadarma с популярной CRM-системой Мегаплан. Как и всегда - интеграция абсолютно бесплатна и работает без дополнительных модулей
13.02.2017 Российская компания «Мегаплан» открывает представительство в Казахстане

«Мегаплан» объявила об открытии представительства в Казахстане. Как рассказали CNews в компании, ранее компания работала в Казахстане через своих представителей-дистрибьюторов. Теперь же «Мег
12.01.2017 «Мегаплан» впервые рассказал о своей выручке

Рост оборота «Мегаплана»Оборот компании «Мегаплан», российского разработчика CRM-решений, достиг в 2016 г. 171 млн руб., сообщил CNews
12.01.2017 Оборот «Мегаплана» достиг 171 млн руб. в 2016 г.

p171 млн достиг в 2016 г. оборот компании «Мегаплан», разработчика одноименной CRM-системы. В прошлом году компания продала более 5 тыс.
21.11.2016 «Мегаплан» предоставит грант на разработку приложений для бизнеса

«Мегаплан» объявил о планах предоставления гранта на разработку бизнес-приложений для бизнеса. Как рассказали CNews в компании, ИТ-стартап или команда разработчиков, создающих CRM-решения для би
15.04.2016 Sferiq продала «1С» блокирующий пакет акций «Мегаплана»

Инвестиционная компания Sferiq продала блокирующий пакет (27,06%) в компании «Мегаплан», игроке российского SaaS-рынка. Покупателем пакета стал мажоритарный акционер «Мега
10.07.2014 АТС «Телфин.Офис» интегрирована с системой автоматизации бизнеса «Мегаплан»

Компания «Телфин», провайдер облачной телефонии, сообщила об интеграции решений «Телфин» и «Мегаплан». Облачная АТС «Телфин.Офис» и система автоматизации бизнеса «Мегаплан» интегрированы на базе сервиса «Простые звонки», говорится в заявлении «Телфин», поступившем в редакцию CN
29.03.2012 "1С" купила "Мегаплан"

"1С" приобрела 51% "Мегаплан" – одного из лидеров российского рынка облачных сервисов для бизнеса, сообщили компа
24.02.2012 Облачный каталог ActiveCloud by Softline пополнился продуктами «Мегаплана»

Компания ActiveCloud by Softline объявила о старте продаж программных продуктов компании «Мегаплан» по схеме Software-as-a-Service (SaaS). Линейка продуктов компании-разработчика «
10.02.2012 «Мегаплан»: выручка в 2011 г. выросла в 4 раза

Компания «Мегаплан», один из лидеров российского рынка SaaS (программное обеспечение как услуга), подве
16.01.2012 «Мегаплан» лидирует среди инструментов для управления проектами на рынке веб-разработок

ынке веб-разработок. Первую строку чарта с большим отрывом от конкурентов заняли продукты компании «Мегаплан». Так, почти каждая четвертая компания рынка использует для автоматизации своих проц
25.11.2011 Пользователи «Мегаплана» и «Астрала» смогут вести бизнес в едином пространстве

Компания «Мегаплан», специализирующаяся на разработке и продаже SaaS-решений для управления бизнесом, и
08.11.2011 «Русоникс» начинает продажи решений «Мегаплана»

платформе «Русоникс» планирует также предоставлять и другие востребованные в России SaaS-сервисы. «Мегаплан» станет первым приложением продаваемым «Русониксом», затем планируется продажи «Эльб
17.08.2011 «Мегаплан» готов к продаже через онлайн-магазины провайдеров благодаря стандарту APS

Компания «Мегаплан», специализирующаяся на разработке и продаже SааS-решений для управления бизнесом, о
10.08.2011 Россия: Бизнес заманивают в «облака» халявой

«Мегаплан» открыл бесплатный доступ к двум своим «облачным» бизнес-приложениям: системе управл

Публикаций - 104, упоминаний - 150

1С и организации, системы, технологии, персоны:

9574 29
Microsoft Corporation 25755 24
ЛайфТелеком - Телфин 288 21
МойСклад - Логнекс 123 18
Softline - Софтлайн 3730 17
SAP SE 5597 14
Salesforce 497 14
RetailCRM - РитейлДрайвер 44 12
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1347 11
Ростелеком 10926 10
VK - YClients - УайКлаентс 69 9
Google LLC 12663 9
Yandex - Яндекс 9180 8
IBM - International Business Machines Corp 9695 8
Oracle Corporation 7070 8
Крок - Croc 1962 8
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15695 7
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 531 6
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Novofon - Новофон - сервис облачной телефонии ex-Zadarma 50 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 5
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1С-Рарус 979 5
Broadcom - VMware 2607 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5640 4
Apple Inc 13124 4
HP Inc. 5881 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1759 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1472 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 302 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 4
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 135 4
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 136 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1459 3
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 801 3
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 3
Pipedrive 16 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 7
ВТБ - ВТБ24 672 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Верный - торговая сеть 325 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3140 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
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СБ Банк - Судостроительный банк 59 2
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РВК - Российская венчурная компания 571 2
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1893 2
Альфа-Банк 1972 2
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Hyundai Motor Company 433 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Visa International 1992 2
Русагро Группа Компаний 379 2
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