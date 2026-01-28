1С - Мегаплан

Мегаплан — российская компания, разрабатывающая облачные SaaS-решения для автоматизации бизнеса, в частности для малого и среднего предпринимательства. Продуктовый набор «Мегаплана» включает CRM (систему управления взаимоотношениями с клиентами), инструменты управления задачами и проектами, корпоративные коммуникации, документооборот, а также «Базу знаний» — решение для систематизации бизнес-процессов, ориентированное на руководителей. Система объединяет задачи, проекты, документы, CRM и внутренние коммуникации в единой платформе.

Компания является частью группы компаний «1С»: в 2012 году «1С» приобрела 51% акций «Мегаплана», а позднее — блокирующий пакет (27,06%), став мажоритарным владельцем. Генеральным директором компании на момент ряда анонсов выступал Сергей Козлов, ранее эту должность занимал Александр Волчек.

«Мегаплан» развивает интеграции с российскими сервисами. В частности, реализована прямая интеграция с мессенджером Max, позволяющая подключать до пяти чат-ботов для клиентской и внутренней коммуникации. Также налажено взаимодействие с провайдерами облачной телефонии: «Телфин», Zadarma, «Ростелеком». Эти интеграции обеспечивают автоматическую фиксацию входящих и исходящих звонков, отслеживание пропущенных вызовов, отображение карточки клиента при звонке и запись разговоров — всё это в рамках CRM «Мегаплана».

Компания предоставляет бесплатные инструменты для удалённой работы, включая менеджер задач, корпоративный чат, календарь и 10 ГБ облачного хранилища. Также «Мегаплан» проводит опросы, анализируя особенности дистанционной коммуникации — например, выяснил, что 68% сотрудников не хотят получать рабочие голосовые сообщения.

В 2024 году компания открыла собственное представительство в Казахстане (Алматы), ранее работая через дистрибьюторов. Также «Мегаплан» участвует в партнёрских программах: например, с «Калуга Астрал» и Softline, а также поддерживает стандарт APS для распространения через онлайн-магазины провайдеров.

Важно отметить, что в мае 2024 года компания «ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис») зафиксировала фишинговые атаки, направленные на пользователей CRM-систем, включая «Мегаплан». От атак пострадали 25 компаний, что указывает на повышенные риски информационной безопасности при использовании таких систем.

Технологически «Мегаплан» использует облачную архитектуру, поддерживает мобильные приложения, API для интеграций, а также применяет веб-интерфейс, разработанный при участии «Студии Артемия Лебедева».

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