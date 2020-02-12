Выпускники акселератора Сбербанка и 500 Startups привлекли дополнительные инвестиции

Два выпускника первой очереди совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups — компании Passteam и YORSO — привлекли дополнительные инвестиции. Сделки стали второй и третьей конвертацией доли Сбербанка в долю по конвертируемым займам, выданным стартапам первой волны акселератора.

Passteam — система для управления картами лояльности в Apple Wallet и Google Pay с возможностью коммуникации с клиентом.

Passteam основан в 2015 г. Сергеем Козловым и Вадимом Стрижаковым. Основным продуктом компании является облачная платформа по управлению виртуальными картами лояльности в мобильных кошельках Apple Wallet и Google Pay. Сервис помогает бизнесу увеличивать частоту покупок и средний чек постоянных клиентов.

Сегодня Passteam используют уже более 1 тыс. клиентов от малого бизнеса до международных компаний в следующих индустриях: ритейл, красота и здоровье, HoReCa, авто. Крупнейшими клиентами компании являются Leroy Merlin, Ernst & Young, А101, Askona, аптеки 36,6 и «Горздрав», модный ритейлер ELIS, гостиничная сеть Azimut Hotels.

В январе 2020 г. Passteam привлекла инвестиции от двух бизнес-ангелов, после чего произошла конвертация займа Сбербанка, который был выдан Passteam как участнику совместного акселератора Сбербанка и 500 startups в апреле 2019 г. Стороны решили не разглашать детали и сумму сделки.

YORSO — B2B-маркетплейс в сфере морепродуктов.

YORSO — это онлайн-платформа для автоматизации маркетинга, продаж, закупок и логистики для крупнооптового рынка рыбы и морепродуктов. Она включает маркетплейс, инструменты измеряемого маркетинга, специальную CRM, средства аналитики и автоматизации рутинных операций при продажах и закупках.

Компания YORSO ведет свой бизнес с 2016 г. и сочетает экспертизу построения сложных технологических платформ и международных B2B-продаж на рынке рыбы и морепродуктов. YORSO сокращает количество посредников в цепочке продаж, что напрямую влияет на конечную прибыльность поставщиков и покупателей благодаря созданной системе, специально ориентированной на сектор B2B – продаж рыбы и морепродуктов. Клиенты YORSO получают базовый доступ к платформе абсолютно бесплатно с возможностью подписки на дополнительные инструменты и услуги на основе SaaS-модели.

В апреле 2019 г. YORSO в рамках акселератора Сбербанка и 500 startups также получила конвертируемый заем от Сбербанка на 5 млн руб. Дополнительно привлечено 7,63 млн руб. от российских и зарубежных инвесторов. Предынвестиционная оценка — 343 млн руб. Доля Сбербанка составляет 2,078%.

Акселератор Сбербанка и 500 Startups — это запущенная в 2018 г. программа для технологических предпринимателей, которая основана на экспертизе и опыте одной из самых сильных команд в мире венчурного и ИТ-бизнеса.

Среди основных целей акселератора — поиск перспективных проектов для экосистемы Сбербанка и других ведущих компаний России и мира, обеспечение командам получения практического опыта, содействие в запуске пилотов, поиске партнеров и инвестиций для развития бизнеса. Российский этап акселератора продолжался 10 недель. 30 сильнейших стартапов, отобранных экспертами Сбербанка, 500 Startups и представителями 25 компаний-партнеров проекта, обучались у американских менторов по оригинальной программе 500 Startups.