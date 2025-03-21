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Елисей ТС торговая сеть


21.03.2025 «VK Видео» LIVE открывает DevAPI для всех разработчиков 1
23.10.2015 Объем трафика электронных счетов-фактур в системе Exite-Evolution составил около 9 млн документов 1
22.07.2014 Торговая сеть «Елисей» перевела более половины поставщиков на электронный документооборот 6

Публикаций - 3, упоминаний - 8

Елисей ТС и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4014 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
Магнолия - сеть супермаркетов 18 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12665 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2103 2
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 133 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 412 2
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4448 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 1
СКБ Контур - Контур.Ритейл 10 1
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 171 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 281 1
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Болгария - Пловдив 25 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3998 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 420 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6028 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 365 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24398 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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