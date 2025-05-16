Разделы

ПО Софт Бизнес Цифровизация
|

ИТ-компания «Мегаплан» представила «Базу знаний» — стратегический инструмент для руководителей

ИТ-компания «Мегаплан», российский разработчик цифровых решений для бизнеса, объявляет о выходе нового управленческого решения — корпоративной «Базы знаний». Этот инструмент создан специально для первых лиц компаний, которые хотят систематизировать бизнес-процессы и повысить эффективность управления компанией. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегаплан».

Управленческие преимущества нового решения заключаются в контроле за соблюдением стандартов, упрощении делегирования, защите бизнес-активов и повышении эффективности. В комплекте с CRM, планировщиком и календарем руководитель получает единую систему корпоративных стандартов, где собраны все регламенты, политики и инструкции. Это позволяет минимизировать отклонения от стандартов работы и быстро масштабировать успешные практики.

«База знаний» сокращает время на обучение сотрудников в три раза, что позволяет быстрее выводить новичков на полную производительность и снижать нагрузку на менеджмент. К тому же решение предотвращает утерю критически важной информации при смене персонала: сохраняет экспертизу, защищает от рисков, связанных с текучестью кадров, и обеспечивает непрерывность бизнес-процессов.

В условиях гибридного и удаленного формата работы критически важно иметь единый источник достоверной информации. «База знаний» компании «Мегаплан» решает проблему потери данных во внешних хранилищах, почте или чатах — все документы доступны по клику, но только в рамках корпоративного доступа.

«Для руководителя «База знаний» — это не просто хранилище информации, а инструмент управления бизнесом. Она позволяет формализовать лучшие практики, обеспечить их соблюдение и, что особенно важно, делает компанию менее зависимой от конкретных людей», — отметил генеральный директор компании «Мегаплан» Сергей Козлов.

Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR
Безопасность

«База знаний» защищает активы и стандартизирует процессы, помогает масштабировать бизнес, внедрять и совершенствовать систему адаптации и развития персонала, создать репозиторий лучших практик. Все эти возможности оценят как собственники и наемные руководители, так и операционные и HR-директора.

Благодаря структуре и системному подходу к наполнению «База знаний» дает интуитивно понятную аналитику по использованию знаний, настройку доступа для разных уровней управления и возможность развертывания в масштабах холдинга или филиальной сети.

«База знаний» доступна без ограничений по количеству разделов, статей, авторов, редакторов и читателей в составе бизнес-решений от «Мегаплана».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров

Сети 5G больше не нужны. Китай запускает сотовую связь нового поколения в 10 раз быстрее. И это не 6G

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

Служба поддержки криптобиржи Coinbase продала хакерам данные миллиона своих клиентов

Андрей Лёвкин, Bi.Zone: Максимальная выплата за найденную уязвимость составила 2,4 миллиона рублей

США хотят запретить китайские роутеры TP-Link: Слишком дешево продаются

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153