Обновление отечественной облачной системы для бизнеса «Мегаплан»

Разработчик «Мегаплан» провел комплексное обновление системы, затронувшее ключевые аспекты продукта: пользовательский интерфейс, архитектуру и тарифную политику. Об этом CNews сообщили представители «Мегаплан».

Ключевые изменения в обновленной системе управления бизнесом «Мегаплан»

Улучшили интерфейс: полностью переработанный UI/UX дизайн стал более лаконичным, интуитивно понятным и удобным для ежедневной работы. В одном интерфейсе можно видеть загруженность команды, контролировать сделки, автоматически напоминать о дедлайнах и платежах, а также хранить актуальные регламенты и обучающие материалы для новых сотрудников.

Увеличили производительность: оптимизация кодовой базы значительно повысила скорость и отзывчивость системы.

Снизили тарифы: пересмотр тарифов позволил избавиться от ненужных наценок, сделав возможности платформы более доступными для небольших компаний и команд, которые работают в строительстве, производстве, оптовых продажах и предлагают услуги для бизнеса.

По словам генерального директора компании Сергея Козлова, «Мегаплан» уже давно перерос рамки классической CRM-системы. «При этом мы понимаем, — отметил Сергей Козлов, — что малый бизнес нуждается в автоматизации не меньше крупного. Поэтому приняли важное решение — снизить стоимость лицензий в пакетах для отделов и проектных команд с числом сотрудников до 20. Одновременно мы провели полный чекап, чтобы сделать систему еще более функциональной и доступной для наших клиентов: без скрытых платежей и с персональным подходом к обслуживанию».