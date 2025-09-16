Разделы

ПО Софт
|

Обновление отечественной облачной системы для бизнеса «Мегаплан»

Сегодня многие компании сталкиваются с типичными трудностями: рабочие процессы рассредоточены по разным программам, задачи теряются в переписках, документы — в личных папках сотрудников. Руководители не видят полной картины происходящего, а сотрудники тратят время на поиск информации вместо того, чтобы заниматься реальной работой. Все это напрямую отражается на скорости принятия решений и, в конечном счете, на результатах бизнеса.

«Мегаплан» решает эти проблемы комплексно. В системе объединены задачи, проекты, документы, CRM и корпоративные коммуникации.

Ключевые изменения в обновленной системе управления бизнесом «Мегаплан»

Улучшили интерфейс: полностью переработанный UI/UX дизайн стал более лаконичным, интуитивно понятным и удобным для ежедневной работы. В одном интерфейсе можно видеть загруженность команды, контролировать сделки, автоматически напоминать о дедлайнах и платежах, а также хранить актуальные регламенты и обучающие материалы для новых сотрудников.

Увеличили производительность: оптимизация кодовой базы значительно повысила скорость и отзывчивость системы.

Снизили тарифы: пересмотр тарифов позволил избавиться от ненужных наценок, сделав возможности платформы более доступными для небольших компаний и команд, которые работают в строительстве, производстве, оптовых продажах и предлагают услуги для бизнеса.

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов
цифровизация

По словам генерального директора компании Сергея Козлова, «Мегаплан» уже давно перерос рамки классической CRM-системы. «При этом мы понимаем, — отметил Сергей Козлов, — что малый бизнес нуждается в автоматизации не меньше крупного. Поэтому приняли важное решение — снизить стоимость лицензий в пакетах для отделов и проектных команд с числом сотрудников до 20. Одновременно мы провели полный чекап, чтобы сделать систему еще более функциональной и доступной для наших клиентов: без скрытых платежей и с персональным подходом к обслуживанию».

«Мегаплан» окончательно трансформировался из CRM в комплексную систему управления бизнесом, которая не просто учитывает данные и помогает в текущей работе, но и способствует достижению стратегических целей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

В ИТ появилась новая профессия - уборщик кода после нейросетей. Теперь программисты без работы не останутся

В корпоративном сегменте растет спрос на ИТ-инструменты методологии DevOps

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Российские службы каталогов 2025

Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще