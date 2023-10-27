«Топ системы» продемонстрировала Linux-версию T-FLEX CAD

Полная технологическая независимость российских производственных предприятий зависит от наличия множества различных ИТ-средств: аппаратного обеспечения, операционных систем с возможностями поддержки графики, систем управления базами данных (СУБД), инфраструктурного программного обеспечения, инженерных систем управления (PDM/PLM), приложений для проектирования (CAD или САПР) и инженерного анализа (CAM). При этом инженерное программное обеспечение является очень требовательным к вычислительным возможностям ИТ-систем, наличию графических возможностей и средствам интеграции со специальным оборудованием, задействованным в производственных процессах. Множество компаний российской ИТ-сферы усердно работают над тем, чтобы обеспечить своих заказчиков необходимыми элементами из этого перечня. В частности, разрабатываются отечественные операционные Linux-системы, которые должны стать флагманской операционной средой для предприятий.

Разработчики компании «Топ системы» продемонстрировали версию своего флагманского продукта для инженерного проектирования - T-FLEX CAD, собранную под операционную систему Linux. Во время демонстрации был показан процесс открытия сборочных моделей большого объема и основные функции по навигации в 3D-окне. Об этом CNews сообщили представители компании «Топ системы».

Linux-версия T-FLEX CAD собрана непосредственно под ОС Linux и не использует никаких дополнительных библиотек (Wine или аналогов). Она позволяет выполнять базовые функции: открытие документа, пересчет параметрической модели, визуализация чертежей и 3D моделей. Это является свидетельством того, что разработчики компании «Топ системы» имеют все инструменты и навыки для адаптации CAD-системы под другую целевую платформу.

«Несмотря на некоторые технические сложности во время подготовки Linux-версии системы T-FLEX CAD разработчики компании «Топ системы» освоили технологию адаптации такого сложного продукта под другую целевую платформу. И решение задачи разработки полноценной версии CAD-системы для отечественных ОС является вопросом времени и концентрации усилий», - отметил директор по разработке компании «Топ системы» Сергей Козлов.

Для реализации тестовой версии T-FLEX CAD под Linux разработчикам потребовалось переработать большой объем кода, чтобы сделать его независимым от используемой платформы.

В настоящий момент T-FLEX CAD для Windows может использоваться и под Linux, но для этого требуется установка Wine - специализированного дополнительного программного обеспечения, что вносит определенные сложности и ограничения.

В будущем T-FLEX CAD будет реализован как кроссплатформенная система, что позволит ей полноценно работать, как в Windows, так и в Linux, без использования каких-либо дополнительных инструментов. Представленный результат является основой такого программного продукта. Его дальнейшее развитие заключается в последующем переводе программного кода системы T-FLEX CAD для кроссплатформенной поддержки, включая различные элементы пользовательского интерфейса команд и окон, прикладную функциональность.

В 2022 г. была продемонстрирована кроссплатформенная версия T-FLEX DOCs для ОС Linux, которая вошла в состав программного продукта T-FLEX DOCs, получившего сертификат ФСТЭК. В 2023 г. были продемонстрированы значительные доработки кроссплатформенной T-FLEX DOCs, которые приближают ее функциональность к возможностям основной версии T-FLEX DOCs под Windows, работающей на Linux с применением библиотеки Wine.

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Демонстрация всех продуктов выполнялась на одной из российских OC на базе Linux.

«Продемонстрированная возможность работы нашего инженерного ПО T- FLEX CAD на отечественной ОС на базе Linux дает нам уверенность полагать, что достижение полного технологического суверенитета в области ПО для промышленного проектирования реально, и компания «Топ системы» видит в этом одну из важных целей развития своих продуктов и решений», - сказал генеральный директор компании «Топ системы» Сергей Кураксин.

T‑FLEX CAD и T‑FLEX DOCs входят в Реестр российского программного обеспечения

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Компания «Топ системы» (ЗАО «Топ системы») - российский разработчик комплексных решений для промышленности, включая автоматизацию проектирования, подготовку производства, управление инженерными данными и процессами. На рынке САПР компания работает с 1992 г. «Топ системы» разрабатывает и внедряет программный комплекс T-FLEX PLM, включающий инструменты CAD, CAM, CAE, CAPP, PDM, CRM, PM, MDM, RM. T-FLEX PLM - полномасштабная промышленная платформа для обеспечения различных отраслей промышленности решениями для разработки изделий, управления данными об изделиях и информационного сопровождения процессов взаимодействия участников разработки и подготовки производства изделий на всем протяжении жизненного цикла изделия, от идеи и разработки изделия до его испытаний и сопровождения в эксплуатации.